Site faz ranking com melhores adolescentes da história da NBA

1/11 O site HoopsHype fez um ranking com os melhores adolescentes da história da NBA, ou seja, os melhores atletas com menos de 20 anos a jogarem na liga. Desse modo, clique nas setas para conferir a lista. Foto: Reprodução / X

2/11 10. KEVIN GARNETT (19 ANOS) - Em 1995, Kevin Garnett foi diretamente do ensino médio para a NBA, sendo o primeiro a realizar o feito desde 1975. Sua chegada ao Minnesota Timberwolves gerou um impacto significativo na equipe, mesmo que seu desenvolvimento para se tornar um astro tenha levado algum tempo. Após ocupar o papel de sexto homem até o meio da temporada, o ala-pivô se destacou entre os novatos, especialmente por sua defesa. Desse modo, foi nomeado segundo All-Rookie Team e ficou em sexto na corrida para Sexto Homem do Ano. Média antes dos 20 anos: 10.4 pontos, 6.3 rebotes, 1.6 tocos e 49.1% em 80 jogos. Foto: Reprodução / X

3/11 9. ANTHONY EDWARDS (19 ANOS) - Selecionado como a primeira escolha do Draft de 2020, Anthony Edwards impressionou em sua temporada de novato pelo Minnesota Timberwolves. Apesar de ter tido dificuldade de manter uma eficiência, Edwards já demonstrava sua explosividade e habilidade de acertar arremessos difíceis que vemos hoje. Embora tenha perdido o prêmio de Novato do Ano para LaMelo Ball, Edwards provou ser o futuro da franquia. Média antes dos 20 anos: 19.3 pontos, 4.7 rebotes, 2.9 assistências e 41.7% de aproveitamento em 72 jogos. Foto: Reprodução / X

4/11 8. LAMELO BALL (19 ANOS) - LaMelo Ball foi eleito o Novato do Ano na temporada 2020/21, superando Anthony Edwards na votação. Sua habilidade de criar jogadas criativas e sua maneira de controlar o jogo ajudaram o Charlotte Hornets a melhorar significativamente em comparação à temporada anterior. Mesmo com apenas 19 anos, o armador já conseguiu impactar na maior parte das estatísticas. Desse modo, se destacou como um dos armadores mais promissores da NBA. Média antes dos 20 anos: 15.7 pontos, 5.9 rebotes, 6.1 assistências e 43.6% de aproveitamento em 51 jogos. Foto: Reprodução / X

5/11 7. DWIGHT HOWARD (19 ANOS) - Dwight Howard se destacou imediatamente como um pivô dominante, graças ao seu físico. Como titular do Orlando Magic, ele ajudou o time a conquistar 15 vitórias a mais em sua temporada de estreia do que a equipe teve na anterior. Ele era uma presença consistente no garrafão, especialmente na defesa e conseguia duplos-duplos constantemente. Então, foi nomeado Novato do Ano de 2004/2005 e até recebeu votos para o prêmio de Defensor do Ano, ficando na 21ª posição da corrida. Média antes dos 20 anos: 12.4 pontos, 10.6 rebotes, 1.6 toco e 51.1% de aproveitamento em 100 jogos. Foto: Reprodução / X

6/11 6. VICTOR WEMBANYAMA (19 ANOS) - Victor Wembanyama entrou na NBA como um talento único, combinando altura, arremesso e defesa. O francês era visto como um dos prospectos mais aguardados desde LeBron James e fez jus a isso. Em 2023/24, foi nomeado Novato do Ano, liderou a NBA em tocos por jogo e ficou em segundo lugar na corrida para Defensor do Ano, quase se tornando o primeiro calouro da história a receber o prêmio. Média antes dos 20 anos: 18.9 pontos, 10.2 rebotes, 3.1 tocos e 44.4% de aproveitamento em 29 jogos. Foto: Reprodução / X

7/11 5. KYRIE IRVING (19 ANOS) - Kyrie Irving só jogou 40 partidas com 19 anos na NBA, mas sua temporada de novato foi marcante. O armador foi eleito Novato do Ano de 2011/12 após mostrar boa parte das habilidades que vemos hoje, especialmente seu controle de bola, criatividade e eficiência nos arremessos. Com isso, mostrou que poderia liderar o ataque do Cleveland Cavaliers mesmo ficando de fora de metade da temporada. Média antes dos 20 anos: 19.0 pontos, 3.8 rebotes, 5.7 assistências e 47.4% de aproveitamento em 40 jogos. Foto: Reprodução / X

8/11 4. KEVIN DURANT (19 ANOS) - Kevin Durant mostrou todo seu talento em sua primeira temporada na NBA, liderando o Seattle SuperSonics em pontos, mesmo jogando de ala-armador. Desse modo, sua versatilidade demonstrava seu potencial para se tornar um dos melhores pontuadores da história. Apesar das dificuldades do time, ele se destacou e venceu o prêmio de Novato do Ano de 2007/08. Média antes dos 20 anos: 20.3 pontos, 4.4 rebotes, 2.4 assistências e 43% de aproveitamento em 80 jogos. Foto: Reprodução / X

9/11 3. CARMELO ANTHONY (19 ANOS) - Carmelo Anthony foi um dos principais jogadores do que talvez seja a melhor classe de Draft da história da NBA, a de 2003. Como novato, ele ajudou o Denver Nuggets a alcançar os playoffs logo, após a equipe ter um salto impressionante no número de vitórias em relação à temporada anterior. Embora tenha ficado em segundo no prêmio de Novato do Ano, atrás de LeBron James, o ala demonstrou o pontuador de elite que seria. Média antes dos 20 anos: 21.0 pontos, 6.1 rebotes, 2.8 assistências e 42.6% de aproveitamento em 82 jogos. Foto: Reprodução / X

10/11 2. LUKA DONCIC (19 ANOS) - Luka Doncic fez uma transição perfeita para a NBA, mostrando maturidade e habilidade muito acima de sua idade. Embora tenha chegado com experiência profissional da Europa, o armador impressionou ao conseguir comandar o ataque do Dallas Mavericks, mesmo com um ritmo de jogo mais rápido do que o europeu. Então, foi eleito Novato do Ano em 2018/19. Média antes dos 20 anos: 20.9 pontos, 7.3 rebotes, 5.7 assistências e 43.4% de aproveitamento em 57 jogos. Foto: Reprodução / X