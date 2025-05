Playoffs da NBA: quais jogadores ficam no Timberwolves

Após uma grande arrancada na segunda metade da temporada 2024/25 da NBA, o Minnesota Timberwolves foi aos playoffs de forma direta. Então, nos mata-matas, bateu Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, mas ficou nas finais do Oeste pelo segundo ano seguido. Agora, para o Oklahoma City Thunder. E para o futuro, o que o Timberwolves vai fazer? Clique nas setas e veja sobre cada jogador do elenco.

DONTE DIVINCENZO - Seu começo não foi dos melhores após troca do New York Knicks, mas melhorou bastante a pontaria após o All-Star Game. DiVincenzo tem contrato até 2026/27 e vai receber US$11.9 milhões. Só sai se o time o envolver em troca por um grande reforço. Deve ficar.

JADEN MCDANIELS - O melhor defensor de perímetro do time e um dos melhores da NBA vem evoluindo no ataque. Tem contrato longo (até 2028/29) e vai receber US$24.8 milhões na próxima campanha. Por esse valor? Não sai de jeito nenhum.

NICKEIL ALEXANDER-WALKER - O contrato do canadense expira ao fim da temporada. Portanto, é agente livre. Muito útil, ganhou mais visibilidade no jogo 4 contra o Thunder, quando fez 23 pontos. Na partida seguinte, errou todos os arremessos e saiu zerado. A preferência deve ser por seguir em Minnesota, mas deve receber boas ofertas no mercado. Time corre o risco de perder o ala-armador.

JULIUS RANDLE - Bem, difícil, né? Foi bem demais nos playoffs até encontrar o Thunder pela frente. Alternou bons jogos com outros inexplicáveis diante do novo campeão do Oeste. Mas tem opção de US$30.9 milhões no contrato e, certamente, não vai querer manter e virar agente livre. Em tese, Randle fica, pois teve uma segunda metade de temporada muito forte e já entendeu como pode contribuir. Mas se o Timberwolves quiser ir atrás de alguém como Kevin Durant, terá de utilizar seu novo contrato na troca. Depende de uma série de fatores, mas corre o risco de sair.

Foto: Reprodução / X