Site lista os jogadores mais odiados da temporada 2024/25 da NBA

1/11 Nesta semana, o site Fadeaway World listou os jogadores considerados os maiores vilões da temporada 2024/25 da NBA. Desse modo, clique nas setas para descobrir quem são. Foto: Reprodução / X

2/11 10. PAUL GEORGE - Paul George é uma figura controversa, especialmente devido à sua inconsistência nos playoffs. Em 2020, ele foi apelidado de “Playoff P” após sua inconsistência naquela campanha viralizar. Sua saída do Oklahoma City Thunder e o valor alto de seus contratos também geraram críticas, já que vem tendo um desempenho abaixo do esperado ou inconsistente há algumas temporadas. Agora, George segue sofrendo com as mesmas críticas, mas agora no Philadelphia 76ers. Foto: Reprodução / Instagram

3/11 9. ZION WILLIAMSON - Zion Williamson é alvo de críticas constantes por seu histórico de lesões e pela sua falta de compromisso. Embora tenha sido projetado como um talento geracional, questões de preparo físico frustram torcedores e levantam dúvidas sobre sua durabilidade. A paciência da torcida do New Orleans Pelicans está se esgotando, e alguns já consideram Zion um "desperdício de potencial" e querem que a franquia siga um novo caminho. Foto: Reprodução / X

4/11 8. TRAE YOUNG - Trae Young abraça o papel de vilão, jogando ainda melhor sob vaias e hostilidade. Desde os playoffs de 2021, quando silenciou o Madison Square Garden, Young assumiu a imagem de antagonista em jogos fora de casa, especialmente contra o New York Knicks. Sua habilidade de jogar sob pressão, somada à sua personalidade provocadora, faz dele uma figura polarizadora. Ele é o herói de Atlanta, mas, em qualquer outro lugar, é o vilão que os torcedores adoram odiar. Foto: Reprodução / X

5/11 7. DEVIN BOOKER - Devin Booker é um dos principais pontuadores da liga, mas sua personalidade em quadra desperta divisões. Sua confiança e rivalidade com Luka Doncic, por exemplo, geram tensões frequentes. Com Kevin Durant no Phoenix Suns, Booker enfrenta ainda mais críticas, já que a equipe é vista como um "super time" que ainda não provou seu valor nos playoffs. Enquanto muitos admiram sua habilidade para pontuar, outros o consideram arrogante e superestimado. Foto: Reprodução / X

6/11 6. JAMES HARDEN - James Harden é amplamente criticado por seu estilo de jogo baseado em jogadas para si próprio e faltas, algo que muitos fãs acreditam prejudicar o ritmo do basquete. Mais polêmico ainda é seu histórico de forçar saídas de equipes, como sua recente transferência do Philadelphia 76ers. Apesar de sua habilidade como pontuador, Harden é visto como um jogador que prioriza seu próprio conforto, o que mancha sua imagem tanto com torcedores quanto com ex-companheiros de time. Foto: Reprodução / X

7/11 5. DILLON BROOKS - Dillon Brooks se destacou como um dos principais vilões da NBA nos últimos anos, provocando adversários e começando rivalidades, como com LeBron James. Seu esforço na defesa é inegável, mas seu trash talk desmedido e suas declarações polêmicas muitas vezes deixam seu desempenho de lado. Agora no Houston Rockets, Brooks está mais calmo, mas isso pode acontecer a partir do momento que o time começar a brigar nos playoffs. Foto: Reprodução / X

8/11 4. BEN SIMMONS - Ben Simmons passou de promessa da NBA a um dos jogadores mais criticados da liga. Sua recusa em arremessar e seu desempenho em lances livres foram apenas o início das polêmicas. O episódio de se recusar a jogar pelo Philadelphia 76ers e sua postura fora de quadra, como aparições em eventos de moda enquanto alegava lesão, irritaram os torcedores. Mesmo com médias baixas nesta temporada, Simmons parece incapaz de recuperar totalmente aquela sua confiança, o que o transforma em um dos alvos preferidos das críticas. Foto: Reprodução / X

9/11 3. DRAYMOND GREEN - Draymond Green é o exemplo clássico de um "vilão" necessário, tendo o trabalho de fazer o “jogo sujo” do Golden State Warriors. Conhecido por seu comportamento agressivo, faltas técnicas e até mesmo brigas com companheiros, Green é amado pelo seu time, mas odiado por boa parte dos adversários e da mídia. Apesar de alguns momentos de autocontrole na temporada atual, seu histórico de provocações e jogadas consideradas desleais mantém sua reputação de jogador controverso. Foto: Reprodução / X

10/11 2. KEVIN DURANT - A trajetória de Kevin Durant transformou o ex-herói de Golden State em um dos "vilões" mais conhecidos da NBA. Após sua ida polêmica para o Warriors, ele seguiu trocando de times, o que gerou dúvidas sobre sua lealdade e desejo de competir. Ao mesmo tempo, sua presença online, que inclui o uso de contas falsas para responder críticas, só reforça sua reputação polarizadora. Foto: Reprodução / X