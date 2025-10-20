Top 10 jogos históricos da temporada regular da NBA

1/11 A ansiedade está grande! Amanhã (21) começa a nova temporada da NBA. Confira grandes jogos da fase regular. Clique nas setas para ver. Foto: Reprodução/X

2/11 10. LOS ANGELES LAKERS X NEW YORK KNICKS 1960 - Dois anos antes de Wilt Chamberlain fazer história na NBA, Elgin Baylor mostrava que uma atuação individual pode marcar uma partida. Na vitória do Lakers por 123 a 108, ele "apenas" marcou 71 pontos. Para efeito de comparação, o segundo maior pontuador do jogo foi Rudy LaRusso com 15. Foto: Reprodução/X

3/11 9. PHILADELPHIA WARRIORS 169 X 147 NEW YORK KNICKS 1962 - O jogo que consagrou uma lenda do basquete. O pivô Wilt Chamberlain marcou 100 pontos em um jogo, o maior recorde da história da NBA. Além disso, foi uma das poucas partidas a ter mais de 300 pontos somando os dois times. Foto: Reprodução/X

4/11 8. MILWAUKEE BUCKS 120 X 104 LOS ANGELES LAKERS 1972 - A repetição da final da Conferência Oeste de 1970/71, vencida pelo Milwaukee Bucks. Nesta partida, o Bucks venceu novamente, encerrando a série de 33 vitórias consecutivas do Lakers. O pivô Kareem Abdul-Jabbar foi o maior pontuador, com 39 pontos. Anos depois Kareem faria história na franquia da Califórnia. Foto: Reprodução/X

5/11 7. DENVER NUGGETS 163 x 155 SAN ANTONIO SPURS 1984 - Simplesmente o segundo jogo com o maior número de pontuação de todos os tempos. Denver e Spurs fizeram um jogaço na McNichols Sports Arena, com 318 pontos. O principal pontuador foi Kiki Vandeweghe do Nuggets com 50 pontos. Foto: Reprodução/X

6/11 6. BOSTON CELTICS 126 X 115 ATLANTA HAWKS 1985 - Larry Bird já era uma referência na NBA: bicampeão da NBA e eleito MVP da temporada anterior. Contudo, poucas atuações foram destaques perto dessa. Bird foi fundamental para a grande vitória do Celtics fora de casa, marcando 60 pontos. Foto: Reprodução / X

7/11 5. ATLANTA HAWKS 137 X 128 NEW YORK KNICKS 1991 - A confirmação de que duas grandes atuações podem eternizar uma partida despretensiosa. Poucos esperam um jogão, mas foi o que aconteceu. Dominique Wilkins (foto) e Patrick Ewing foram fundamentais para este jogão. Ambos marcaram 52 e 43 pontos, respectivamente. Foto: Reprodução / X

8/11 4. LOS ANGELES LAKERS 122 X 104 TORONTO RAPTORS 2006 - Kobe Bryant já era uma lenda do basquete, mas foi nesse dia que deu um passo maior em sua idolatria. O ala-armador buscou o jogo para si. Foto: Reprodução / X

9/11 3. PHOENIX SUNS 161 x 157 BROOKLYN NETS 2006 - O jogo foi tão disputado, que teve duas prorrogações. A partida teve dois grandes jogadores: Steve Nash e John Kidd. Nash foi o craque do Phoenix Suns, marcando 19 pontos. Já Kidd marcou 38 pontos. Foto: Reprodução/X

10/11 2. CLEVELAND CAVALIERS 91 X 101 MIAMI HEAT 2014 - Simplesmente o retorno de LeBron a Miami. Após voltar ao Cleveland Cavaliers, LeBron James jogou a sua primeira partida na casa do ex-time. Mesmo com James marcando 30 pontos, Cavs não foi capaz de vencer o jogo. Foto: Reprodução / X