Ranking: melhores jogadores a não irem direto para NBA após Draft

2/11 ANDREI KIRILENKO - Andrei Kirilenko, a 24ª escolha do Draft de 1999, adiou sua entrada na NBA por dois anos, jogando na Rússia. Ainda muito jovem e fisicamente despreparado para a liga, ele aproveitou esse período para amadurecer. Quando finalmente estreou, Kirilenko mostrou seu valor, terminando em terceiro lugar na votação de Novato do Ano, ficando atrás apenas de Richard Jefferson e Pau Gasol, o vencedor. Foto: Reprodução / X

3/11 JONAS VALANCIUNAS - Jonas Valanciunas, selecionado na quinta posição do Draft de 2011, permaneceu mais uma temporada com o Lietuvos Rytas, da Lituânia, devido a paralisação de parte da temporada 2011/12 da NBA. Embora a decisão tenha sido circunstancial, o tempo extra de preparação ajudou Valanciunas a entrar na liga como um jogador mais experiente e pronto para contribuir no Toronto Raptors. Foto: Reprodução / X

4/11 PEJA STOJAKOVIC - Peja Stojakovic, escolhido na 14ª posição do Draft de 1996, permaneceu na Grécia jogando pelo PAOK por mais dois anos antes de ingressar na NBA. Durante sua última temporada europeia, ele liderou tanto a liga local quanto a Euroliga em pontuação, com médias de 23.7 pontos por jogo. Desse modo, o ala provou que o período adicional de desenvolvimento foi crucial para seu sucesso na NBA. Foto: Reprodução / X

5/11 MARC GASOL - Marc Gasol foi selecionado na 48ª posição do Draft de 2007 e passou mais uma temporada no basquete espanhol antes de entrar na NBA em 2009. Durante esse tempo, ele jogou pelo Girona, onde teve médias de 13.6 pontos, 6.1 rebotes e 2.5 assistências por jogo e se desenvolveu como jogador. O Memphis Grizzlies adquiriu seus direitos em troca de Pau Gasol, e Marc rapidamente mostrou ser um achado quando entrou na liga, se tornando um dos melhores pivôs de seu tempo. Foto: Reprodução / X

6/11 PJ BROWN - PJ Brown, escolhido na 29ª posição do Draft de 1992, decidiu começar sua carreira profissional na Grécia, jogando pelo Panionios. Em sua única temporada no país, ele teve médias de 17.0 pontos, 13.3 rebotes e 3.2 bloqueios por jogo. Essa experiência internacional não apenas melhorou seu jogo, mas também resultou em um contrato inicial mais lucrativo quando decidiu ingressar na NBA. Foto: Reprodução / X

7/11 BILL LAIMBEER - Bill Laimbeer, selecionado na 65ª escolha do Draft de 1979, foi iniciar sua carreira profissional na Itália, jogando pelo Brescia, mesmo com a oferta da NBA. Em sua única temporada por lá, ele registrou médias de 21.1 pontos e 12.5 rebotes por jogo. Segundo o próprio jogador, sua passagem pelo basquete europeu foi essencial para seu desenvolvimento, já que foi uma escolha tardia no Draft. Desse modo, depois se consolidou como um dos pivôs mais durões da NBA, sendo um dos rostos do Detroit Pistons até hoje. Foto: Reprodução / X

8/11 MANU GINOBILI - Manu Ginobili, escolhido como a 57ª escolha do Draft de 1999, passou três anos adicionais na Itália antes de finalmente começar sua carreira na NBA em 2002. Durante esse período, o argentino jogou por times como Reggio Calabria e Virtus Bologna, na Itália, se desenvolvendo como jogador. Em seguida, Ginobili se tornou um dos maiores exemplos de atletas que não foram para a liga imediatamente ao ser uma peça fundamental para o sucesso da dinastia do San Antonio Spurs. Foto: Reprodução / X

9/11 NIKOLA JOKIC - Nikola Jokic, a 41ª escolha no Draft de 2014, não assinou imediatamente com a NBA, preferindo jogar mais uma temporada com o Mega Basket, da Sérvia. Este atraso inicial parece difícil de acreditar, considerando seu status atual como um dos melhores jogadores do mundo. No entanto, ele é a prova de que a paciência pode valer a pena quando se trata de certos talentos. Foto: Reprodução / X

10/11 LARRY BIRD - Larry Bird, selecionado na sexta escolha do Draft de 1978, optou por permanecer na universidade e jogar sua última temporada por Indiana State antes de entrar na NBA em 1979. Embora a prática de adiar a entrada fosse mais comum na época, raramente acontecia com jogadores de nível tão elevado. Em seguida, o ala não apenas provou sua qualidade na liga, mas também se consolidou como um dos maiores da história. Foto: Reprodução / X