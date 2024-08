Ranking mostra piores times a chegarem nas Finais da NBA

1/11 Você sabe quais equipes finalistas tiveram os elencos mais fracos deste século? O site Fadeaway World fez um ranking com os piores times a chegarem nas Finais da NBA. Confira clicando nas setas. Foto: Reprodução / X

2/11 1. CLEVELAND CAVALIERS (2006/07) - O Cleveland Cavaliers de 2006/07, liderado por um jovem LeBron James, terminou a temporada regular com um recorde de 50 vitórias e 32 derrotas. Nos playoffs, a equipe superou adversários como Washington Wizards, New Jersey Nets e Detroit Pistons, perdendo apenas quatro partidas. No entanto, ao chegar às Finais da NBA, enfrentaram o San Antonio Spurs, que explorou a dependência excessiva dos Cavaliers em LeBron e varreu a série. Foto: Reprodução / X

3/11 2. PHILADELPHIA 76ERS (2000/01) - O Philadelphia 76ers de 2000/01, liderado pelo MVP da temporada Allen Iverson, finalizou a temporada regular com um recorde de 56 vitórias e 26 derrotas, assegurando a primeira posição na Conferência Leste. Nos playoffs, tiveram uma campanha difícil, vencendo 11 e perdendo nove partidas contra o Indiana Pacers, Toronto Raptors e Milwaukee Bucks. Nas Finais da NBA, enfrentaram o Los Angeles Lakers de Shaquille O'Neal e Kobe Bryant e perderam por 1-4 com Iverson com uma média de 32,9 pontos por jogo. Foto: Reprodução / X

4/11 3. NEW JERSEY NETS (2001/02) - O New Jersey Nets de 2001/02, liderado por Jason Kidd, terminou a temporada regular com um recorde de 52 vitórias e 30 derrotas, garantindo a segunda colocação no Leste. Nos playoffs, venceram o Indiana Pacers, Charlotte Hornets e Boston Celtics. Nas Finais da NBA, enfrentaram o Los Angeles Lakers e foram varridos. Jason Kidd teve médias impressionantes de 19,6 pontos, 9,1 assistências e 7,3 rebotes nos playoffs, mas o elenco dos Nets não conseguiu competir com a profundidade e o talento do Lakers. Foto: Reprodução / X

5/11 4. NEW JERSEY NETS (2002/03) - Na temporada 2002/03, o New Jersey Nets repetiu a façanha de chegar às Finais da NBA, após uma temporada regular com um recorde de 49 vitórias e 33 derrotas. Nos playoffs, venceram 12 das 20 partidas, eliminando o Milwaukee Bucks, Boston Celtics e o Detroit Pistons. No entanto, nas Finais da NBA, enfrentaram o San Antonio Spurs e perderam por 2 a 4. Mesmo com Jason Kidd liderando o time com médias de 23,8 pontos, dez rebotes e 6,3 assistências nas Finais de Conferência, o Nets mais uma vez falhou em conquistar o título devido à falta de profundidade e consistência em seu elenco de apoio. Foto: Reprodução / X

6/11 5. ORLANDO MAGIC (2008/09) - O Orlando Magic de 2008/09, liderado por Dwight Howard, teve uma campanha de 59 vitórias e 23 derrotas na temporada regular. Nos playoffs, o time enfrentou o Philadelphia 76ers, Boston Celtics e Cleveland Cavaliers. No entanto, nas Finais da NBA, perderam por 4 a 1 para o Los Angeles Lakers de Kobe Bryant e Pau Gasol. A falta de consistência ofensiva dos companheiros de Dwight Howard e o declínio na eficiência dos arremessos de três pontos nos playoffs contribuíram para a derrota do Magic na série final. Foto: Reprodução / X

7/11 6. CLEVELAND CAVALIERS (2017/18) - O Cleveland Cavaliers de 2017/18, novamente liderado por LeBron James, terminou a temporada regular com um recorde de 50 vitórias e 32 derrotas. Nos playoffs, a equipe venceu 12 e perdeu seis partidas contra o Indiana Pacers, Toronto Raptors e Boston Celtics para chegar às Finais da NBA. No entanto, enfrentaram o Golden State Warriors pela quarta vez consecutiva e foram varridos. LeBron teve uma atuação fenomenal com médias de 34 pontos, 9,1 rebotes e nove assistências. Foto: Reprodução / NBA

8/11 7. MIAMI HEAT (2022/23) - O Miami Heat de 2022/23, liderado por Jimmy Butler, enfrentou uma temporada regular difícil, com um recorde de 44 vitórias e 38 derrotas. Nos playoffs, o time superou as expectativas e venceu o Milwaukee Bucks, New York Knicks e Boston Celtics. No entanto, nas Finais da NBA, o Heat perdeu por 4 a 1 para o Denver Nuggets. Butler foi o destaque da equipe, com médias de 26,9 pontos, 6,5 rebotes e 5,9 assistências nos playoffs, mas o time não conseguiu sustentar o nível de atuação contra o Nuggets, especialmente devido à falta de profundidade ofensiva. Foto: Reprodução / X

9/11 8. MIAMI HEAT (2019/20) - O Miami Heat de 2019/20, também liderado por Jimmy Butler, surpreendeu ao alcançar as Finais da NBA com um recorde de 44 vitórias e 29 derrotas na temporada regular. Nos playoffs, a equipe venceu o Indiana Pacers, Milwaukee Bucks e Boston Celtics. Nas Finais da NBA, enfrentaram o Los Angeles Lakers e perderam por 4 a 2. Butler foi o motor da equipe, com médias de 22,2 pontos, 6,5 rebotes e seis assistências. Foto: Reprodução / X

10/11 9. CLEVELAND CAVALIERS (2016/17) - O Cleveland Cavaliers de 2016/17, liderado por LeBron James, teve um recorde de 51 vitórias e 31 derrotas na temporada regular. Nos playoffs, dominaram seus adversários e perderam apenas um jogo nas séries contra o Indiana Pacers, Toronto Raptors e Boston Celtics. Nas Finais da NBA, porém, enfrentaram o Golden State Warriors e perderam por 4 a 1. LeBron teve médias incríveis de 33,6 pontos, 12,0 rebotes e dez assistências na série. Foto: Reprodução / NBA