Site faz ranking com melhores jovens astros da NBA

1/11

2/11 10- DARIUS GARLAND (CLEVELAND CAVALIERS) - Darius Garland está com médias de 21 pontos, 2.6 rebotes e 6.7 assistências nesta temporada. Ele também é o único jogador na temporada atual a fazer parte do clube 50/40/90 de aproveitamento. Garland, que se agora se adaptou à parceria com Donovan Mitchell, tem sido fundamental para o domínio do Cavaliers em 2024/25. Foto: Reprodução / X

3/11 9- CADE CUNNINGHAM (DETROIT PISTONS) - Com médias de 24.2 pontos, 6.7 rebotes e 9.5 assistências, Cade Cunningham finalmente atingiu o nível esperado desde que foi escolhido como a primeira escolha do Draft de 2021. O armador do Detroit Pistons melhorou significativamente seu arremesso de três pontos (37.8%) e seu impacto na criação de jogadas. Apesar de ainda precisar reduzir turnovers, Cunningham, aos 23 anos, está liderando uma campanha promissora para levar Detroit aos playoffs. Foto: Reprodução / X

4/11 8- EVAN MOBLEY (CLEVELAND CAVALIERS) - Evan Mobley tem médias de 19 pontos, 8.8 rebotes e 3.1 assistências no momento, sendo uma peça essencial no início de temporada histórico do Cleveland Cavaliers (32-4). Sua capacidade de finalizar, cortar para a cesta e espaçar a quadra com seu arremesso de três pontos (em evolução) o tornam um dos pivôs mais completos da NBA. Além disso, é um defensor de elite no outro lado da quadra, sendo um nome constante nas últimas corridas para o prêmio Defensor do Ano. Foto: Reprodução / X

5/11 7- TYRESE HALIBURTON (INDIANA PACERS) - Com médias de 18.5 pontos, 3.6 rebotes e 8.9 assistências, Tyrese Haliburton voltou a ser uma peça chave para o Indiana Pacers, especialmente após um início de temporada irregular. O armador é conhecido por sua visão de jogo e capacidade de criar jogadas, além de melhorar recentemente nos arremessos de longa distância. Haliburton é o maestro do Pacers e parece destinado a alcançar o status de All-NBA se manter essa consistência. Foto: Reprodução / X

6/11 6- FRANZ WAGNER (ORLANDO MAGIC) - Franz Wagner apresenta médias de 24.4 pontos, 5.6 rebotes e 5.7 assistências. O ala combina agilidade com um bom jogo de garrafão e habilidades defensivas. Antes de se lesionar, ele já estava jogando em nível de All-Star, assumindo a responsabilidade de comandar a equipe sem Paolo Banchero. Faltando apenas mais consistência nos arremessos de três, o alemão tem tudo para alcançar o status de jogador All-NBA nos próximos anos. Foto: Reprodução / X

7/11 5- LAMELO BALL (CHARLOTTE HORNETS) - LaMelo Ball é um dos jogadores mais criativos da NBA, registrando médias de 29.9 pontos, 5.4 rebotes e 7.3 assistências. Após temporadas marcadas por lesões, o armador do Charlotte Hornets está se mantendo saudável e tem registrado os melhores números da carreira até o momento. No entanto, a próxima etapa em sua carreira será transformar seu sucesso individual em vitórias para sua equipe. Foto: Reprodução / X

8/11 4- JALEN WILLIAMS (OKLAHOMA CITY THUNDER) - No momento, Jalen Williams está com médias de 20.6 pontos, 5.7 rebotes e 5.2 assistências. Apesar de não ter entrado na NBA com o mesmo hype dos outros nomes da lista, ele se destacou como um marcador agressivo e um criador de jogadas eficiente. Sua capacidade de pontuar do perímetro e na meia distância o torna uma ameaça constante, sendo uma peça crucial para o Oklahoma City Thunder. Foto: Reprodução / Instagram

9/11 3- PAOLO BANCHERO (ORLANDO MAGIC) - Mesmo atuando em apenas seis jogos nesta temporada devido a lesões, Paolo Banchero impressiona com médias de 29.8 pontos, 8.5 rebotes e 5.2 assistências. O ala-pivô do Orlando Magic combina força física com agilidade e um arremesso eficiente. Aos 22 anos, ele já foi All-Star e liderou sua equipe aos playoffs, mostrando grande potencial para se tornar uma das principais estrelas da liga no futuro. Foto: Reprodução / X

10/11 2- ANTHONY EDWARDS (MINNESOTA TIMBERWOLVES) - Anthony Edwards está com médias de 25.4 pontos, 5.7 rebotes e 4.2 assistências por jogo. Ele se destaca como um dos melhores alas-armadores da NBA, com capacidade atlética para realizar enterradas explosivas e um arremesso eficiente de três pontos (42.1%). Apesar de enfrentar dificuldades em lidar com marcações dobradas, Edwards continua sendo uma estrela em ascensão. Seu desempenho consistente o mantém como peça central em uma equipe que busca repetir o sucesso dos playoffs anterior. Foto: Reprodução / Instagram