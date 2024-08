1/11 Você consegue se lembrar de algum jogador que subiu de patamar na NBA após ser trocado de time? Pois bem, o Jumper Brasil separou dez nomes que melhoraram suas carreiras depois de serem negociados. Confira! Foto: Reprodução / X

2/11 10. BEN WALLACE - Ben Wallace se tornou uma lenda defensiva na NBA depois de ser trocado do Washington Wizards para o Detroit Pistons em 2000. Em Detroit, Wallace transformou-se em um dos melhores defensores de todos os tempos, conquistando quatro prêmios de Melhor Defensor do Ano e liderando o time ao título da NBA em 2004. Wizards: 3.5 pontos, 5.2 rebotes, 0.3 assistência, 0.8 roubo, 1.2 toco. Pistons: 6.6 pontos , 11.1 rebotes, 1.5 assistência, 1.4 roubo, 2.3 tocos. Foto: Reprodução / X

3/11 9. JERMAINE O'NEAL - Jermaine O'Neal deixou de ser um jogador reserva no Portland Trail Blazers para se tornar o pilar do Indiana Pacers após sua troca em 2000. Com o Pacers, O'Neal evoluiu para um dos melhores pivôs da NBA, acumulando várias aparições no All-Star Game e sendo eleito o Jogador que Mais Evoluiu em 2002. Trail Blazers: 3.9 pontos, 3.1 rebotes, 0.3 assistência, 0.4 roubo, um toco. Pacers: 18.6 pontos, 9.6 rebotes, 1.6 assistência, 0.5 roubo, 2.4 tocos Foto: Reprodução / X

4/11 8. TYRESE HALIBURTON - A troca de Tyrese Haliburton para o Indiana Pacers em 2022 foi decisiva para sua carreira. Em Indiana, Haliburton se tornou um dos principais armadores da liga, liderando a NBA em assistências e conduzindo o Pacers a uma surpreendente final da Conferência Leste em 2024. Kings: 13.6 pontos, 3.4 rebotes, 6.3 assistências, 1.5 roubo. Pacers: 19.9 pontos, 3.9 rebotes, 10.5 assistências, 1.5 roubo. Foto: Reprodução / X

5/11 7. LAURI MARKKANEN - Lauri Markkanen encontrou seu lugar ao ser trocado para o Utah Jazz em 2022. Depois de uma carreira promissora, mas inconsistente, com o Chicago Bulls, Markkanen se destacou no Jazz, ganhando o prêmio de Jogador que Mais Evoluiu e se estabelecendo como um dos melhores alas da NBA. Bulls: 15.6 pontos, 7.1 rebotes, 1.2 assistência, 0.6 roubo, 0.6 toco. Jazz: 24.5 pontos, 8.4 rebotes, 1.9 assistência, 0.8 roubo, 0.7 toco. Foto: Reprodução / X

6/11 6. VICTOR OLADIPO - Victor Oladipo encontrou seu verdadeiro potencial depois de ser trocado para o Indiana Pacers em 2017. Após passagens pelo Orlando Magic e Oklahoma City Thunder, Oladipo explodiu com o Pacers, tornando-se um All-Star e ganhando o prêmio de Jogador que Mais Evoluiu em 2018, além de liderar a NBA em roubos de bola. Thunder: 15.9 pontos, 4.3 rebotes, 2.6 assistências, 1.2 roubos. Pacers: 20.6 pontos, 5.2 rebotes, 4.3 assistências, 1.9 roubo. Foto: Reprodução / X

7/11 5. JALEN BRUNSON - Jalen Brunson se tornou uma estrela após se mudar do Dallas Mavericks para o New York Knicks em 2022. No Mavericks, Brunson era um bom coadjuvante, mas ele assumiu o comando do Knicks, elevando seu jogo e se tornando um dos melhores armadores da liga, levando a franquia a sucessivas aparições nos playoffs. Mavericks: 11.9 pontos, três rebotes, 3.7 assistências, 0.6 roubo. Knicks: 26.5 pontos, 3.6 rebotes, 6.5 assistências, 0.9 roubo. Foto: Reprodução / X

8/11 4. ISAIAH THOMAS - A jornada de Isaiah Thomas é uma das mais inspiradoras da NBA. Depois de ser selecionado na última posição do Draft de 2011 pelo Sacramento Kings, o armador provou seu valor, mas só após sua troca para o Boston Celtics que ele realmente explodiu. Com o Celtics, Thomas se tornou um dos melhores pontuadores da liga, liderando a equipe até as finais da Conferência Leste e sendo apelidado de "King in the Fourth" por suas atuações no último quarto. Kings: 15.3 pontos, 2.5 rebotes, 4.8 assistências. Celtics: 24.7 pontos, 2.7 rebotes, seis assistências. Foto: Reprodução / X

9/11 3. SHAI GILGEOUS-ALEXANDER - Shai Gilgeous-Alexander foi trocado do Los Angeles Clippers para o Oklahoma City Thunder em 2019, e isso mudou sua carreira. Em OKC, ele teve a liberdade de liderar um time em reconstrução e rapidamente se destacou. Shai se tornou um dos melhores armadores da liga, sendo peça-chave na nova era do Thunder. Clippers: 10.8 pontos, 2.8 rebotes, 3.3 assistências, 1.2 roubo. Thunder: 26.1 pontos, 5.3 rebotes, 5.3 assistências, 1.4 roubo. Foto: Reprodução / X

10/11 2. TRACY MCGRADY - Tracy McGrady precisou sair do Toronto Raptors para brilhar no Orlando Magic. Em Toronto, ele mostrou flashes de seu potencial, mas estava ofuscado pelo seu primo Vince Carter, a estrela da equipe. Ao se juntar ao Magic, McGrady se transformou em um dos principais pontuadores da liga, conquistando dois títulos de maior pontuador da NBA e quatro aparições consecutivas no All-Star Game. Raptors: 11.1 pontos, 5.5 rebotes, 2.5 assistências, um roubo, 1.3 toco. Magic: 28.1 pontos, sete rebotes, 5.2 assistências, 1.5 roubo, um toco. Foto: Reprodução / X