Relembre todos os jogadores brasileiros na história da NBA

1/21 Tiago Splitter é o primeiro técnico brasileiro da história da NBA. Relembre todos os brasileiros que jogaram a liga. Clique nas setas para ver todos eles. Foto: Reprodução / X

2/21 ROLANDO FERREIRA - Foi o primeiro brasileiro selecionado no Draft da NBA. Pivô de 2,16 metros, foi recrutado pelo Portland Trail Blazers como 26ª escolha geral de 1988. No entanto, foram apenas 12 partidas disputadas. Médias: 0.8 ponto e 1.1 rebote. Foto: Reprodução / X

3/21 PIPOKA - João José Vianna foi o segundo jogador nascido no Brasil a ingressar na liga americana. Com agente livre, assinou com o Dallas Mavericks na temporada 1991/92, com 25 anos, mas atuou apenas em uma partida. Na ocasião, foram dois pontos e duas assistências. Foto: Reprodução / X

4/21 NENÊ - O mais longevo dentre os brasileiros que atuaram na NBA. O pivô foi selecionado pelo New York Knicks como sétima escolha geral em 2002, mas logo foi trocado para o Denver Nuggets onde ficou dez anos. Posteriormente, defendeu Washington Wizards e Houston Rockets, onde se aposentou aos 37 anos. Ao todo, foram 18 anos na liga. Médias: 11.3 pontos, 6.0 rebotes, 1.1 roubo de bola e 54.7% de aproveitamento nos arremessos de quadra. Foto: Reprodução/X

5/21 LEANDRINHO - Um dos principais nomes brasileiros na história da NBA, o ala-armador passou 15 anos nos Estados Unidos após ser selecionado pelo San Antonio Spurs e logo ser trocado para o Phoenix Suns. Em 2007, foi eleito o Sexto Homem da liga defendendo o time do Arizona. Além disso, conquistou um título com o Golden State Warriors em 2014. Médias: 10.6 pontos, dois rebotes e 2.1 assistências. Foto: Reprodução/X

6/21 ALEX GARCIA - Um dos maiores jogadores da história do basquete brasileiro, o "Brabo" não teve o mesmo sucesso na NBA. O ala-armador atuou apenas duas temporadas na liga americana. Assinou com o San Antonio Spurs em 2003, mas disputou apenas duas partidas. Então, foi para o New Orleans Hornets e também não teve espaço com apenas oito jogos. Médias: 4.7 pontos, 1.5 rebote e 1.8 assistência. Foto: Reprodução/X

7/21 RAFAEL 'BÁBBY' ARAÚJO - Outro pivô brasileiro na NBA. Selecionado pelo Toronto Raptors como oitava escolha geral no Draft de 2004, Bábby não teve o sucesso esperado. Apesar de somar 139 jogos, não embalou. Depois de dois anos no Canadá, foi para o Utah Jazz e deixou os EUA em 2007. Médias: 2.8 pontos e 2.4 rebotes. Foto: Reprodução/X

8/21 ANDERSON VAREJÃO - Outro grande nome do Brasil na NBA. O pivô se tornou ídolo no Cleveland Cavaliers, onde encerrou sua carreira em 2021. Selecionado pelo Orlando Magic como 30ª escolha geral em 2004, mas logo foi trocado para o time de Ohio. Assim, passou 15 anos na liga. Além do Cavs, defendeu o Warriors por duas temporadas. Mesmo não estando com o elenco campeão de Golden State em 2017, recebeu o anel da franquia. Médias: 7.2 pontos e 7.2 rebotes. Foto: Reprodução/X

9/21 MARQUINHOS - Assim como Alex, Marquinhos é um dos principais nomes do basquete brasileiro, mas não vingou na NBA. Escolhido pelo New Orleans Hornets como 43ª escolha geral, disputou duas temporadas, com apenas 26 jogos em quadra. Médias: 1.9 ponto e 42.1% nas bolas de três. Foto: Reprodução/X

10/21 TIAGO SPLITTER - O primeiro brasileiro a conquistar um título da NBA. Isso em 2014 com o Spurs, time que o selecionou no Draft de 2007, como 28ª escolha. Passou sete temporadas nos EUA e nos dois últimos anos trocou de time. Então, defendeu o Atlanta Hawks e se aposentou no Philadelphia 76ers, aos 32 anos. Hoje, é técnico do Portland Trail Blazers. Médias: 7.9 pontos e cinco rebotes. Foto: Reprodução / X

11/21 FAB MELO - O Boston Celtics selecionou o pivô brasileiro vindo da universidade de Syracuse no Draft de 2012. No entanto, ele passou apenas uma temporada na NBA, com seis jogos disputados. Em 2017, foi encontrado morto em sua casa, em Juiz de Fora (MG) por causa natural. Médias: 1.2 ponto e 0.5 rebote. Foto: Reprodução/X

