NBA: Veja os melhores arremessadores que já jogaram com Stephen Curry

1/10 O site Fadeaway World fez um ranking dos melhores arremessadores que já jogaram ao lado de Stephen Curry na NBA. Então, confira a lista clicando nas setas. Foto: Reprodução / X

2/10 9. NICK YOUNG - Nick Young, conhecido como "Swaggy P," jogou uma temporada com o Golden State Warriors em 2017/18, ajudando o time a conquistar o título. Ele tinha a função de um arremessador reserva e acertou 37.7% de suas 4.1 tentativas de três pontos por jogo. Ao todo, Young registrou 7.3 pontos pela equipe em 80 jogos. Foto: Reprodução / X

3/10 8. D'ANGELO RUSSELL - D’Angelo Russell teve uma breve passagem pelo Warriors em 2019, após ser trocado pelo Brooklyn Nets. Na temporada sem Klay Thompson, Russell teve médias de 23.6 pontos e 37.4% de aproveitamento do perímetro, acertando 3.6 das 9.7 bolas que tentava. Desse modo, foi o segundo principal pontuador da equipe, atrás apenas de Stephen Curry. Foto: Reprodução / X

4/10 7. OTTO PORTER JR. - Otto Porter Jr. teve uma única temporada com o Warriors, mas foi essencial para o título de 2022. Com seu tamanho, trouxe uma versatilidade importante do banco e anotou médias de 8,2 pontos e 37% de aproveitamento nas bolas de três, acertando 1.7 por jogo. Além de ser um arremessador confiável, Porter Jr era um defensor reserva importante para a equipe. Foto: Reprodução / X

5/10 6. JORDAN POOLE - Jordan Poole levou muita energia ao Warriors, em especial na temporada de 2022, quando teve uma média de 18.5 pontos e 36.4% nos arremessos de três. Ele foi peça importante no título daquele ano, com 39.1% de aproveitamento nos playoffs, ganhando o apelido de “Poole Party” pela confiança e estilo explosivo. Ao todo, Poole passou quatro temporadas e registrou médias de 15.8 pontos e 33.9% nas bolas de três pontos ao acertar 2.2 por jogo. Foto: Reprodução / X

6/10 5. DONTE DIVINCENZO - Donte DiVincenzo passou apenas uma temporada com o Warriors, mas foi um jogador de rotação importante com 39.7% de aproveitamento nas bolas de três. Em 2022/23, ele contribuiu com médias de 9.4 pontos e 2.1 acertos em 5.3 tentativas do perímetro. Seu estilo de jogo é marcado pelas bolas de longa distância e defesa deixou uma marcada como um dos melhores arremessadores que já jogou com Curry, apesar da breve passagem. Foto: Reprodução / X

7/10 4. ANDREW WIGGINS - Desde que chegou no Warriors em 2020, Andrew Wiggins teve uma melhora de eficiência da linha de três pontos, passando de uma média de aproveitamento de 33.2% com o Minnesota Timberwolves para 38.1%. Em seu tempo com a equipe, tem uma média de 16.6 pontos e 1.9 acertos do perímetro em 4.9 tentativas. Durante o título de 2022, ele foi crucial, com 17.2 pontos e 39.3% nos três pontos. Além disso, teve uma atuação impressionante na defesa, como contra Jayson Tatum nas Finais. Foto: Reprodução / X

8/10 3. BUDDY HIELD - Recém-chegado ao Warriors, Buddy Hield trouxe uma habilidade de arremesso fundamental para a equipe após a saída de Klay. No momento, Hield tem média de 19.1 pontos e acerta 49.4% dos 8.6 arremessos de três pontos que tenta por jogo. Ele já teve atuações impressionantes, como os seus 27 pontos contra o Utah Jazz, no qual acertou 77.8% das bolas de longa distância. Com seu estilo ousado, Hield conquistou rapidamente o respeito de seus colegas e fãs e se firmou como uma peça essencial ao lado de Curry nesta temporada. Foto: Reprodução / X

9/10 2. KEVIN DURANT - Quando Kevin Durant se juntou ao Warriors em 2016, ele elevou o nível da equipe com seu arremesso. Em três temporadas com o time, ele registrou médias de 25.8 pontos e 38.4% de aproveitamento do perímetro ao acertar 2.1 das 5.4 tentativas por jogo. Sua habilidade de pontuar de qualquer lugar e sua eficiência nos arremessos complementaram Curry perfeitamente. Desse modo, Durant foi para três Finais da NBA com a franquia e foi duas vezes campeão. Foto: Reprodução / X