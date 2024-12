Ranking: Veja os dez melhores ala-armadores da temporada da NBA

1/11 Nesta semana, o site Fadeaway World fez um ranking dos dez melhores ala-armadores desta temporada da NBA até o momento. Então, confira a lista clicando nas setas. Foto: Reprodução / X

2/11 10. RJ BARRETT - RJ Barrett é o principal pontuador e distribuidor de assistências do Toronto Raptors nesta temporada. Apesar da equipe estar com uma campanha de seis vitórias e 15 derrotas, o ala tem mostrado que é um pontuador consistente, uma evolução nítida em relação às últimas temporadas. Médias na temporada: 23.7 pontos, 6.3 rebotes, 6.2 assistências, 3.4 turnovers, 45.7% de aproveitamento nos arremessos de quadra, 35.6% nas bolas de três e 69.4% nos lances livres. Foto: Reprodução / X

3/11 9. CAM THOMAS - Cam Thomas, aos 23 anos,é o principal pontuador do Brooklyn Nets nesta temporada, que está com nove vitórias e 13 derrotas. Sua capacidade de criar arremessos faz com que seja uma das bases da equipe para o futuro. Apesar de ainda precisar evoluir outros aspectos de seu jogo, como defesa, Thomas é um jovem jogador em ascensão. Médias na temporada: 24.7 pontos, 3.2 rebotes, 3.4 assistências, 2.8 turnovers, 46.1% de aproveitamento nos arremessos de quadra, 38.9% nas bolas de três e 86.6% nos lances livres. Foto: Reprodução / X

4/11 8. NORMAN POWELL - Norman Powell está tendo um dos salto impressionante de pontuação nesta temporada. Agora sem Paul George e com Kawhi Leonard lesionado, ele está mostrando que pode ser um pontuador eficiente e confiável de uma equipe competitiva. Junto de James Harden, Powell é o responsável pela campanha de 13 vitórias e nove derrotas do Los Angeles Clippers. Médias na temporada: 23.6 pontos, 2.9 rebotes, 2.3 assistências, 1.1 roubo de bola, 2.1 turnovers, 49.2% de aproveitamento nos arremessos de quadra, 49.6% nas bolas de três e 83.1% nos lances livres. Foto: Reprodução / X

5/11 7. JALEN GREEN - Jalen Green continua mostrando potencial para se tornar um pontuador de elite no Houston Rockets. Sua capacidade atlética e habilidade de criação de arremessos o tornam fundamental para o ataque da equipe, mas ele ainda precisa melhorar sua consistência e tomada de decisões. No momento, o time está com 15 vitórias e seis derrotas, brigando pelo topo da Conferência Oeste. Médias na temporada: 18.9 pontos, 4.7 rebotes, 2.7 assistências, um roubo de bola, 2.6 turnovers, 39.3% de aproveitamento nos arremessos de quadra, 31.7% nas bolas de três e 85.4% nos lances livres. Foto: Reprodução / X

6/11 6. ZACH LAVINE - Mesmo sendo um alvo constante de rumores de troca, Zach LaVine continua sendo um pontuador de elite para o Chicago Bulls, combinando sua explosividade e eficiência nos arremessos de longa distância. Apesar disso, o Bulls tem encontrado dificuldade para alcançar o sucesso coletivo e está com nove vitórias e 13 derrotas nesta temporada. Médias na temporada: 21.8 pontos, 4.3 rebotes, 4.1 assistências, 2.6 turnovers, 51.0% de aproveitamento nos arremessos de quadra, 42.9% nas bolas de três e 82.5% nos lances livres. Foto: Reprodução / X

7/11 5. JAMES HARDEN - James Harden voltou a ser o líder de uma franquia no Los Angeles Clippers e está fazendo jogos semelhantes aos de seu auge. Por isso, a equipe está com 13 vitórias e nove derrotas, ocupando a sexta posição de um Conferência Oeste competitiva, mesmo após a saída de Paul George e a ausência de Kawhi Leonard. Médias na temporada: 22.3 pontos, 7.2 rebotes, 8.9 assistências, 1.7 roubo de bola, 4.4 turnovers, 38.5% de aproveitamento nos arremessos de quadra, 34.6% nas bolas de três e 89.5% nos lances livres. Foto: Reprodução / X

8/11 4. JAYLEN BROWN - Jaylen Brown é peça fundamental no sucesso do Boston Celtics nesta temporada, com o time registrando 16 vitórias e quatro derrotas, a segunda melhor campanha desta temporada. Apesar de seu aproveitamento nas bolas de três ter caído (33.9%) em relação à última temporada, o ala-armador continua sendo um jogador de elite nos dois lados da quadra. Médias na temporada: 25.0 pontos, 6.4 rebotes, 4.3 assistências, 1.1 roubo de bola, 2.4 turnovers, 42.9% de aproveitamento nos arremessos de quadra, 34.1% nas bolas de três e 77.7% nos lances livres. Foto: Reprodução / X

9/11 3. DONOVAN MITCHELL - Donovan Mitchell é o principal responsável em quadra pelas 18 vitórias e três derrotas do Cleveland Cavaliers, a melhor campanha desta temporada até o momento. O astro tem sido um dos jogadores mais eficientes da NBA em momentos decisivos nesta temporada, com sua habilidade de pontuar e criar jogadas para os companheiros. Desse modo, está na conversa para MVP de 2024/25. Médias na temporada: 24.6 pontos, 4.9 rebotes, quatro assistências, 1.5 roubo de bola, 2.1 turnovers, 45.7% de aproveitamento nos arremessos de quadra, 39.8% nas bolas de três e 80.5% nos lances livres. Foto: Reprodução / Instagram

10/11 2. DEVIN BOOKER - Devin Booker continua sendo o pontuador do Phoenix Suns, mas agora combinando isso com maior criação de jogadas para os companheiros, que resulta em 6.6 assistências por partida. Seu aproveitamento mediano nas bolas de três, um dos menores da sua carreira, está relacionado com estar com o maior volume do perímetro de sua carreira, com 7.6 arremessos tentados por jogo. No entanto, a campanha de 11 vitórias e oito derrotas do Phoenix Suns mostra como o elenco do time ainda está se adaptando aos seus papeis em quadra. Médias na temporada: 24.7 pontos, 3.5 rebotes, 6.6 assistências, um roubo de bola, 2.1 turnovers, 44.3% de aproveitamento nos arremessos de quadra, 34.5% nas bolas de três e 89.2% nos lances livres. Foto: Reprodução / X