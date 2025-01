Site lista os melhores jogadores canhotos da história da NBA

1/11 Nesta semana, o site HoopsHype listou quais são os dez melhores jogadores canhotos da história da NBA. Então, confira clicando nas setas. Foto: Reprodução / X

2/11 10. MANU GINOBILI - Manu Ginobili se destacou como um dos jogadores mais criativos da NBA durante os anos 2000. O argentino conquistou quatro títulos da NBA com o San Antonio Spurs e foi eleito Melhor Sexto Homem em 2007/08. Além disso, Ginobili liderou a Argentina na conquista do ouro olímpico em 2004, sendo o primeiro país a derrotar uma equipe americana formada após jogadores da NBA começarem a jogar pelo Team USA. Estatísticas: 13.3 pontos, 3.5 rebotes e 3.8 assistências em 1057 jogos. Foto: Reprodução / X

3/11 9. ARTIS GILMORE - Artis Gilmore teve uma carreira longa e produtiva entre a NBA e a ABA, totalizando 17 temporadas. Ao todo, ele foi seis vezes All-Star na NBA e cinco vezes na ABA, além de conquistar um título com o Kentucky Colonels em 1975. O pivô é lembrado por sua consistência defensiva, sendo um dos líderes em tocos e rebotes da liga até hoje. Estatísticas: 18.8 pontos, 12.3 rebotes e 2.3 assistências em 1329 jogos. Foto: Reprodução / X

4/11 8. LENNY WILKENS - Lenny Wilkens, muitas vezes lembrado por sua carreira como técnico, foi também um astro como jogador. Em 15 temporadas na NBA, ele foi nove vezes All-Star e liderou a liga em assistências na temporada 1969/70. Aliás, esta temporada foi uma das que ele também atuava como técnico de seu próprio time, o Seattle SuperSonics. Desse modo, é até hoje uma figura icônica da liga. Estatísticas: 16.5 pontos, 4.7 rebotes e 6.7 assistências em 1077 jogos. Foto: Reprodução / X

5/11 7. DAVE COWENS - Dave Cowens foi um dos pilares do Boston Celtics nos anos 1970, contribuindo para dois títulos da franquia em 1974 e 1976. Além disso, o pivô foi eleito Novato do Ano em 1970/71, e MVP em 1972/73, mesmo em um período altamente competitivo para jogadores de sua posição na liga. Estatísticas: 17.6 pontos, 13.6 rebotes e 3.8 assistências em 766 jogos. Foto: Reprodução / X

6/11 6. NATE “TINY” ARCHIBALD - Nate Archibald é um dos dois únicos jogadores da NBA a liderar a liga em pontos e assistências na mesma temporada, feito alcançado em 1972/73. Conhecido por sua velocidade, o armador conquistou um título da NBA em 1981 com o Boston Celtics e foi seis vezes All-Star. Estatísticas: 18.8 pontos, 2.3 rebotes e 7.4 assistências em 876 jogos. Foto: Reprodução / X

7/11 5. CHRIS BOSH - Chris Bosh foi um dos grandes alas-pivôs da NBA. No Toronto Raptors, foi o principal jogador do time, enquanto foi um coadjuvante fundamental para dois títulos no Miami Heat. Bosh foi um dos primeiros homens grandes com um estilo de jogo versáteis como vemos hoje, e foi 11 vezes All-Star. Estatísticas: 19.2 pontos, 8.5 rebotes e duas assistências em 893 jogos. Foto: Reprodução / X

8/11 4. WILLIS REED - Willis Reed será sempre lembrado por liderar ser o MVP das Finais do New York Knicks em seus únicos dois títulos na NBA. O pivô passou sua carreira de dez temporadas com a franquia, conseguindo o prêmio de Novato do Ano em 1964/65, MVP em 1969/70, e sete nomeações para o All-Star Game. Desse modo, Reed é um dos maiores nomes da história do Knicks. Estatísticas: 18.7 pontos, 12.9 rebotes e 1.8 assistência em 650 jogos. Foto: Reprodução / X

9/11 3. JAMES HARDEN - James Harden é um dos armadores mais produtivos da história da NBA. Ele conquistou o MVP em 2018, além de dez seleções para o All-Star Game e seis para o Primeiro Time All-NBA até o momento. Harden se destacou como um dos maiores pontuadores e passadores de sua geração, apesar das críticas por sua falta de conquistas nos playoffs. Estatísticas: 24.1 pontos, 5.8 rebotes e 7.1 assistências em 1104 jogos. Foto: Reprodução / X

10/11 2. DAVID ROBINSON - David Robinson foi um dos pivôs mais atléticos e dominantes dos anos 1990. Ele conquistou dois títulos da NBA, um MVP, um prêmio de Defensor do Ano e um Novato do Ano, além de ter sido dez vezes All-Star em sua carreira. Desse modo, Robinson é o sexto maior bloqueador da história da liga e foi fundamental para o sucesso do San Antonio Spurs antes e durante a era Tim Duncan. Estatísticas: 21.1 pontos, 10.6 rebotes, 2.5 assistências e três tocos em 987 jogos. Foto: Reprodução / X