Trocas? Site indica jogadores que podem sair do Warriors até 2025/26

1/11 Ontem, o portal Fadeaway World indicou dez jogadores do Golden State Warriors que podem sair da equipe, por meio de trocas ou agência livre, até a temporada 2025/26. Desse modo, confira as mudanças que podem acontecer na equipe para maximizarem suas vencerem nos últimos anos de Stephen Curry na NBA. Foto: Reprodução / X

2/11 DENNIS SCHRODER - Dennis Schroder foi contratado para dar suporte a Stephen Curry, mas seu desempenho de 9.8 pontos e 4.8 assistências em 12 jogos com a equipe não correspondeu às expectativas. Com seu contrato expirando e o Warriors enfrentando limitações financeiras, sua saída na agência livre parece provável. Mesmo que Schroder tenha ajudado a manter a competitividade em alguns momentos, sua permanência depende se conseguirá voltar a ter o impacto que apresentou no Brooklyn Nets. Foto: Reprodução / Instagram

3/11 KYLE ANDERSON - Kyle Anderson tem apresentado números modestos em sua minutagem limitada, registrando cinco pontos, três rebotes e 2.3 assistências por jogo. Embora seja valorizado por sua versatilidade e inteligência em quadra, seu impacto abaixo do esperado faz dele uma opção de troca. Com um contrato de aproximadamente US$9 milhões por ano, Anderson pode atrair equipes que buscam jogadores experientes, permitindo ao Warriors buscar reforços necessários. Foto: Reprodução / X

4/11 BRANDIN PODZIEMSKI - Brandin Podziemski é um jovem armador com potencial, mas tem enfrentado dificuldades para encontrar espaço em uma rotação já cheia de jogadores da posição. Apesar de ter boas médias para sua minutagem (oito pontos, 4.5 rebotes e 3.2 assistências), a velocidade de seu desenvolvimento não se alinha às necessidades imediatas da equipe. Assim, ele pode ser incluído em trocas visando reforçar o time com veteranos experientes. Foto: Reprodução / X

5/11 TRAYCE JACKSON-DAVIS - Trayce Jackson-Davis tem mostrado potencial, especialmente defensivo, e energia no garrafão como pivô titular da equipe, mas o momento dos Warriors dificulta a priorização de seu desenvolvimento. Com contrato de novato e um futuro promissor, ele pode ser usado como peça em um pacote de troca para trazer talentos imediatos. Sua saída seria menos por falhas individuais e mais pela urgência da equipe de competir por títulos com Stephen Curry. Foto: Reprodução / Instagram

6/11 KEVON LOONEY - Kevon Looney é uma peça confiável, que contribui com rebotes e defesa, além de ser um dos jogadores com mais tempo na franquia. No entanto, seu espaço está diminuindo e, apesar das boas médias de 5.1 pontos e 6.7 rebotes, ele pode ser considerado substituível caso o time busque um jogador de maior impacto. Seu contrato expiratório torna sua inclusão em trocas mais provável, embora sua saída seja uma decisão difícil devido ao papel fundamental que desempenhou nas campanhas de playoffs passadas. Foto: Reprodução / X

7/11 MOSES MOODY - Moses Moody não conseguiu evoluir como esperado nesta temporada. Com médias de oito pontos e 1,8 rebotes, ele permanece uma opção atrativa para equipes que buscam jovens talentos. Para o Warriors, seu contrato de US$37,5 milhões pelos próximos três anos é valioso se comparado ao seu potencial. No entanto, Moody pode não ter tempo suficiente para se desenvolver no ritmo necessário para o contexto de urgência de Golden State. Foto: Reprodução / X

8/11 GARY PAYTON II - O retorno de Gary Payton II deveria fortalecer a defesa do time, mas sua contribuição tem sido discreta nesta temporada. Com médias de 4.6 pontos e menos de um roubo de bola por jogo, sua habilidade de pontuar limitada e minutagem reduzida deixam sua posição vulnerável. Em seu último ano de contrato, Payton II é uma peça de troca que pode ser utilizada até a trade deadline, se a equipe não tiver interesse em reassinar com o jogador. Foto: Reprodução / Instagram

9/11 BUDDY HIELD - Buddy Hield foi contratado para ser um reforço nos arremessos de três pontos, mas seu desempenho incosistente e limitações defensivas o impediram de se firmar como peça-chave. Apesar de ainda ser um dos melhores arremessadores da liga, com 38.7% de aproveitamento no momento, sua idade (32 anos) e papel limitado tornam sua troca mais uma questão estratégica. Com contrato acessível de quase US$9 milhões por ano, Hield pode ser incluído em pacotes de troca, liberando minutos para jovens jogadores. Embora seja valioso, Hield não é indispensável para a equipe. Foto: Reprodução / X

10/11 ANDREW WIGGINS - Andrew Wiggins, essencial na conquista do título de 2022, tem enfrentado uma queda de rendimento, com médias de 16.4 pontos e 45.4% de aproveitamento nos arremessos. Seu contrato de US$109 milhões, renovado em 2022, passou a ser um “peso” financeiro. Apesar disso, Wiggins ainda é valorizado como um defensor versátil e pontuador confiável. Desse modo, pode ser a maneira mais fácil de aliviar as finanças e reforçar o elenco ao redor de Curry. Foto: Reprodução / X