Site lista jogadores da NBA que precisam se provar nesta temporada

1/11 Nesta semana, o site Fadeaway World listou dez jogadores que precisam se provar nesta temporada da NBA. Confira a lista clicando nas setas. Foto: Reprodução / X

2/11 BEN SIMMONS - Antes, Simmons era visto como um dos melhores defensores e armadores da liga, mas não conseguiu voltar para esta forma desde que deixou o Philadelphia 76ers. Na última temporada, ele disputou apenas 15 jogos, ainda mostrando falta de confiança e pouca eficiência ofensiva. Nesta temporada, ele tem a chance de provar que ainda pode ser um jogador valioso em ambos os lados da quadra. Uma campanha de retorno sólida não só silenciaria as críticas, mas também revigoraria sua carreira, dando mais uma chance de ser uma peça importante em um time competitivo. Foto: Reprodução / X

3/11 ZACH LAVINE - LaVine teve uma temporada complicada no ano passado, disputando apenas 25 jogos e com números abaixo de sua média habitual (19.5 pontos e 3.9 assistências por jogo). Com rumores de troca o cercando ao longo da temporada, o ala-armador precisa provar que ainda tem calibre de All-Star, independente da equipe que esteja. Sua capacidade de recuperação e consistência será essencial para determinar seu futuro na liga. Caso consiga se manter saudável e apresentar bons números, LaVine não só aumentará seu valor de mercado, mas também reafirmará sua posição como um dos principais pontuadores da NBA. Foto: Reprodução / X

4/11 JORDAN POOLE - Poole teve uma campanha decepcionante em 2023/24, apresentando inconsistência nos dois lados da quadra. A temporada atual representa um momento importante para o armador, que precisa provar que pode ser mais do que um pontuador irregular e se tornar um líder confiável para sua equipe. Uma temporada de recuperação não só justificaria seu contrato, mas também o consolidaria como uma peça fundamental para o futuro de seu time. Foto: Reprodução / X

5/11 KLAY THOMPSON - A decisão de Klay Thompson de deixar o Golden State Warriors para se juntar ao Dallas Mavericks marca uma grande mudança em sua carreira. Com um contrato de três anos por 50 milhões de dólares, Thompson está determinado a mostrar que ainda pode ser um jogador de impacto fora do sistema do Warriors. O Mavericks, liderado por Luka Doncic e Kyrie Irving, chegaram às Finais da NBA na temporada passada, mas perderam em cinco jogos para o Boston Celtics. Thompson espera ser a peça que faltava para levá-los ao título. Sua reputação como arremessador e defensor será testada em Dallas, onde ele precisará se adaptar a um novo papel e provar sua independência em relação ao Warriors. Foto: Reprodução / X

6/11 ZION WILLIAMSON - Williamson mostrou vislumbres de seu potencial na temporada passada, participando de 70 jogos e apresentando números de astro. No entanto, lesões mais uma vez atrapalharam a ida aos playoffs, levantando questões sobre sua capacidade de manter a forma física e se manter saudável ao longo de uma temporada completa. Desse modo, o ala-pivô segue sem aparecer em uma pós-temporada, mesmo já com seis anos de carreira. Nesta temporada, Zion precisa provar que consegue se manter em quadra e ser o jogador principal de um time competitivo. Foto: Reprodução / X

7/11 PAUL GEORGE - A carreira de George tem sido marcada por lesões. Agora em Philadelphia, o ala precisa provar que pode se manter saudável e elevar o nível do 76ers. Conhecido por sua habilidade em ambos os lados da quadra, George já jogou com astros como Russell Westbrook e Kawhi Leonard, mas falhou em conseguir um anel de campeão. Nesta temporada precisa ficar saudável e ajudar seu time a terminar no topo da Conferência Leste. Foto: Reprodução / X

8/11 JAMES HARDEN - A ida de Harden para o Los Angeles Clippers marca um novo capítulo em sua carreira e talvez a última chance de mostrar que pode ser uma peça importante em um time competitivo. Com a saída de Paul George, Harden agora tem a oportunidade de se destacar como a segunda opção ao lado de Kawhi Leonard. Apesar de não estar mais em seu auge de MVP, o armador precisa mostrar que ainda pode atuar em nível All-NBA para fazer sua primeira aparição nas Finais da NBA desde 2012. A possibilidade de encerrar sua carreira sem um anel de campeão está batendo na porta e essa é uma das suas últimas tentativas. Foto: Reprodução / X

9/11 DAMIAN LILLARD - Lillard agora tem a melhor chance de sua carreira de competir por um título ao lado de Giannis Antetokounmpo, no Milwaukee Bucks. Com grandes expectativas, o armador precisa provar que consegue se adaptar a um novo sistema e maximizar a parceria com o grego. Com Giannis ao seu lado, Lillard deve tornar o time um forte candidato ao título. Um desempenho abaixo disso pode resultar em um desmanche da equipe. Foto: Reprodução / X

10/11 JA MORANT - A temporada 2023/24 de Morant foi marcada por controvérsias e uma lesões, limitando-o a apenas nove jogos. Apesar do talento e do estilo de jogo explosivo que o torna um dos jogadores mais empolgantes da liga, ainda há dúvidas sobre sua maturidade e foco. Com um elenco promissor no Memphis Grizzlies, incluindo Desmond Bane e Jaren Jackson Jr., e um técnico capaz de extrair o melhor do time, Morant precisa mostrar que pode ser um líder constante, dentro e fora de quadra. Se conseguir uma campanha sólida nos playoffs, Morant se reafirmará como um dos principais armadores da NBA. Outra temporada com problemas extra-quadra ou lesões, no entanto, pode prejudicar seriamente seu potencial de ser o rosto de uma franquia. Foto: Reprodução / X