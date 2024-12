Site faz ranking com melhores jogadores da NBA em 2024

1/11 Nesta semana, o site HoopsHype fez um ranking com os dez melhores jogadores da NBA em 2024. Lembrando que as estatísticas são de todo o ano, não de temporada. Então, clique nas setas para conferir a lista. Foto: Reprodução / X

2/11 10- LEBRON JAMES - LeBron James, mesmo mostrando sinais da idade em 2024, continua a ser um dos melhores jogadores do mundo. Ele foi eleito para o terceiro time All-NBA e disputou mais um All-Star Game, consolidando sua longevidade. No cenário internacional, LeBron liderou a seleção dos Estados Unidos ao ouro olímpico, sendo eleito MVP do torneio por ter sido destaque em todas as partidas. | Estatísticas NBA: 25.0 pontos, 7.5 rebotes, nove assistências, 52.4% de aproveitamento de quadra (74 jogos). | Estatísticas Olímpicas: 14.2 pontos, 6.8 rebotes, 8.5 assistências, 66.0% de aproveitamento de quadra (seis jogos). Foto: Reprodução / X

3/11 9- JAYLEN BROWN - Jaylen Brown teve o melhor ano de sua carreira ao liderar o Boston Celtics ao título da NBA e ser eleito MVP das Finais e da Conferência Leste. Apesar de sua exclusão do elenco olímpico dos Estados Unidos, o ala mostrou que evoluiu para um jogador completo. | Estatísticas NBA em 2024: 23.5 pontos, 5.9 rebotes, 3.8 assistências, 48.9% de aproveitamento de quadra (84 jogos). Foto: Reprodução / X

4/11 8- ANTHONY DAVIS - Anthony Davis teve uma das temporadas mais consistentes de sua carreira em 2024, chegando a brigar pelo prêmio de Defensor do Ano e sendo nomeado para o segundo time All-NBA e All-Star Game. Nas Olimpíadas, ele foi peça-chave na conquista do ouro pelos Estados Unidos, com atuações consistentes em ambos os lados da quadra. No geral, Davis demonstrou que quando está saudável, continua sendo um dos jogadores mais dominantes da liga. | Estatísticas NBA 2024: 25.1 pontos, 12.5 rebotes, 3.5 assistências, 56.5% de aproveitamento de quadra (75 jogos). | Estatísticas Olímpicas: 13.5 pontos, 7.8 rebotes, 1.5 assistência, 56.0% de aproveitamento de quadra (seis jogos). Foto: Reprodução / X

5/11 7- JALEN BRUNSON - Jalen Brunson foi o All-Star e membro do segundo time All-NBA por ser o grande responsável pela boa campanha do New York Knicks em 2024, liderando o time à segunda rodada dos playoffs. Mesmo sem participação olímpica, Brunson conseguiu impressionar com sua regularidade e desempenhos consistentes ao longo do ano. Sua evolução foi notável, tanto na pontuação quanto na capacidade de distribuir o jogo para seus companheiros. | Estatísticas NBA 2024: 28.9 pontos, 3.2 rebotes, 7.4 assistências, 47.5% de aproveitamento de quadra (88 jogos). Foto: Reprodução / X

6/11 6- ANTHONY EDWARDS - Anthony Edwards teve um ano de consolidação como uma das principais estrelas da NBA, sendo nomeado para o segundo time All-NBA e All-Star Game. Ele liderou o Minnesota Timberwolves às finais da Conferência Oeste e conquistou uma medalha de ouro com os Estados Unidos nas Olimpíadas. Edwards mostrou evolução nos arremessos de longa distância e foi um dos jogadores mais consistentes ofensivamente do ano. | Estatísticas NBA 2024: 26.0 pontos, 5.8 rebotes, cinco assistências, 46.1% de aproveitamento de quadra (96 jogos). | Estatísticas Olímpicas: 12.8 pontos, 2.8 rebotes, 1.2 assistência, 58.0% de aproveitamento de quadra (seis jogos). Foto: Reprodução / X

7/11 5- JAYSON TATUM - Jayson Tatum viveu um ano inesquecível ao conquistar seu primeiro título da NBA com o Boston Celtics e uma medalha de ouro olímpica pelos Estados Unidos. Apesar das conquistas, Tatum enfrentou dificuldades de consistência em momentos importantes, como nos playoffs e em jogos decisivos nas Olimpíadas. Ele também foi poupado em algumas partidas do torneio olímpico, o que afetou seu impacto geral. Ainda assim, foi membro do primeiro time All-NBA e All-Star ao ser peça fundamental para o sucesso do Boston Celtics em 2024. | Estatísticas NBA 2024: 27.1 pontos, 8.8 rebotes, 5.6 assistências, 46.0% de aproveitamento de quadra (90 jogos). | Estatísticas Olímpicas: 5.3 pontos, 5.3 rebotes, 1.5 assistência, 38.1% de aproveitamento de quadra (quatro jogos). Foto: Reprodução / X

8/11 4- GIANNIS ANTETOKOUNMPO - Giannis Antetokounmpo foi um dos jogadores mais dominantes do ano, conquistando a NBA Cup com o Milwaukee Bucks e sendo eleito MVP do torneio. No entanto, não participou dos playoffs de 2023/24 por conta de uma lesão. Ao mesmo tempo, foi um dos jogadores mais eficientes das Olimpíadas, apesar de sua equipe ser eliminada precocemente do torneio. | Estatísticas NBA 2024: 31.0 pontos, 11.9 rebotes, 6.8 assistências, 61.2% de aproveitamento de quadra (67 jogos). | Estatísticas Olímpicas: 25.8 pontos, 6.3 rebotes, 3.5 assistências, 67.8% de aproveitamento de quadra (quatro jogos). Foto: Reprodução / X

9/11 3- SHAI GILGEOUS-ALEXANDER - Shai Gilgeous-Alexander teve um ótimo ano em sua carreira. Na NBA, foi o principal responsável para o Oklahoma City Thunder ter ficado no topo da Conferência Oeste e, consequentemente, ir para os playoffs na temporada passada. Desse modo, foi nomeado para o primeiro time All-NBA e All-Star Game. Nos Jogos Olímpicos, Shai foi o segundo maior pontuador do torneio e o grande destaque do Canadá, mesmo com a equipe não conquistando uma medalha. | Estatísticas NBA 2024: 29.8 pontos, 5.7 rebotes, 6.1 assistências, 51.4% de aproveitamento de quadra (84 jogos). | Estatísticas Olímpicas: 21.0 pontos, 4.3 rebotes, quatro assistências, 54.0% de aproveitamento de quadra (três jogos). Foto: Reprodução / X

10/11 2- LUKA DONCIC - Luka Doncic teve uma temporada histórica com o Dallas Mavericks, alcançando as finais da NBA pela primeira vez em sua carreira. Mesmo sem conquistar o título, Doncic foi eleito MVP dos playoffs ao liderar em pontos, rebotes e assistências. Durante a temporada regular, ele foi um dos melhores jogadores da liga, sendo nomeado para o primeiro time All-NBA e All-Star Game. No entanto, sua ausência nas Olimpíadas, devido à eliminação da Eslovênia no torneio classificatório, foi um ponto negativo em seu ano. | Estatísticas NBA 2024: 31.0 pontos, 9.3 rebotes, nove assistências, 47.0% de aproveitamento de quadra (84 jogos). Foto: Reprodução / X