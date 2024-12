Sem LeBron! Veja astros da NBA que consideram Michael Jordan o GOAT

1/13 O debate sobre o melhor jogador de todos os tempos, que muito se divide entre Michael Jordan e LeBron James, é algo constante na NBA e alguns astros da liga já se posicionaram sobre quem é seu GOAT. Então, clique nas setas para ver quem considera Jordan o melhor da história. Foto: Reprodução / X

2/13 STEPHON MARBURY - Na semana passada, Stephon Marbury revelou sua opinião sobre o debate de GOAT. Ele acredita que LeBron James já superou astros como Magic Johnson e merece seu crédito. Mesmo assim, diz que ele não está nem perto do legado de Michael Jordan: "Acho que LeBron é o jogador de basquete mais completo que já tocou em uma bola de basquete. Não há ninguém como ele. Para mim, Magic era isso, mas depois vi LeBron e o que ele fez. No entanto, pensando nas vitórias… levando tudo em consideração, LeBron é incrível, mas, como jogador de basquete, você nem deveria mencioná-lo na mesma frase que Michael Jordan". Foto: Reprodução / X

3/13 DAMIAN LILLARD - Em julho de 2022, Damian Lillard disse acreditar que não havia muito debate para GOAT e que a maioria das pessoas acreditam que Michael Jordan é o melhor da história, igual ele: “Considero Michael Jordan o GOAT. MJ era diferente. Nunca mais teve ninguém igual a ele em quadra. Ninguém mais conseguiu eletrificar as arquibancadas como ele. Além disso, tem os tênis da Jordan… Então, não acho que há muito para se discutir aqui, para mim é Jordan. LeBron está definitivamente na conversa, mas acho que a maioria das pessoas continuam vendo Jordan como o melhor jogador de todos os tempos”. Foto: Reprodução / X

4/13 CHRIS WEBBER - Em novembro de 2024, Chris Webber se posicionou sobre o debate de melhor jogador de todos os tempos. Para ele, Michael Jordan é para o basquete o que Tiger Woods é para o Golf: "Para mim, o maior jogador de basquete de todos os tempos é Michael Jordan... pela época da minha vida, por ele ter vencido meus ‘Bad Boys’ do Detroit Pistons… Jordan é tipo Tiger Woods. Quando assistia SportsCenter todo dia [com minha família], Tiger [Woods] sempre estava ganhando alguma coisa. Jordan [é a mesma coisa], fazia 45 pontos no Natal, ganhava títulos... Eu vi ele sair para jogar beisebol quando o pai faleceu. Vi abraçar aquele troféu... Jordan definitivamente teve o maior impacto". Foto: Reprodução / X

5/13 LUKA DONCIC - Durante os amistosos em Abu Dhabi em 2023, Luka Doncic foi perguntado sobre quem considerava o melhor jogador de todos os tempos e seu quinteto ideal da história. O astro do Dallas Mavericks disse que não estava com vontade de pensar no Top 5, mas que não tinha dúvidas sobre o GOAT: “É o Michael Jordan. É o MJ, mas não sei sobre o quinteto. Não sei”. Foto: Reprodução / X

6/13 SHAWN KEMP - Em novembro de 2020, Shawn Kemp nomeou Michael Jordan como seu GOAT. De acordo com o astro do Seattle SuperSonics, o Chicago Bulls só foi campeão por conta de Jordan: "Eu diria Michael Jordan. Acho que LeBron James já teve grandes feitos, mas a única coisa que Michael Jordan fez foi vencer. Há jogadores como eu que não ganharam um título e que eram muito bons. Há outros que eu vi ganharem campeonatos, eles são bons jogadores, mas tinham um bom time ao redor. E eu olho para Michael Jordan, ele jogou com o Chicago Bulls e tinha Scottie Pippen ao seu lado. Mas sem Michael lá, o Bulls não ia ser campeão. Isso veio de Michael Jordan". Foto: Reprodução / X

