Veja jogadores que podem se tornar All-Star da NBA em 2024/25

1/11 A nova geração de jogadores está dominando a NBA e alguns deles pretendem fazer sua primeira aparição no All-Star Game na temporada 2024/25. Confira quais são os mais prováveis clicando nas setas. Foto: Reprodução / NBA

2/11 10. JALEN JOHNSON - Jalen Johnson mostrou um desenvolvimento promissor ao ser titular em 2023/24, com médias de 16 pontos e 8,7 rebotes. Sua versatilidade e capacidade atlética o tornam um prospecto valioso, mesmo que subestimado pela falta de cobertura midiática. Se conseguir melhorar seu arremesso de três pontos e tornar-se uma ameaça ofensiva mais consistente, Johnson poderá ser uma peça crucial para o Atlanta Hawks e brigar por uma vaga no All-Star Game em 2024/25. Foto: Reprodução / NBA

3/11 9. BRANDON MILLER - Brandon Miller mostrou potencial em sua temporada de estreia com o Charlotte Hornets, registrando médias de 17,3 pontos e 4,3 rebotes. Para ser um All-Star, Miller precisará desenvolver sua consistência e impacto defensivo. Se conseguir tornar-se um pontuador mais confiável e utilizar melhor seu tamanho em ambos os lados da quadra, ele pode surpreender e ir para o All-Star Game em sua segunda temporada na NBA. Foto: Reprodução / NBA

4/11 8. JALEN WILLIAMS - Com médias de 19,1 pontos, quatro rebotes e 4,5 assistências, Jalen Williams se tornou um pontuador eficiente com 54% nas bolas de quadra e 42,7% do perímetro. Desse modo, ficou em quarto na corrida para Jogador que Mais Evoluiu e em 12º para Jogador Decisivo do Ano. Sua versatilidade e defesa intensa fazem dele um candidato promissor para o All-Star Game em 2024/25. Se Williams continuar com essa eficiência ao mesmo tempo que aumentar seu número de arremessos por jogo, poderá se tornar oficialmente um astro. Foto: Reprodução / NBA

5/11 7. CADE CUNNINGHAM - Cade Cunningham possui todas as ferramentas para ser uma estrela na NBA. Com médias de 22,7 pontos, 4,3 rebotes e 7,5 assistências em 2023/24, ele mostrou o quão completo já é como armador. Para se tornar um All-Star, Cunningham precisa melhorar sua eficiência nos arremessos e reduzir os turnovers. Se o Detroit Pistons continuar a se desenvolver junto do jovem, ele pode ser recompensado com uma vaga no All-Star na próxima temporada. Foto: Reprodução / NBA

6/11 6. JONATHAN KUMINGA - Jonathan Kuminga deu passos importantes em sua carreira em 2023/24, mostrando sua capacidade atlética e defensiva ao ter mais espaço na rotação do Golden State Warriors. Com médias de 16,1 pontos e 4,8 rebotes, ele pode ter ainda mais minutos e até concorrer a titularidade na próxima temporada. Se continuar desenvolvendo um arremesso de longa distância consistente e melhorar suas tomadas de decisão, Kuminga poderá ser uma das revelações da próxima temporada e brigar por uma vaga no All-Star Game. Foto: Reprodução / NBA

7/11 5. JALEN GREEN - Apesar de conseguir pontuar desde que chegou na NBA, Jalen Green tem mostrado flashes de brilhantismo e parece ter revivido as grandes expectativas ao seu redor. Com médias de 19,6 pontos, 5,2 rebotes e 3,5 assistências em 2023/24, o ala-armador tem potencial para ser um dos melhores pontuadores da liga em alguns anos. Se conseguir melhorar sua porcentagem de acertos de três pontos e melhorar sua defesa, ele poderá estar na disputa por uma vaga no All-Star Game. Foto: Reprodução / NBA

8/11 4. ALPEREN SENGUN - Alperen Sengun finalizou em terceiro na corrida de Jogador que Mais Evoluiu em 2023/24 ao registrar médias de 21,1 pontos, 9,3 rebotes e cinco assistências por jogo. Sua visão de jogo e versatilidade ofensiva o tornam uma peça-chave para o sistema ofensivo do Houston Rockets. Para dar o próximo passo rumo ao All-Star Game, Sengun precisa melhorar sua proteção ao aro e eficiência no arremesso de longa distância. Foto: Reprodução / NBA

9/11 3. JAMAL MURRAY - Jamal Murray está há anos na beira de se tornar um All-Star. Em 2023/24, o armador do Denver Nuggets teve médias de 21,2 pontos e 6,5 assistências, sendo um complemento essencial para Nikola Jokic. Sua capacidade de decidir jogos em momentos decisivos o coloca entre os melhores armadores da Conferência Oeste. Se conseguir mostrar mais da sua versão dos playoffs na temporada regular, Murray tem grandes chances de finalmente ser um All-Star. Foto: Reprodução / NBA

10/11 2. CHET HOLMGREN - Após perder sua temporada de novato devido a uma lesão, Chet Holmgren provou estar entre os melhores jovens da NBA, com médias de 16,5 pontos, 7,9 rebotes e 2,3 tocos por jogo. Sua habilidade de espaçar a quadra e instintos defensivos fazem dele um talento extremamente valioso. À medida que o Oklahoma City Thunder continua a evoluir com jovens talentos, Holmgren tem a oportunidade de se tornar um dos principais jogadores de um dos melhores times da liga e conseguir sua primeira seleção para o All-Star, desde que consiga se manter saudável e fortalecer seu físico. Foto: Reprodução / NBA