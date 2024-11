Site rankeia os dez melhores armadores desta temporada da NBA

10. TYLER HERRO - Tyler Herro tem se destacado em sua nova função no Miami Heat, combinando habilidade para pontuar com criação de jogadas. Seu desempenho nos arremessos de longa distância e sua evolução como passador têm sido nítidas e um diferencial para a equipe nesta temporada, que está com nove vitórias e oito derrotas. Médias na temporada: 23.6 pontos, 5.3 rebotes, 5.1 assistências, 2.5 turnovers e aproveitamento de 46.5% nos arremessos de quadra, 41.3% nas bolas de três e 85.7% nos lances livres.

9. TRAE YOUNG - Trae Young segue sendo um dos melhores criadores de jogadas da NBA, liderando a liga em assistências por jogo. Além disso, habilidade de pontuar em momentos decisivos, de qualquer lugar da quadra, é de extrema importância para o Atlanta Hawks.. No entanto, a sua inconsistência e defesa ruim também ajudou a equipe a estar com oito vitórias e 11 derrotas. Médias na temporada: 21.8 pontos, 3.7 rebotes, 12.5 assistências, 1.4 roubo de bola, 4.6 turnovers e aproveitamento de 38.2% nos arremessos de quadra, 32.5% nas bolas de três e 90.0% nos lances livres.

8. JALEN BRUNSON - Jalen Brunson tem se consolidado como o líder do New York Knicks, demonstrando eficiência tanto na pontuação quanto na criação de jogadas. Sua capacidade de liderar o time em momentos decisivos é essencial para a equipe brigar pelo topo da Conferência Leste, com 11 vitórias e oito derrotas no momento. Médias na temporada: 25.9 pontos, três rebotes, 7.8 assistências, 2.3 turnovers e aproveitamento de 49.0% nos arremessos de quadra, 41.0% nas bolas de três e 83.9% nos lances livres.

Foto: Reprodução / X