Saiba quem são os jogadores mais leais aos times na NBA

1/12 A saída de Klay Thompson do Golden State Warriors nesta offseason acabou com a segunda maior marca atual de vínculo entre um atleta e uma franquia. Pensando nisso, confira quais são agora os jogadores mais leais aos seus times da NBA. Foto: Reprodução / NBA

2/12 11. KEVON LOONEY - GOLDEN STATE WARRIORS - Kevon Looney foi escolhido na 30ª pick pelo Golden State Warriors no Draft de 2015. Antes de chegar na NBA, o pivô se destacava pela sua versatilidade ofensiva, mas assumiu o papel proposto pelo Warriors e se tornou um jogador que faz o trabalho sujo no garrafão de maneira confiável. Desse modo, foi crucial em várias campanhas de playoffs, incluindo as conquistas de títulos, em especial o de 2022 no qual foi titular. Foto: Reprodução / Instagram

3/12 10. DEVIN BOOKER - PHOENIX SUNS - Escolhido na 13ª escolha pelo Phoenix Suns no Draft de 2015, Devin Booker rapidamente se estabeleceu como um dos melhores pontuadores da NBA. Com um arremesso eficiente, o ala-armador fez seu nome com várias atuações memoráveis, incluindo um jogo de 70 pontos. Além disso, levou o Suns às Finais da NBA em 2021 e, desde então, tenta voltar a brigar pelo título. Foto: Reprodução / Instagram

4/12 9. MYLES TURNER - INDIANA PACERS - Myles Turner foi selecionado na 11º escolha pelo Indiana Pacers no Draft de 2015. Desde então, se destaca por sua habilidade de bloquear arremessos e proteger o aro, liderando a liga em tocos em duas temporadas. Além de ser um dos pilares da defesa do Pacers, o pivô também se destaca pelo seu arremesso de longa distância. Foto: Reprodução / NBA

5/12 8. KARL-ANTHONY TOWNS - MINNESOTA TIMBERWOLVES - Escolhido pelo Minnesota Timberwolves como a primeira escolha geral do Draft de 2015, Karl-Anthony Towns rapidamente se estabeleceu como o principal jogador da franquia. Combinando habilidades de arremesso com presença interior, se tornou um dos pivôs mais versáteis da liga e recebeu nomeações ao All-Star Game. Atualmente, Anthony Edwards é visto como o principal jogador da equipe, mas Towns ainda é essencial para seu sucesso. Foto: Reprodução / Instagram

6/12 7. DWIGHT POWELL - DALLAS MAVERICKS - Dwight Powell chegou ao Dallas Mavericks em 2014 ao participar de uma troca que enviava, basicamente, Jameer Nelson e Jae Crowder para o Boston Celtics, em retorno de Rajon Rondo e o pivô. Ao longo dos anos, Powell se tornou uma presença confiável na rotação e embora não seja uma estrela, um dos jogadores mais consistentes e leais da franquia. Foto: Reprodução / Instagram

7/12 6. NIKOLA JOKIC - DENVER NUGGETS - Nikola Jokic foi escolhido pelo Denver Nuggets no Draft de 2014, de maneira discreta na segunda rodada. Ninguém esperava que ele se tornaria o maior ídolo da franquia. Com seu estilo de jogo único, Jokic revolucionou a posição de pivô, sendo um dos melhores passadores da liga. Ele conquistou três prêmios de MVP e liderou o time ao título da NBA em 2023, o primeiro na história da franquia. O sérvio é o coração do time e o principal motivo pelo qual o Nuggets se tornou uma potência. Foto: Reprodução / NBA

8/12 5. JOEL EMBIID - PHILADELPHIA 76ERS - Joel Embiid foi selecionado pelo Philadelphia 76ers como a terceira escolha geral do Draft de 2014. Apesar de ter enfrentado lesões em suas primeiras temporadas, a franquia apostou no pivô e iniciou uma reconstrução em sua volta com o lema “Confie no processo”. Desde então, Embiid foi nomeado MVP e tornou o time um dos principais da Conferência Leste. Foto: Reprodução / NBA

9/12 4. GIANNIS ANTETOKOUNMPO - MILWAUKEE BUCKS - Giannis Antetokounmpo foi selecionado pelo Milwaukee Bucks como a 15ª escolha geral no Draft de 2013. O ala chegou à liga como um prospecto “cru” e se tornou em um dos jogadores mais dominantes. Desse modo, Giannis conquistou dois prêmios de MVP consecutivos e levou o Bucks ao título da NBA em 2021, encerrando um jejum de 50 anos da franquia. Foto: Reprodução / Instagram

10/12 3. KHRIS MIDDLETON - MILWAUKEE BUCKS - Khris Middleton foi selecionado na 39º escolha pelo Detroit Pistons no Draft de 2012 e foi para o Milwaukee Bucks na temporada seguinte. Ao longo dos anos, se tornou um dos jogadores mais importantes da franquia. Sua evolução de um jogador de rotação para um All-Star foi fundamental para o sucesso do time, especialmente durante a campanha do título da NBA em 2021. Foto: Reprodução / Instagram

11/12 2. DRAYMOND GREEN - GOLDEN STATE WARRIORS - Draymond Green foi escolhido pelo Golden State Warriors na 35º pick do Draft de 2012. Conhecido por sua versatilidade defensiva e capacidade de liderança, Green desempenhou um papel crucial em todos os quatro campeonatos conquistados pela dinastia Warriors. Embora não seja um grande pontuador, Green se tornou a alma do time e sua importância vai além das estatísticas. Foto: Reprodução / Instagram