O maior ídolo de cada time do Oeste da NBA

1/16 Dando sequência aos maiores ídolos de cada franquia, o Jumper Brasil traz os grandes nomes das equipes da Conferência Oeste. Confira! Foto: Reprodução / NBA

2/16 DALLAS MAVERICKS - Dirk Nowitzki é o maior jogador da história do Dallas Mavericks e um dos melhores jogadores europeus a atuar na NBA. Durante suas 21 temporadas com o Mavs, o ala-pivô acumulou mais de 31.000 pontos, sendo o sexto maior pontuador da história da liga. Ele liderou a equipe ao seu primeiro título da NBA em 2011, sendo nomeado MVP das Finais. Além disso, Nowitzki foi 14 vezes All-Star, quatro vezes membro do primeiro time All-NBA e ganhou o prêmio de MVP da temporada regular em 2007. Sua capacidade de arremesso, especialmente para um jogador de sua altura, revolucionou a posição de ala-pivô. Foto:

3/16 DENVER NUGGETS - Nikola Jokic, o atual rosto do Denver Nuggets, provavelmente já superou Alex English como maior ídolo da franquia. Aos 29 anos, o pivô já foi nomeado MVP da temporada regular três vezes e liderou o Nuggets à sua primeira aparição nas Finais da NBA em 2023, onde conquistaram o título. Jokic também é o líder da franquia em rebotes, assistências, triplos-duplos e mais. Foto:

4/16 GOLDEN STATE WARRIORS - Stephen Curry é o principal responsável por transformar o Golden State Warriors em uma dinastia moderna. Desde que foi draftado em 2009, o armador revolucionou o basquete com seu arremesso de três pontos, levando o time a quatro títulos da NBA em seis aparições nas Finais. Ele é duas vezes MVP da liga (2015 e 2016), sendo o único a vencer o prêmio de forma unânime e uma vez MVP das Finais. Além disso, Curry é o líder da história da NBA em arremessos de três pontos convertidos. Em relação ao Warriors, o astro possui o recorde de pontos, assistências, roubos de bola, partidas jogadas e mais. Foto:

5/16 HOUSTON ROCKETS - Conhecido pelo icônico movimento “Dream Shake”, Hakeem Olajuwon é o maior ídolo da história do Houston Rockets. Durante suas 17 temporadas com o Rockets, ele liderou o time a dois títulos consecutivos da NBA em 1994 e 1995, sendo MVP das Finais nas duas. Ele foi um dos pivôs mais dominantes nos dois lados da quadra de todos os tempos, conseguindo ser uma vez MVP e duas vezes Melhor Defensor do Ano. Desse modo, é o líder da franquia em pontos, rebotes, tocos, roubos de bola e outros. Foto:

6/16 LOS ANGELES CLIPPERS - Chris Paul, apesar de ter passado apenas seis temporadas com o Los Angeles Clippers, teve um impacto enorme na franquia. O armador passou o auge de sua carreira sendo o líder do time mais icônico do Clippers, que ficou conhecido como "Lob City", que incluía jogadores como Blake Griffin e DeAndre Jordan. Paul foi quatro vezes líder em roubos de bola, duas vezes em assistências, seis vezes All-Star e três vezes primeiro time All-NBA com o time. Embora o time não tenha alcançado as Finais da NBA durante sua passagem, Paul foi um dos principais responsáveis pela melhor fase da franquia. Foto:

7/16 LOS ANGELES LAKERS - Magic Johnson se destaca na rica história do Los Angeles Lakers. Ele revolucionou a posição de armador com sua combinação única de tamanho, visão de jogo e habilidade de passe. Durante suas 13 temporadas na NBA, o armador liderou o time a cinco títulos da NBA, sendo nomeado MVP das Finais três vezes. Ao todo, Magic foi três vezes MVP da temporada regular, dez vezes All-NBA e 12 vezes All-Star. Além disso, é o líder do Lakers em assistências e triplo-duplos até hoje. Foto: Reprodução / NBA

8/16 MEMPHIS GRIZZLIES - Mike Conley ou Zach Randolph poderiam estar aqui, mas Marc Gasol foi o coração e a alma do Memphis Grizzlies durante sua passagem pelo time. O pivô espanhol liderou o time a cinco aparições nos playoffs em suas quase 11 temporadas com o time, sendo que em toda sua história o Grizzlies tem 13 ao total. Inclusive, foi o responsável pela única ida da franquia às Finais da Conferência Oeste em 2013, ano que foi Melhor Defensor do Ano. Além disso, Gasol é o líder do Grizzlies em rebotes, tocos e bolas convertidas. Foto:

