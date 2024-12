Site faz ranking com jogadores mais supervalorizados da NBA

1/11 O site HoopsHype fez um ranking sobre os jogadores mais supervalorizados da NBA, utilizando uma métrica criada por Alberto de Roa, escritor da página. Desse modo, clique nas setas para conferir a lista. Foto: Reprodução / X

2/11 Kevin Love - Apesar de Kevin Love ser um campeão da NBA e ex-All-Star, seu jogo piorou drasticamente nos últimos anos. Em 2019, assinou uma extensão de contrato de quatro anos por US$120.4 milhões com o Cleveland Cavaliers. Na época, ele já estava com 31 anos e havia ficado de fora de boa parte das temporadas anteriores por conta de lesões. Em seguida, de 2022 até 2025, irá ter recebido um total de US$18.9 milhões do Miami Heat mesmo não sendo o jogador eficiente de antes. | Valor real: US$191,7 milhões | Ganhos na carreira: US$272,3 milhões. Foto: Reprodução / X

3/11 Bradley Beal - Bradley Beal é atualmente um dos jogadores mais supervalorizados da NBA, especialmente após assinar um contrato de cinco anos e US$251 milhões com o Washington Wizards em 2022. Na última temporada, Beal recebeu US$46.7 milhões e teve médias de 18.2 pontos em apenas 53 jogos. Agora em 2024/25, ele está anotando basicamente os mesmos números, mas agora por US$50.2 milhões. | Valor real: US$188,5 milhões | Ganhos na carreira: US$269,5 milhões. Foto: Reprodução / X

4/11 Juwan Howard - Juwan Howard assinou um contrato gigantesco (para a época) de sete anos por US$105 milhões com o Washington Wizards ainda no início de sua carreira, em 1996. No entanto, ele nunca foi mais do que um bom titular e não repetiu a participação no All-Star que fez em sua segunda temporada na NBA. Em 2001/02, Howard anotou 14.6 pontos por jogo, por exemplo. | Valor real: US$67,6 milhões | Ganhos na carreira: US$151,8 milhões. Foto: Reprodução / X

5/11 Nicolas Batum - Nicolas Batum foi um dos jogadores que se beneficiou de um mercado inflacionado em 2016, assinando um contrato de cinco anos e US$120 milhões com o Charlotte Hornets. No entanto, ele nunca conseguiu justificar esse salário por ser um jogador de rotação. Sua temporada mais supervalorizada foi a de 2019/20, quando recebeu US$25.6 milhões e anotou médias de apenas 3.6 pontos em apenas 22 jogos. | Valor real: US$113,4 milhões | Ganhos na carreira: US$199,5 milhões. Foto: Reprodução / X

6/11 Andrew Wiggins - Andrew Wiggins começou sua carreira com altas expectativas, mas não se tornou o líder de uma franquia que se esperava. Desse modo, não conseguiu justificar seu contrato máximo de cinco anos por US$147 milhões com o Minnesota Timberwolves. Apesar de ter sido importante para o título de 2022 do Golden State Warriors, ele não conseguiu o alto nível nas temporadas seguintes. Então, a extensão de quatro anos por US$109 milhões que a franquia o deu em 2023 pode não ter sido uma boa ideia. | Valor real: US$107,8 milhões | Ganhos na carreira: US$196,8 milhões. Foto: Reprodução / X

7/11 Tyson Chandler - Tyson Chandler foi Defensor do Ano de 2012 e foi essencial na conquista do título do Dallas Mavericks de 2011. Embora nunca tenha sido supervalorizado em uma única temporada, o acúmulo de seus contratos durante 17 temporadas resultou em ganhos muito acima do seu impacto geral. Em 2018/19, por exemplo, o pivô ganhou US$13.6 milhões enquanto tinha médias de apenas 3.1 pontos e 3.9 rebotes por jogo. | Valor real: US$100,1 milhões | Ganhos na carreira: US$189,6 milhões. Foto: Reprodução / X

8/11 Tobias Harris - Tobias Harris, um dos jogadores mais bem pagos a nunca serem All-Star, também está na lista. O contrato de cinco anos por US$180 milhões que assinou com o Philadelphia 76ers em 2019 foi um erro que perturba os torcedores da franquia até hoje, já que os executivos da franquia escolheram reassinar ele do que Jimmy Butler. Além disso, Harris é um pontuador inconsistente e um dos principais responsáveis pelo time ainda não ter passado da segunda rodada dos playoffs na era Joel Embiid. | Valor real: US$157 milhões | Ganhos na carreira: US$251 milhões. Foto: Reprodução / X

9/11 John Wall - John Wall é outro exemplo de talento comprometido por lesões. O ex-jogador do Washington Wizards perdeu as temporadas de 2019/20 e 2021/22, enquanto recebia US$82.5 milhões. Durante esse período, Wall lidou com problemas de saúde mental e uma lesão grave no tendão de Aquiles, o que afetou seu desempenho. Antes disso, já havia um histórico de não jogar uma parte considerável das temporadas por se machucar. | Valor real: US$161,5 milhões | Ganhos na carreira: US$276,5 milhões. Foto: Reprodução / X

10/11 Klay Thompson - Klay Thompson também está na lista, mas devido a lesões que prejudicaram sua carreira. Em 2019, ele assinou um acordo de cinco anos por US$189 milhões, mas ficou de fora das temporadas de 2019/20 e 2020/21, recebendo US$73.3 milhões sem jogar. Em seguida, se tornou um jogador mais inconsistente a cada ano. Desse modo, o ala-armador não fez jus ao valor de seu último contrato com o Golden State Warriors, mesmo sendo peça importante do título de 2022. Na última agência livre, conseguiu um contrato de três anos por US$50 milhões com o Dallas Mavericks. | Valor real: US$143,3 milhões | Ganhos na carreira: US$269,5 milhões. Foto: Reprodução / X