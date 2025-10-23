Os melhores e piores jogadores do dia 22/10 na NBA

1/15 A noite dessa quarta-feira (22) foi recheada de grandes partidas na Liga. Confira as dez melhores performances da rodada clicando nas setas. Foto: Reprodução / X

2/15 NIKOLA VUCEVIC - Além da inesperada vitória do Chicago Bulls sobre o Detroit Pistons por 115 a 111, o pivô Nikola Vucevic foi o grande destaque. Vucevic somou 28 pontos, 14 rebotes e acertou quatro cestas de três. Foto: Reprodução / X

3/15 JALEN BRUNSON - Autor de 23 pontos e cinco assistências, o armador do New York Knicks foi um dos pilares na vitória sobre o Cleveland Cavaliers por 119 a 111 na estreia da temporada. Foto: Reprodução / X

4/15 VJ EDGECOMBE - A temporada de VJ Edgecombe começou de maneira perfeita. O ala-armador levou o Philadelphia 76ers ao triunfo sobre o Boston Celtics, sendo um destaques. Ele bateu um recorde enorme: com 14 pontos no quarto inicial, Edgecombe teve a maior pontuação em um primeiro período na estreia de todos os tempos da NBA. Superou ninguém menos que LeBron James e somou 34 pontos, sete rebotes e acertou cinco cestas de três. Foto: Reprodução / X

5/15 DONOVAN MITCHELL - Mesmo com a derrota para o New York Knicks por 119 a 111, Donovan Mitchell manteve o Cleveland Cavaliers no jogo, especialmente pelo segundo tempo. Ele ficou com 31 pontos e cinco assistências. Foto: Reprodução / X

6/15 VICTOR WEMBANYAMA - Na estreia do San Antonio Spurs em 2025/26, o pivô brilhou no triunfo sobre o Dallas Mavericks por 125 a 92. Wembanyama somou 40 pontos, 15 rebotes e três tocos. Tudo isso em menos de 30 minutos de ação. Foto: Reprodução / X

7/15 GIANNNIS ANTETOKOUNMPO - O astro grego teve uma atuação incrível na estreia da temporada 2025/26 da NBA. Na vitória do Milwaukee Bucks sobre o Washington Wizards por 133 a 120 nessa quarta-feira (22), Giannis anotou 37 pontos e fez 14 rebotes. Durante todo o tempo em quadra, mostrou ser um jogador participativo e envolveu-se em cada lance do Bucks. Antetokounmpo ainda deu cinco assistências. Foto: Reprodução/X

8/15 ZION WILLIAMSON - Na derrota do New Orleans Pelicans para o Memphis Grizzlies nessa quarta-feira (22) por 128 a 122, Zion Williamson somou 27 pontos, nove rebotes, cinco assistências e cinco roubos de bola. Foto: Reprodução / X

9/15 OG ANUNOBY - O ala foi o cestinha do New York Knicks na vitória contra o Cleveland Cavaliers. Ele somou 24 pontos, 14 rebotes e três roubos de bola. Anunoby aproveitou as ausências de Josh Hart e Mitchell Robinson para ser um dos grandes nomes do Knicks na noite. Foto: Reprodução/X

10/15 TYRESE MAXEY - Se VJ Edgecombe está nessa lista pelo recorde, Tyrese Maxey está presente pela pontuação máxima na partida. O armador teve uma atuação de respeito. Mostrando uma rápida movimentação, não teve dificuldade em entrar na defesa adversária e anotou 40 pontos na vitória de 117 a 116 do Philadelphia 76ers sobre o Boston Celtics fora de casa. Ele ainda somou seis assistências e acertou sete das nove tentativas de três Foto: Reprodução / X

11/15 JA MORANT - Ja Morant de 2022 voltará? Ainda não sabemos, mas se continuar com um desempenho parecido com o de hoje, tem grandes chances. O armador do Memphis Grizzlies foi o principal jogador da vitória por 128 a 122 contra o New Orleans Pelicans. Anotou 35 pontos e distribuiu três assistências. Foto: Reprodução / X

12/15 ANTHONY EDWARDS - Apesar de enfrentar um Portland Trail Blazers muito forte na defesa, Edwards brilhou na vitória do Minnesota Timberwolves por 118 a 114. Ele somou 41 pontos e sete rebotes, enquanto acertou cinco cestas de três. Foto: Reprodução / X

13/15 JOEL EMBIID - Agora, entre os piores da noite. Joel Embiid até viu o seu Philadelphia 76ers bater o Boston Celtics fora de casa, mas o MVP de 2023 somou apenas quatro pontos em 20 minutos. Para piorar, ele não atuou nos últimos nove minutos. Embiid errou oito dos nove arremessos que tentou. Foto: Reprodução / X

14/15 KAWHI LEONARD - É fato que Kawhi Leonard tem ASPIRAÇÃO para ser campeão com o Los Angeles Clippers, mas sua performance na estreia foi terrível. Na derrota do Clippers para o Utah Jazz por incríveis 129 a 108, Leonard fez a maioria de seus dez pontos quando o jogo já estava decidido. Ele só acertou três dos nove arremessos de quadra, enquanto pareceu desconectado com o jogo. Foto: Reprodução / X