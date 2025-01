Trocas? Site indica jogadores que podem sair do Heat até 2025/26

1/10 Na última semana, o site Fadeaway World listou nove jogadores do Miami Heat que podem deixar a equipe até a temporada 2025/26, por meio de trocas ou agência livre. Então, clique nas setas para conferir a lista. Foto: Reprodução / X

2/10 NIKOLA JOVIC - Nikola Jovic, em sua segunda temporada na NBA, tem mostrado flashes de seu potencial, anotando 9.8 pontos e 3.9 rebotes. O jovem jogador sérvio é visto como uma promessa interessante devido à sua combinação de tamanho, visão de jogo e arremesso de longa distância, mas o Miami Heat pode não estar disposto a esperar por seu desenvolvimento completo. Desse modo, pode colocá-lo em uma troca por um jogador consolidado. Foto: Reprodução / X

3/10 ALEC BURKS - Alec Burks contribuiu com 5.7 pontos por jogo e um aproveitamento sólido de 43.1% nos arremessos de três. Apesar de útil, seu contrato expirante de US$3,3 milhões e papel limitado o tornam uma opção viável para trocas. Times como Denver Nuggets e Sacramento Kings podem se interessar em sua capacidade de pontuar saindo do banco, enquanto o Heat busca investir em talentos mais jovens e dinâmicos. Foto: Reprodução / X

4/10 JOSH RICHARDSON - Com média de quatro pontos em oito jogos, Josh Richardson está tendo uma passagem limitada no Heat devido a lesões. Seu contrato expirante de US$3,1 milhões o torna uma peça negociável para equipes que buscam versatilidade defensiva e experiência. Se não for trocado, Richardson pode deixar o Heat na agência livre, já que a equipe provavelmente priorizará reforços mais jovens e de maior impacto. Foto: Reprodução / Instagram

5/10 JAIME JAQUEZ JR. - Jaime Jaquez Jr. mostrou potencial em sua temporada de estreia, registrando 9.5 pontos e 4.8 rebotes em média. Apesar de ser uma promessa interessante, o foco do Heat em competir agora pode fazer com que ele seja incluído em uma negociação por um jogador consolidado. Jaquez, com salário de US$3,86 milhões na próxima temporada, é valioso para equipes em reconstrução, mas o Heat pode preferir trocar seu desenvolvimento por uma chance maior de título. Foto: Reprodução / X

6/10 HAYWOOD HIGHSMITH - Haywood Highsmith tem se destacado como um defensor versátil e energético, com médias de 7.1 pontos e 3.4 rebotes. No entanto, sua limitação ofensiva o torna uma peça que pode ser incluída em pacotes de troca. Com um contrato acessível (US$5,6 milhões na próxima temporada), ele atrai times que procuram reforçar o banco de reservas. Foto: Reprodução / X

7/10 KEVIN LOVE - Aos 36 anos, Kevin Love tem contribuído mais como líder veterano do que como uma peça central do Heat, com médias de 6.1 pontos e 4.4 rebotes. Seu contrato expirante (US$4,15 milhões na próxima temporada) pode ser útil em negociações, já que equipes como Milwaukee Bucks e Boston Celtics podem se interessar por sua experiência. O Heat, por sua vez, poderia usar seu salário para adquirir jogadores mais jovens e atléticos. Foto: Reprodução / Instagram

8/10 DUNCAN ROBINSON - Duncan Robinson voltou a se destacar no Heat, com médias de 10.6 pontos e aproveitamento de 37.4% nos arremessos de três pontos. Contudo, sua limitação defensiva e contrato elevado (US$19,9 milhões na próxima temporada) o colocam na lista de possíveis trocas. Seu arremesso ainda é muito valorizado, especialmente por times que buscam espaçamento de quadra. Apesar de sua contribuição ofensiva, a troca de Robinson pode se tornar necessária para aliviar o teto salarial. Foto: Reprodução / X

9/10 TERRY ROZIER - Com uma opção de time de US$26,6 milhões para a próxima temporada, Terry Rozier é uma peça valiosa para possíveis negociações. Suas médias de 12.0 pontos e 4.1 rebotes mostram sua capacidade ofensiva, mas seu encaixe ao lado de Tyler Herro ainda levanta dúvidas. O Heat pode usar Rozier como moeda de troca para adquirir um jogador mais impactante ou jovens talentos. Sua experiência como titular e habilidade em momentos decisivos o tornam atraente para equipes que buscam reforços no perímetro. Foto: Reprodução / X