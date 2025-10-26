Os melhores jogadores da NBA do dia 25/10

1/11 Cinco jogos marcaram este sábado na NBA. Veja os jogadores que mais se destacaram nesta rodada da competição. Clique nas setas para ver. Foto: Reprodução / X

2/11 CHET HOLMGREN - Chet Holmgren foi um dos grandes destaques na vitória do Thunder sobre o Hawks. Durante 27 minutos em quadra, somou 31 pontos, 12 rebotes e seis cestas de três, sendo o jogador líder nessas estatísticas. Foto: Reprodução/X

3/11 JOSH GIDDEY - O armador do Chicago Bulls foi o principal atleta da franquia na vitória sobre o Orlando Magic por 110 a 98. Em 32 minutos, anotou 21 pontos, oito rebotes e duas cestas de três. Foto: Reprodução / X

4/11 PAOLO BANCHERO - O ala-pivô do Orlando Magic manteve a franquia no jogo, apesar da derrota para o Chicago Bulls. Durante 36 minutos em quadra, somou 24 pontos, dez rebotes e uma cesta de três. Foto: Reprodução / X

5/11 SHAI GILGEOUS-ALEXANDER - O MVP da última temporada e selecionado por três anos no All-Star teve uma atuação de destaque na vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Atlanta Hawks por 117 a 100. Em 29 minutos, marcou 30 pontos, cinco rebotes e cinco assistências. Foto: Reprodução / X

6/11 LAMELLO BALL - O All-Star de 2022 foi o destaque do Charlotte Hornets na derrota para o Philadelphia 76ers por 125 a 121. Presente em 34 minutos, somou 27 pontos, dez rebotes, oito assistências e quatro cestas de três. Foto: Reprodução / X

7/11 TYRESE MAXEY - A vitória do 76ers sobre o Charlotte Hornets aconteceu muito por conta do jogo do armador Tyrese Maxey. O atleta marcou 28 pontos, nove assistências, seis rebotes e quatro cestas de três. Foto: Reprodução/X

8/11 BENNEDICT MATHURIN - Cestinha mais uma vez do Indiana Pacers, Bennedict Mathurin fez 26 pontos na derrota para o Memphis Grizzlies no sábado (25). No entanto, com dores no pé, ele teve de sair mais cedo de quadra. Foto: Reprodução / X

9/11 JAMAL MURRAY - O armador campeão da NBA na temporada 2022/23 foi um grande destaque na vitória do Denver Nuggets sobre o Phoenix Suns por 133 a 111. Em 32 minutos, marcou 23 pontos, seis rebotes e três cestas de três. Foto: Reprodução/X

10/11 DEVIN BOOKER - O atleta quatro vezes selecionado para o All-Star, teve uma atuação importante, mesmo com a derrota do Phoenix Suns para o Denver Nuggets nesse sábado. O armador anotou 31 pontos, sete assistências e duas cestas de três. Foto: Reprodução/X