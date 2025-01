Veja as classes de Draft da NBA mais bem pagas da história

1/11 Você sabe quais são as classes de Draft da NBA mais bem pagas da história? Então, clique nas setas para conferir. Foto: Reprodução / X

2/11 DRAFT DE 2001: US$ 2,512 BILHÕES - O Draft de 2001 trouxe talentos como Pau Gasol, que se destacou como um dos melhores pivôs da época, e Tony Parker, que ajudou a liderar o San Antonio Spurs a quatro títulos. Desse modo, essa classe produziu uma soma significativa em salários ao longo dos anos. | Jogadores mais bem pagos: Pau Gasol (US$ 219,784,441); Joe Johnson (US$ 217,468,696); Zach Randolph (US$ 199,124,765); Tyson Chandler (US$ 189,644,026); Tony Parker (US$ 168,282,460). Foto: Reprodução / X

3/11 DRAFT DE 2007: US$ 2,513 BILHÕES - A classe de 2007 foi a de Kevin Durant, que se consolidou como um dos melhores jogadores da NBA e um dos mais bem pagos. Outros jogadores de destaques, como Marc Gasol, Al Horford e Mike Conley, também tiveram contratos de alto valores, mostrando a qualidade desse Draft. Jogadores Mais Bem Pagos: Kevin Durant (US$ 405,940,020); Al Horford (US$ 279,728,232); Mike Conley (US$ 276,581,596); Marc Gasol (US$ 185,786,591); Thaddeus Young (US$ 149,729,113). Foto: Reprodução / X

4/11 DRAFT DE 1996: US$ 2,519 BILHÕES - Considerado um dos melhores Drafts da história da NBA, o de 1996 revelou jogadores icônicos como Kobe Bryant e Allen Iverson, que deixaram sua marca no esporte. Então, essa classe foi marcada por talentos que transformaram suas franquias. | Jogadores mais bem pagos: Kobe Bryant (US$ 328,237,108); Ray Allen (US$ 184,356,410); Jermaine O’Neal (US$ 168,794,021); Allen Iverson (US$ 154,494,445); Stephon Marbury (US$ 151,115,945). Foto: Reprodução / X

5/11 DRAFT DE 2003: US$ 2,659 BILHÕES - O Draft de 2003 foi um marco para a NBA, com a entrada de LeBron James, que se tornou um dos principais nomes da história da liga. Além disso, a presença de outras superestrelas como Dwyane Wade, Carmelo Anthony e mais a tornam uma das melhores classes de todos os tempos. | Jogadores mais bem pagos: LeBron James (US$ 482,593,428); Chris Bosh (US$ 242,110,053); Carmelo Anthony (US$ 240,843,702); Dwyane Wade (US$ 199,499,205); David West (US$ 93,047,916). Foto: Reprodução / X

6/11 DRAFT DE 2013: US$ 2,681 BILHÕES - Essa classe foi marcada pela presença de jogadores como Giannis Antetokounmpo, que rapidamente se tornou um dos maiores nomes da liga. Outros jogadores, como Rudy Gobert e CJ McCollum, também são importantes para o número de ganhos dessa classe. | Jogadores mais bem pagos: Giannis Antetokounmpo (US$ 236,092,616); Rudy Gobert (US$ 217,520,609); CJ McCollum (US$ 217,115,909); Steven Adams (US$ 159,360,004); Otto Porter (US$ 140,520,040). Foto: Reprodução / X

7/11 DRAFT DE 2014: US$ 2,815 BILHÕES - A classe de 2014, com nomes como Joel Embiid e Nikola Jokic, destaca-se por trazer jogadores que se tornaram verdadeiros pilares em suas equipes e mudaram o rumo da NBA com suas atuações. Desse modo, a classe também está entre as mais bem pagas da história. Jogadores mais bem pagos: Joel Embiid (US$ 215,298,426); Nikola Jokic (US$ 198,343,831); Andrew Wiggins (US$ 196,890,649); Zach LaVine (US$ 164,808,017); Aaron Gordon (US$ 135,976,550). Foto: Reprodução / X

8/11 DRAFT DE 2012: US$ 2,840 BILHÕES - O Draft de 2012 foi uma das classes que tiveram grande número de astros, incluindo Damian Lillard e Anthony Davis. Mesmo 12 anos depois, os principais representantes da classe continuam sendo jogadores importantes para a NBA. | Jogadores mais bem pagos: Damian Lillard (US$ 281,211,087); Bradley Beal (US$ 269,568,863); Anthony Davis (US$ 268,301,708); Khris Middleton (US$ 225,638,155); Harrison Barnes (US$ 183,981,290). Foto: Reprodução / X

9/11 DRAFT DE 2009: US$ 3,201 BILHÕES - A classe de 2009 revelou alguns dos maiores talentos da NBA, como Stephen Curry e James Harden, que hoje são considerados entre os melhores jogadores da história. O impacto deles em suas equipes e a forma como transformaram suas franquias contribuíram para o grande número de receitas geradas. | Jogadores mais bem pagos: Stephen Curry (US$ 357,844,681); James Harden (US$ 340,720,428); Blake Griffin (US$ 261,338,564); Jrue Holiday (US$ 259,395,951); DeMar DeRozan (US$ 258,605,770). Foto: Reprodução / X

10/11 DRAFT DE 2008: US$ 3,420 BILHÕES - O Draft de 2008 trouxe uma geração de jogadores que fizeram história e impactaram diretamente a competição por títulos. Com astros como Russell Westbrook e Kevin Love, a classe se destacou pelo alto valor financeiro gerado pelos contratos desses jogadores. | Jogadores mais bem pagos: Russell Westbrook (US$ 342,672,250); Kevin Love (US$ 272,362,518); Danilo Gallinari (US$ 205,014,876); Nicolas Batum (US$ 199,548,957); Brook Lopez (US$ 197,774,768). Foto: Reprodução / X