7/13 VINCE CARTER - Em entrevista ao podcast de Matt Barnes em maio de 2020, Vince Carter revelou que seu Top 3 é formado por Michael Jordan, Kobe Bryant e LeBron James, nesta ordem. No entanto, LeBron já deve ter subido em sua lista, já que alcançou sua décima ida para às Finais e foi campeão com o Los Angeles Lakers alguns meses depois: “[LeBron] tem a chance [de passar Kobe] dependendo do que conquistar. Se ele chegar às Finais novamente... vou dar os créditos para ele. Mas, dez vezes nas Finais?!” Foto: Reprodução / X

8/13 JAMES WORTHY - Em abril de 2020, James Worthy foi perguntado sobre quem era seu GOAT. Mas, o astro do Los Angeles Lakers foi a dupla de Michael Jordan no basquete universitário, então não teve dúvidas: "Se eu tivesse que fazer minha escolha, iria com MJ porque joguei com ele. Eu sei o quão mortal ele era. Também não acho que exista alguém na liga hoje que tenha a tenacidade que ele tinha. Michael não é 'bonzinho'. Não sei, eu amo o LeBron. Mas vou ter que escolher meu amigo, porque ele me escolheu [na época da Universidade da Carolina do Norte]". Foto: Reprodução / X

9/13 SHAQUILLE O'NEAL - Em maio de 2020, Shaquille O’Neal argumentou que Michael Jordan enfrentou alguns desafios durante sua carreira, mas, mesmo assim, conseguiu feitos lendários: "Eu teria que dizer Michael Jordan, porque Michael abriu o caminho para todos os grandes jogadores que temos hoje. Além disso, ele foi invicto (6-0) nas Finais sem ter tido um pivô de verdade. Ele passou por muita coisa. Ficou um ano longe do basquete, voltou e venceu três Finais seguidas. Ele é definitivamente o melhor jogador de todos os tempos". Foto: Reprodução / X

10/13 CHARLES BARKLEY - Junto de seu parceiro de programa, Charles Barkley comentou sobre o debate para GOAT em maio de 2020. No entanto, ele só tentou citar seu Top 5 ao invés de argumentar, mas nem isso conseguiu. A única certeza que tem é que Michael Jordan é o melhor da história: "Michael [Jordan] é o número um, Oscar Robertson é o dois. Depois tem [Bill] Russell, Wilt [Chamberlain] e Kareem [Abdul-Jabbar]. Na verdade, não há uma ordem específica depois de Michael". Foto: Reprodução / X

11/13 STEVE NASH - Em maio de 2020, Steve Nash revelou que tem o seu favorito no debate para melhor jogador de todos os tempos. No entanto, entende quem coloca LeBron James ou Kobe Bryant como Top 1: "Acho que MJ é quem eu escolho, com certeza. Quando você fala sobre LeBron e Kobe, eu entendo totalmente por que as pessoas colocam onde querem. LeBron fica em primeiro ou segundo lugar para muitos. Quando você olha para tudo que LeBron fez ao longo da carreira, é difícil argumentar contra. Acho que, no auge, Kobe estava no mesmo nível de qualquer um deles. Não sei onde está a diferença, mas, quando ele estava no auge, jogando seu melhor basquete, ele era tão bom quanto qualquer outro que já vimos". Foto: Reprodução / X

12/13 RAY ALLEN - Em fevereiro de 2021, Ray Allen disse que considera Michael Jordan o melhor de todos os tempos. Apesar de ter passado duas temporadas e ter ganhado um título ao lado de LeBron James no Miami Heat, o ex-jogador acredita que Jordan é o precursor do ex-companheiro: "Na minha opinião, MJ é o GOAT. LeBron é um produto de MJ, então muito do que está no DNA de LeBron vem de Michael. Os que dizem que LeBron é o GOAT estão crescendo na era de hoje. Eles acreditam nesse sentimento por conta do que ele significa para eles, e isso está tudo bem. Mas o impacto que MJ teve no basquete… ele dominava a liga e colocava medo em todos porque era um jogador imparável". Foto: Reprodução / X