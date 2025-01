Site lista jogadores que devem sair em troca até a trade deadline

1/11 Nesta semana, o site Fadeaway World listou os dez jogadores da NBA que estão cotados para deixar seus times em troca até a trade deadline. Então, clique nas setas para conferir a lista. Foto: Reprodução / X

2/11 KYLE KUZMA - Kyle Kuzma viu seu papel diminuir no Washington Wizards, que prioriza seus jovens talentos. Seu contrato acessível e habilidade de pontuar e defender tornam-no um alvo atraente para contenders, mas sua eficiência ofensiva em queda pode limitar o retorno esperado em uma troca. | Estatísticas nesta temporada: 14.3 pontos, 5.4 rebotes e 2.6 assistências.

3/11 DEANDRE AYTON - Deandre Ayton tem sido consistente, mas seu impacto no Portland Trail Blazers é limitado. Enquanto o time constrói em torno de Scoot Henderson, Ayton pode ser negociado para times que buscam um pivô habilidoso. Seu contrato de US$34 milhões e falta de agressividade em quadra são obstáculos, mas ele ainda pode ser uma peça valiosa em outras equipes. | Estatísticas nesta temporada: 13.8 pontos, 10.2 rebotes e 1.5 assistência.

4/11 JERAMI GRANT - Jerami Grant parece estar de saída do Portland Trail Blazers, que está em reconstrução. Apesar de seu papel defensivo e contribuição ofensiva, o alto valor de seu contrato (US$29 milhões) pode limitar o retorno que Portland espera obter. Mesmo assim, ele pode ser um ativo valioso para um time que busca disputar o título. | Estatísticas nesta temporada: 14.9 pontos, 3.5 rebotes e 2.2 assistências.

5/11 NIKOLA VUCEVIC - Nikola Vucevic mantém sua consistência, mas seu impacto no sucesso do Chicago Bulls é debatido. O time pode considerar trocá-lo para avançar em uma reconstrução, aproveitando seu valor como um pivô ofensivo e eficiente. Vucevic atrai o interesse de contenders, mas suas limitações defensivas diminuem seu valor de mercado. | Estatísticas nesta temporada: 20.3 pontos, 10.4 rebotes e 3.4 assistências.

6/11 CJ MCCOLLUM - CJ McCollum continua eficiente, mas o New Orleans Pelicans parece pronto para se despedir do veterano enquanto reavalia seu elenco. A combinação de McCollum com Zion Williamson e Brandon Ingram não tem funcionado, e o Pelicans pode buscar ativos mais jovens ou escolhas de Draft. Seu contrato de mais de US$30 milhões por ano pode dificultar uma negociação, mas sua experiência e habilidade ofensiva continuam atraentes. | Estatísticas nesta temporada: 22.4 pontos, 3.7 rebotes e 3.8 assistências.

7/11 BRADLEY BEAL - Bradley Beal, agora em um papel de sexto homem no Phoenix Suns, tem enfrentado dificuldades para retomar seu nível All-Star. Seu contrato de mais de US$50 milhões por ano torna uma troca complicada, mas Beal pode atrair interesse de times como Milwaukee Bucks e Miami Heat. No entanto, sua cláusula de veto e histórico recente de lesões complicam qualquer negociação. | Estatísticas nesta temporada: 17.1 pontos, 3.6 rebotes, 3.3 assistências e 1.1 roubo de bola.

8/11 ZACH LAVINE - Zach LaVine é um dos nomes mais mencionados em rumores de troca, mesmo com o Chicago Bulls em uma campanha de 18 vitórias e 25 derrotas. Apesar de suas médias, sua incapacidade de liderar o Bulls a resultados melhores e seu contrato de mais de US$43 milhões por ano geram dúvidas sobre seu valor de troca | Estatísticas nesta temporada: 24.0 pontos, 4.8 rebotes e 4.5 assistências.

9/11 ZION WILLIAMSON - Zion Williamson é um dos jogadores mais polarizadores da NBA. Seu talento é inegável, mas as constantes lesões e um comportamento questionável fora de quadra levantam dúvidas sobre seu futuro no New Orleans Pelicans. A franquia pode decidir que é hora de buscar um novo rosto para a equipe, especialmente se Zion realmente deseja sair. Ele certamente exigiria um grande pacote em uma troca, mas sua disponibilidade limitada pode dificultar um acordo ser fechado. | Estatísticas nesta temporada: 21.9 pontos, 8.2 rebotes, 5.4 assistências, 1.2 roubo de bola e 1.2 toco.

10/11 BRANDON INGRAM - Brandon Ingram enfrenta questionamentos sobre sua permanência no New Orleans Pelicans, que vive uma campanha desastrosa de 12 vitórias e 32 derrotas. Apesar de sua capacidade ofensiva, sua inconsistência defensiva e histórico de lesões preocupam possíveis interessados. Com a aproximação da agência livre, o Pelicans pode optar por trocá-lo agora para evitar perdê-lo de graça na próxima offseason | Estatísticas nesta temporada: 22.2 pontos, 5.6 rebotes e 5.2 assistências.