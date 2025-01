Sem Jordan! Veja astros da NBA que consideram LeBron James o GOAT

ISIAH THOMAS - Em outubro de 2020, Isiah Thomas afirmou que LeBron James é o maior jogador de todos os tempos, dentro e fora de quadra: “O jogador mais completo que vi em minha vida, dentro e fora de quadra, é LeBron James. Ele passou no teste do olho e os números confirmam o que meus olhos viram em todas as categorias estatísticas. #GOAT, que isso fique claro!”.

TRAE YOUNG - Em março de 2020, Trae Young revelou sua lista de melhores jogadores da história e colocou LeBron James no topo, acima de Michael Jordan e Kobe Bryant: “MEU TOP 5... 1. LeBron James 2. [Michael] Jordan 3. Kobe [Bryant] 4. Kevin Durant 5. Steve Nash. Não me mandem mensagem.”

DARVIN HAM - Em fevereiro de 2023, Darvin Ham reconheceu LeBron James como o maior jogador de todos os tempos após ele quebrar o recorde de pontos de Kareem Abdul-Jabbar: “Acho que ultrapassar Kareem coloca ele no topo da lista. Apenas pela durabilidade, longevidade, o que ele fez e o que ele significa para a liga, dentro e fora da quadra… Não me importo nem um pouco em chamá-lo de o maior [de todos os tempos].”

KEVIN DURANT - Em julho de 2024, Kevin Durant afirmou que a convivência com LeBron James na seleção estadunidense confirma sua grandeza. O astro do Phoenix Suns se disse impressionado com sua ética de trabalho para as Olimpíadas: “Quanto mais você convive com ele como companheiro de equipe, mais entende por que ele é considerado o melhor jogador de todos os tempos.”

