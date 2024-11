1/13 Nesta semana, o site Fadeaway World listou as melhores “terceiras opções” desta temporada da NBA, ou seja, os jogadores coadjuvantes mais valiosos neste primeiro mês de campanha. Desse modo, confira o ranking clicando nas setas. Foto: Reprodução / X

2/13 MIKAL BRIDGES - NEW YORK KNICKS - Mikal Bridges é uma peça chave no Knicks, no papel de terceira opção. Atrás de Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns, o ala consegue contribuir nos dois lados da quadra com sua versatilidade. No momento, está anotando 15.9 pontos, 3.8 rebotes e 3.3 assistências por jogo. Foto: Reprodução / X

3/13 MILES BRIDGES - CHARLOTTE HORNETS - Atualmente como a terceira opção atrás de LaMelo Ball e Brandon Miller, Miles Bridges se reafirmou como peça essencial para o Hornets, com médias de 16.0 pontos, 6.5 rebotes e três assistências. Seu atleticismo se encaixa no estilo de jogo rápido da equipe, que utiliza muito de contra ataques para pontuar. Além disso, está se tornando um arremessador cada vez mais confiável. Foto: Reprodução / X

4/13 DESMOND BANE - MEMPHIS GRIZZLIES - Embora Desmond Bane esteja com uma média discreta de 14.3 pontos por jogo, seu impacto nos dois lados da quadra é essencial para o Grizzlies. Ao mesmo tempo, também está registrando 6.7 rebotes e 3.8 assistências nesta temporada. Desse modo, o ala-armador consegue fazer um pouco de tudo em quadra. Seu arremesso eficiente de longa distância e defesa, ao lado de Ja Morant e Jaren Jackson Jr, são necessários para o sucesso do time. Foto: Reprodução / X

5/13 MICHAEL PORTER JR. - DENVER NUGGETS - Michael Porter Jr. é a terceira opção do Nuggets, ficando atrás de Nikola Jokic e Jamal Murray. Sua capacidade de espaçar a quadra, converter arremessos de longa distância e pegar rebotes complementa perfeitamente a dupla principal da equipe, apesar de suas limitações defensivas. No momento, ele está com 18.6 pontos, 7.2 rebotes e 40.4% de aproveitamento nas bolas de três. Foto: Reprodução / X

6/13 JERAMI GRANT - PORTLAND TRAIL BLAZERS - Jerami Grant continua sendo importante para Trail Blazers, registrando médias de 16.1 pontos, 3.4 rebotes e 1.1 toco por jogo. Sua versatilidade nos dois lados da quadra, experiência de veterano e liderança são valiosas para uma equipe jovem e em reconstrução, liderada por Scoot Henderson e Shaedon Sharpe. Foto: Reprodução / X

7/13 BRADLEY BEAL - PHOENIX SUNS - Bradley Beal tem se adaptado bem à função de terceira opção no Suns, atrás de Kevin Durant e Devin Booker. Com médias de 18.2 pontos e 3.2 assistências, ele mostra eficiência sem precisar da bola nas mãos como em seu tempo com o Washington Wizards. Embora sua pontuação tenha caído em relação ao seu auge, Beal está com uma das melhores eficiências de sua carreira, com 50.3% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 39.7% nas bolas de três. Foto: Reprodução / X

8/13 PAUL GEORGE - PHILADELPHIA 76ERS – Pela primeira vez na carreira, Paul George encontra-se como a terceira opção de um time, ficando atrás de Joel Embiid e Tyrese Maxey no Sixers. Com apenas oito jogos na temporada, ele tem médias de 14.9 pontos, 5.4 rebotes e 4.8 assistências por partida. Apesar das limitações causadas por lesões, George continua sendo uma presença valiosa nos dois lados da quadra, gerando um impacto significativo quando está saudável. Foto: Reprodução / X

9/13 TYLER HERRO - MIAMI HEAT - Apesar de começar a temporada jogando como a primeira opção, Tyler Herro é o terceiro principal jogador do Heat. O armador é crucial para a criação de jogadas da equipe, tanto em jogadas individuais quanto sem a bola, sendo uma peça-chave para Jimmy Butler ou Bam Adebayo. No momento, tem médias de 23.6 pontos, 5.1 assistências e 41.4% de aproveitamento nas bolas de três. Foto: Reprodução / X

10/13 DERRICK WHITE - BOSTON CELTICS - A transição de Derrick White para a função de terceira opção do Celtics tem sido crucial desde o título da última temporada. Conhecido por sua defesa e arremessos em momentos decisivos, ele é o armador perfeito para jogar ao lado de Jayson Tatum e Jaylen Brown. Nesta temporada, está anotando 18.4 pontos, 4.7 assistências e 1.1 bloqueios por jogo. Apesar de suas estatísticas não chamarem tanta atenção, sua versatilidade e inteligência de jogo o tornam essencial para o sucesso da equipe. Foto: Reprodução / X

11/13 JALEN WILLIAMS - OKLAHOMA CITY THUNDER - Jalen Williams está se consolidando como um dos melhores jovens jogadores da NBA, sendo a terceira opção dessa potência que é o OKC Thunder. Com sua habilidade de criar o próprio arremesso, seu papel é assumir a responsabilidade do ataque quando as defesas adversárias focam em Shai Gilgeous-Alexander e Chet Holmgren. No momento, ele está com 21.6 pontos, 6.4 rebotes e 5.3 assistências por partida, com um aproveitamento 52.2% em quadra. Foto: Reprodução / X

12/13 EVAN MOBLEY - CLEVELAND CAVALIERS - Evan Mobley se destaca como uma das terceiras opções mais versáteis da liga. Ele é um defensor de elite, em especial no garrafão, e agora está sendo cada vez mais efetivo no ataque. Sua função permite que Darius Garland e Donovan Mitchell tenham mais liberdade em quadra, enquanto ele lidera a defesa e contribui ofensivamente quando necessário. Nesta temporada, está com uma média de 17.8 pontos, 9.1 rebotes e 1.6 tocos. Foto: Reprodução / X