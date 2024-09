Site lista executivos que selecionaram mais astros no Draft da NBA

1/11 Nesta semana, o site HoopsHype listou os executivos que selecionaram o maior número de astros no Draft da NBA. O portal levou em consideração a soma de seleções para os times All-NBA para fazer o ranking. Confira clicando nas setas. Foto: Reprodução / NBA

2/11 10. JERRY WEST - Jerry West, uma lenda tanto como jogador quanto como executivo, é responsável por algumas das escolhas mais importantes da história da NBA. Trabalhando para o Los Angeles Lakers e para o Memphis Grizzlies, West participou de 24 Drafts e escolheu quatro jogadores que receberam 19 seleções para o All-NBA. Eles são: Kobe Bryant, Eddie Jones, James Worthy e Kyle Lowry. Foto: Reprodução / NBA

3/11 9. PAT WILLIAMS - Pat Williams, co-fundador do Orlando Magic, teve um papel fundamental na construção de equipes competitivas em seu tempo com a franquia e com o Philadelphia 76ers. Ao longo de 23 Drafts, Williams escolheu quatro jogadores que receberam 29 seleções para o All-NBA. Eles são: Shaquille O’Neal, Anfernee Hardaway, Charles Barkley e World B. Free. Foto: Reprodução / NBA

4/11 8. SAM PRESTI - Sam Presti é reconhecido por seu trabalho no Oklahoma City Thunder, ao construir uma das equipes jovens mais promissoras da história da liga. Ele draftou Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden e Domantas Sabonis, que juntos somam 29 seleções para o All-NBA. Ele continua sendo o arquiteto da franquia, se destacando por acumular escolhas de Draft e desenvolver talentos jovens. Foto: Reprodução / NBA

5/11 7. EDDIE GOTTLIEB - Eddie Gottlieb foi uma figura histórica que ajudou a fundar a NBA. Com o Philadelphia Warriors, atual Golden State, selecionou o icônico Wilt Chamberlain (foto), além de Gene Shue, Jack George. Larry Costello e Tom Gola, outros grandes jogadores da época. Gottlieb participou de 11 Drafts e selecionou cinco jogadores que, ao longo da carreira, foram escolhidos para o All-NBA em 15 ocasiões. Foto: Reprodução / NBA

6/11 6. BRYAN COLANGELO - Bryan Colangelo foi executivo do Phoenix Suns, Toronto Raptors e Philadelphia 76ers. Em 21 Drafts, ele escolheu cinco jogadores que juntos receberam 18 seleções para o All-NBA. Eles são: Amare Stoudemire, Steve Nash, Shawn Marion, DeMar DeRozan e Ben Simmons. Seu trabalho em Phoenix foi crucial para transformar a equipe em um dos times mais competitivos da década de 2000. Foto: Reprodução / NBA

7/11 5. WAYNE EMBRY - Wayne Embry, o primeiro executivo afro-americano da NBA, foi um nome importantíssimo no desenvolvimento do Milwaukee Bucks (1971 - 1977), Cleveland Cavaliers (1986 - 1999) e Toronto Raptors (2005). Durante seus anos como executivo, participou de 18 Drafts, selecionando cinco jogadores que somaram 20 seleções para o All-NBA. Eles são: Julius Erving, Alex English, Brad Daugherty, Kevin Johnson e Mark Price. Embry pode não ter o maior número de astros draftados desta lista, mas com certeza concorre ao primeiro lugar em relação a qualidade dos jogadores. Foto: Reprodução / NBA

8/11 4. JOHN SBARBARO - John Sbarbaro fez história ao selecionar uma impressionante quantidade de talentos de elite entre 1946 e 1950. Em apenas quatro edições do Draft, Sbarbaro selecionou cinco jogadores que juntos somaram 22 seleções para o All-NBA, sendo o principal deles Bob Cousy (foto), uma lenda do Boston Celtics. Andy Phillip, Jim Pollard, Larry Foust e Ralph Beard são os outros astros selecionados pelo executivo. Foto: Reprodução / NBA

9/11 3. FRED PODESTA - Fred Podesta teve um impacto significativo durante seus anos como executivo do New York Knicks nas décadas de 1950 e 1960. Apesar de trabalhar em uma época de Drafts mais longos, Podesta foi eficiente, selecionando cinco jogadores que conquistaram 23 seleções para o All-NBA em 16 drafts. Eles são: Willis Reed (foto), Dick McGuire, Dolph Schayes, Harry Gallatin e Richie Guerin. Foto: Reprodução / NBA

10/11 2. DON NELSON - Don Nelson, que atuou como técnico e executivo no Milwaukee Bucks, Golden State Warriors e Dallas Mavericks entre 1977 a 2010, ajudou na construção de vários elencos competitivos. Ao longo de 25 drafts, Nelson escolheu 7 All-NBA players que juntos acumularam 36 seleções para o time All-NBA. Eles são: Chris Webber, Dirk Nowitzki, Latrell Sprewell, Marques Johnson, Mitch Richmond, Sidney Moncrief e Tim Hardaway. Sua habilidade em identificar talentos fez com que se aposentasse como o técnico com mais vitórias na história da liga (1.335), ficando atrás apenas de Gregg Popovich atualmente (1.388). Foto: Reprodução / NBA