12/21 SCOTT MACHADO - Filho de brasileiros, mas nascido em Nova York, o armador também passou por universidade antes de ingressar à NBA. Assinou com o Houston Rockets na temporada 2012/13, mas não teve espaço. Então, foi negociado para o Los Angeles Lakers e, da mesma forma, sem sucesso. Médias: 1.8 ponto e 0.9 assistência. Foto: Reprodução/X

13/21 VITOR FAVERANI - Também sem passar pelo Draft, o pivô veio de boa campanha na Espanha, mas atuou por uma temporada na NBA após assinar com o Celtics em 2013/14. Foram 37 jogos disputados, sendo oito como titular. No entanto, não se firmou e deixou a liga. Seu início no Celtics, entretanto, foi incrível. Em seu segundo jogo, Faverani somou 12 pontos, 18 rebotes e seis bloqueios. No entanto, ele perdeu espaço na semana seguinte. Médias: 4.4 pontos e 3.5 rebotes. Foto: Reprodução/X

14/21 LUCAS BEBÊ - Escolhido pelo Boston Celtics no Draft de 2013, Nogueira foi logo trocado para o Toronto Raptors. Ao todo, foram quatro anos na NBA, sendo todos pelo time canadense. Sem espaço, deixou a liga americana aos 25 anos e com 141 jogos disputados. Médias: 3.2 pontos, 1.8 rebote e 0.9 toco. Foto: Reprodução/X

15/21 RAUL NETO - O armador deixou a NBA após passagem pelo Cleveland Cavaliers, em 2022/23. Ele foi selecionado pelo Atlanta Hawks, em 2013 e foi trocado para o Utah Jazz. Mas só disputou sua primeira temporada em 2015/16, quando atuou em 81 jogos, sendo 53 como titular. Ele acumula 435 jogos com 15.6 minutos, em média. Hoje, Raulzinho está no San Pablo Burgos (ESP). Médias: 5.7 pontos, 1.5 rebote e 2.1 assistências. Foto: Reprodução/X

16/21 BRUNO CABOCLO - O Raptors também foi responsável pelo recrutamento do, então, ala. Caboclo foi escolhido na 20ª posição do Draft de 2014 e defendeu o time canadense por quatro temporadas. No entanto, não brilhou. Então, começou a "pingar" em outros times da liga, mas sem empolgar. Passou por Sacramento Kings, Memphis Grizzlies e, por fim, Houston Rockets. Após 105 jogos na liga e sem se firmar, deixou os EUA, rumo a Europa, posteriormente, Brasil até retornar para a Summer League em 2022. Ainda assim, não conseguiu espaço e, atualmente, joga no Hapoel Tel Aviv. Médias: 4.2 pontos e 2.6 rebotes. Foto: Reprodução/X

17/21 CRISTIANO FELICIO - Mais um pivô. O Brasileiro foi contratado pelo Chicago Bulls em 2016 após destaque no NBB. Depois de dois anos em Illinois, conseguiu uma renovação contratual por quatro anos. Por outro lado, mesmo após seis temporadas na NBA, não se destacou. Foram 252 jogos, mas apenas 20 como titular. Atualmente, está no Sesi Franca, do NBB. Médias: 4.3 pontos e 3.9 rebotes. Foto: Reprodução/X

18/21 MARCELINHO HUERTAS - Com uma trajetória diferente, o armador fez carreira na Espanha e foi para a NBA já veterano. Contratado pelo Lakers, aos 32 anos, o brasileiro teve azar de pegar um time em reconstrução e não se firmou. Então, foram apenas duas temporadas, com 76 jogos disputados. Joga no Tenerife (ESP), onde foi MVP da ACB 2024/25. Médias: 3.9 pontos, 1.5 rebote e 3.1 assistências. Foto: Reprodução/X

19/21 DIDI LOUZADA - Revelação do Sesi Franca, foi escolhido como 35ª escolha geral de 2019 pelo Hawks e logo trocado para o Pelicans. No entanto, o ala não teve espaço. Foram apenas sete jogos pelo time de New Orleans sem empolgar. Assim, foi envolvido em uma troca para o Blazers, onde também não teve destaque. Hoje, ele está no Sunrockers Shibuya, após ser campeão e MVP das finais do NBB 2024/25. Médias: 3.6 pontos e 1.7 rebote. Foto: Reprodução/X

20/21 GUI SANTOS - Por fim, o único brasileiro em quadra na NBA é Gui Santos. Criado no Minas Tênis Clube, o ala foi escolhido na posição 55 do Draft de 2022 e atuou em 23 partidas da temporada seguinte, começando boa parte dos jogos como reserva. Desde então, atuou em 56 partidas na temporada 2024/25 e duas em 2025/26. Na carreira, ele tem médias de 3,9 pontos e 2,8 rebotes por jogo. Foto: Reprodução / X