9/16 MINNESOTA TIMBERWOLVES - Kevin Garnett foi o primeiro jogador da NBA em 20 anos a ir diretamente do ensino médio para a liga e rapidamente se tornou o rosto do Minnesota Timberwolves. O ala-pivô passou 14 temporadas com a franquia, sendo nomeado MVP da liga em 2004 e ficando em segundo na corrida duas vezes. Além de ser oito vezes selecionado para um time All-NBA, sete para o All-Defensive e 11 para o All-Star Game. Desse modo, lidera a franquia em praticamente todas as principais estatísticas, incluindo pontos, rebotes, assistências, roubos e tocos. Foto:

10/16 NEW ORLEANS PELICANS - Anthony Davis é o maior nome da curta história do New Orleans Pelicans. Apesar de ter ficado apenas sete temporadas com a equipe, o ala-pivô é o segundo jogador com mais jogos (466), ficando atrás apenas de David West (530). Davis foi seis vezes All-Star, duas vezes nomeado para o primeiro time All-NBA e duas para o primeiro All-Defensive e liderou o Pelicans aos playoffs em duas ocasiões. Ele segue sendo o jogador com mais pontos, rebotes e tocos. Foto:

11/16 OKLAHOMA CITY THUNDER - Russell Westbrook é o maior ídolo do Oklahoma City Thunder. Durante suas 11 temporadas com a equipe, o armador foi oito vezes All-Star e ganhou o prêmio de MVP em 2017, quando se tornou o primeiro jogador desde Oscar Robertson a terminar uma temporada com um triplo-duplo de média. Além disso, foi sete vezes All-NBA e liderou a liga duas vezes em pontos e assistências. Embora não tenha conseguido levar o time a um título da NBA, Westbrook foi um dos jogadores mais leais da franquia e ser o recordista de pontos da equipe prova isso. Foto:

12/16 PHOENIX SUNS - Steve Nash é o maior ídolo da história do Phoenix Suns. Durante suas duas passagens e dez temporadas com o time, o armador ganhou dois prêmios de MVP consecutivos, foi três vezes nomeado para o primeiro time All-NBA, duas para o segundo e seis vezes All-Star. Além disso, liderou a liga cinco vezes em assistências e duas em aproveitamento do lance livre. Em relação aos playoffs, Nash levou o time para três Finais da Conferência Oeste, mas não conseguiu ser campeão. Mesmo assim, seu estilo de jogo fez que o Suns tivesse um dos melhores ataques da NBA. Foto: Reprodução / NBA

13/16 PORTLAND TRAIL BLAZERS - Clyde Drexler é o maior ídolo da história do Portland Trail Blazers. Durante suas 12 temporadas com o time, o ala-armador foi nomeado para o All-Star Game oito vezes e liderou a equipe a duas aparições nas Finais da NBA (1990 e 1992), fase que só chegaram uma única outra vez em seus 54 anos de história. Além disso, foi cinco vezes All-NBA e chegou a ficar em segundo na corrida para o MVP de 1991/92, ganho por Michael Jordan. Até hoje Drexler possui o recorde de jogos e roubos de bola do Trail Blazers. Foto:

14/16 SACRAMENTO KINGS - Chris Webber é o maior ídolo da história do Sacramento Kings. Durante suas sete temporadas com o time, o ala-pivô foi quatro vezes All-NBA, quatro vezes All-Star e liderou a liga em rebotes uma vez. Webber liderou o Kings a várias aparições nos playoffs e quase levou o time às Finais da NBA em 2002, algo que não acontecia desde 1981. Apesar de não ter conseguido um título para o Kings, Webber foi um dos melhores jogadores de sua posição e foi o principal responsável pela última fase competitiva da equipe até o momento. Foto: Reprodução / NBA

15/16 SAN ANTONIO SPURS - Tim Duncan é sinônimo de San Antonio Spurs. Passando toda sua carreira de 19 temporadas com o time, o ala-pivô levou o time a cinco títulos da NBA e foi nomeado MVP das Finais em três ocasiões. Além disso, foi duas vezes MVP da temporada regular e foi nomeado 15 vezes All-NBA, sendo dez para o primeiro, e 14 para o All-Defensive, sendo sete vezes para o primeiro. Sendo um exemplo de consistência, Duncan é o líder de todos os tempos do Spurs em pontos, rebotes, tocos, jogos e mais. Foto: