Quase! Veja trocas de astros que poderiam ter mudado a história da NBA

2/11 DWIGHT HOWARD PARA O NETS (2012) - Antes de ser trocado para o Los Angeles Lakers, Dwight Howard quase foi parar no Brooklyn Nets. O time, recém-transferido de Nova Jersey, queria formar um trio com Deron Williams e Joe Johnson. Howard também queria a mudança, mas o Nets não conseguiu convencer o Orlando Magic a aceitar um pacote centrado em Brook Lopez e escolhas de Draft. Com isso, Howard foi para o Lakers, onde teve uma passagem conturbada. O Nets, por sua vez, seguiu outro caminho e, em 2013, apostou na troca pelos veteranos Paul Pierce e Kevin Garnett, um grande fracasso da franquia. Foto: Reprodução / X

3/11 KYRIE IRVING PARA O BUCKS (2017) - Após a derrota do Cleveland Cavaliers para o Golden State Warriors nas Finais de 2017, Kyrie Irving pediu para ser trocado. O Milwaukee Bucks apresentou uma pacote envolvendo Malcolm Brogdon e Khris Middleton, além de possíveis escolhas de Draft. No entanto, Irving não demonstrou interesse em assinar uma extensão com Milwaukee, o que reduziu as chances do acordo. O Cavaliers, então, optou por enviá-lo ao Boston Celtics em troca de Isaiah Thomas, Jae Crowder e escolhas de Draft. Em 2021, o Bucks conquistou um título com Middleton sendo peça-chave ao lado de Giannis Antetokounmpo. Foto: Reprodução / X

4/11 PAUL GEORGE E RUSSELL WESTBROOK PARA O RAPTORS (2019) - Após o título de 2019, o Toronto Raptors tentou trazer Paul George e Russell Westbrook em uma troca com o Oklahoma City Thunder, tentando convencer Kawhi Leonard a ficar na equipe. Sam Presti, GM do Thunder, usou o interesse do Raptors para pressionar o Los Angeles Clippers, que acabou cedendo um pacote envolvendo Shai Gilgeous-Alexander e múltiplas escolhas de Draft. No fim, Kawhi foi para o Clippers e o Raptors não conseguiu manter sua equipe competitiva no longo prazo. O Thunder, por sua vez, se reconstruiu rapidamente com Shai, enquanto o Clippers não obteve o sucesso esperado com George e Leonard. Foto: Reprodução / X

5/11 PAUL GEORGE PARA O CAVALIERS (2017) - Em 2017, Paul George tentou se juntar a LeBron James no Cleveland Cavaliers, em uma troca que levaria Kevin Love para o Denver Nuggets e Gary Harris e escolhas de Draft para o Indiana Pacers. O acordo chegou a estar praticamente fechado, mas a incerteza sobre a permanência de LeBron após 2018 fez o Cavaliers hesitar. Pouco tempo depois, George foi trocado para o Oklahoma City Thunder por Victor Oladipo e Domantas Sabonis. Com isso, o Cavaliers perdeu a chance de reforçar seu elenco e, semanas depois, Kyrie Irving pediu para ser trocado, encerrando a fase dominante do time na Conferência Leste. Foto: Reprodução / X

6/11 KEVIN GARNETT PARA O WARRIORS (2007) - Em 2007, Kevin Garnett estava de saída do Minnesota Timberwolves após anos sem sucesso. Ele acabou indo para o Boston Celtics, onde foi campeão em 2008, mas quase foi para o Golden State Warriors. O então GM Chris Mullin tinha um acordo praticamente fechado para juntar Garnett a Baron Davis, mas o proprietário do time, Chris Cohan, recusou a negociação por questões financeiras. O pacote envolvia uma troca tripla com o Charlotte Bobcats, que conseguiria Jason Richardson em troca de escolhas de Draft para o Timberwolves. Caso tivesse ocorrido, a história do Warriors poderia ter sido bem diferente, possivelmente afetando até a ascensão de Stephen Curry. Foto: Reprodução / X

7/11 ALLEN IVERSON PARA O CELTICS (2006) - Allen Iverson exigiu ser trocado do Philadelphia 76ers em 2006 e quase foi parar no Boston Celtics. O time celta tentou adquiri-lo, mas não queria incluir Al Jefferson no pacote, o que impediu o acordo de ser fechado. O Minnesota Timberwolves também demonstrou interesse no astro, mas não tinha os ativos necessários. Então, Iverson acabou sendo enviado ao Denver Nuggets, onde formou dupla com Carmelo Anthony. O Celtics seguiu outro caminho e, um ano depois, fez a troca por Kevin Garnett, que ajudaria a franquia a conquistar o título de campeão em 2008. Foto: Reprodução / X

8/11 KOBE BRYANT PARA O BULLS (2007) - Kobe Bryant esteve muito próximo de se juntar ao Chicago Bulls em 2007, após exigir uma troca do Los Angeles Lakers. O Bulls montou um pacote envolvendo Tyrus Thomas, Joakim Noah e escolhas de Draft, mas a inclusão de Luol Deng se tornou um impasse. Bryant queria um elenco competitivo e não via sentido em ir para Chicago sem Deng. No fim, o Lakers recusou as ofertas e buscou alternativas para melhorar a equipe. Pouco depois, adquiriu Pau Gasol do Memphis Grizzlies, fortalecendo o time e levando Bryant a conquistar mais dois títulos da NBA, sendo eleito MVP das Finais em ambos. Foto: Reprodução / X

9/11 KOBE BRYANT PARA O PISTONS (2007) - O Los Angeles Lakers também tentou negociar Kobe Bryant com o Detroit Pistons em 2007, mas o jogador vetou a troca. O pacote do Pistons envolvia Richard Hamilton, Tayshaun Prince e escolhas de Draft, o que poderia ter reformulado ambas as equipes. No entanto, Bryant não tinha interesse em jogar em Detroit, apesar do Pistons ainda ser um time competitivo após o título de 2004. Sem alternativas, o Lakers manteve Bryant e apostou em se reforçar, resultando na aquisição de Pau Gasol meses depois. Foto: Reprodução / X

10/11 HAKEEM OLAJUWON SAINDO DO ROCKETS (1992) - Em 1992, Hakeem Olajuwon pediu para ser trocado do Houston Rockets, alegando problemas com a diretoria e insatisfação contratual. Vários times demonstraram interesse, incluindo Miami Heat, Indiana Pacers, Seattle SuperSonics e Los Angeles Lakers. O Rockets chegou a negociar um pacote com o Heat, mirando Glen Rice e Steve Smith, e com o Lakers, em busca de James Worthy. No entanto, nenhuma troca aconteceu, e Olajuwon acabou se reconciliando com a equipe. Nos anos seguintes, ele liderou o Rockets a dois títulos da NBA, se consolidando como a maior lenda da franquia. Foto: Reprodução / X