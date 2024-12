NBA: Veja os maiores erros do 76ers na era Joel Embiid

1/11 O início de campanha de sete vitórias e 15 derrotas do Philadelphia 76ers talvez seja o mais desapontador que já tiveram na era Joel Embiid, mas como eles chegaram a esse ponto na NBA? Clique nas setas para ver os maiores erros da franquia durante o “The Process”. Foto: Reprodução / X

2/11 10. TÉCNICOS - Em 2013, Brett Brown foi contratado para liderar o Philadelphia 76ers em meio à fase de reconstrução, encarando o desafio de desenvolver jovens jogadores. Com o amadurecimento do elenco, liderado por Joel Embiid e Ben Simmons, as limitações de Brown começaram a aparecer, em especial nos playoffs, onde o time não conseguia avançar. Após uma eliminação decepcionante na primeira rodada em 2020, o Sixers decidiu contratar Doc Rivers, esperando que sua experiência trouxesse estabilidade e uma nova mentalidade para o time nos momentos decisivos. Não foi o que aconteceu e, desde 2023, a equipe está sob o comando de Nick Nurse. Foto: Reprodução / X

3/11 9. O FIASCO DE JAMES HARDEN - Em 2022, o Sixers conseguiu James Harden por meio de troca, mas a química entre ele e Embiid nunca se estabeleceu completamente. Após uma eliminação decepcionante nos playoffs, Harden teve atritos com membros da franquia e pediu publicamente para ser trocado, resultando em uma troca com o Los Angeles Clippers que trouxe um retorno abaixo do valor de mercado ao Sixers. Foto: Reprodução / X

4/11 8. NÃO DRAFTAR GIANNIS ANTETOKOUNMPO - No Draft de 2013, o Sixers escolheu Michael Carter-Williams na 11º posição, que foi Novato do Ano, mas nunca conseguiu evoluir na NBA. Apenas quatro escolhas depois, o Milwaukee Bucks selecionou Giannis Antetokounmpo, que se tornou uma superestrela, conquistando dois MVPs e um título da NBA. Foto: Reprodução / X

5/11 7. A NOVELA DE BEN SIMMONS - Ben Simmons era visto como o futuro da franquia, mas sua falta de arremesso foi prejudicial, em especial nos playoffs de 2021, quando ele evitou um arremesso crucial na derrota contra o Atlanta Hawks. Após o incidente, Simmons foi massacrado por torcedores e pela mídia. Desse modo, pediu para ser trocado e foi eventualmente enviado ao Brooklyn Nets em troca de James Harden, mas também não trouxe os resultados esperados para o Sixers. Foto: Reprodução / X

6/11 6. CONTRATAÇÃO DE AL HORFORD - Em 2019, o Sixers assinou Al Horford em um contrato de quatro anos por US$109 milhões, esperando que ele complementasse Joel Embiid. No entanto, a combinação Horford-Embiid teve problemas de espaçamento e química em quadra, e Horford não correspondeu ao investimento. Além disso, seu contrato, pelo alto valor, acabou também impossibilitando que o Sixers fizesse movimentações no mercado. Então, ele foi trocado para o Oklahoma City Thunder em 2020 para aliviar a folha salarial da equipe. Foto: Reprodução / NBA

7/11 5. DEIXAR JIMMY BUTLER SAIR - Na temporada 2018/19, Jimmy Butler trouxe experiência e liderança ao Sixers, mas o time optou por não renovar com ele e, em vez disso, investiu em Tobias Harris. Butler se tornou a estrela do Miami Heat, levando o time a duas Finais da NBA. Ao mesmo tempo, Harris teve problemas de consistência, muitas vezes não sendo confiável em momentos decisivos. Foto: Reprodução / X

8/11 4. TROCA POR MARKELLE FULTZ - Em 2017, o Sixers fez uma troca com o Boston Celtics na qual enviou a terceira escolha do Draft do ano e mais duas de primeira rodada futuras pela primeira escolha. Desse modo, conseguiram draftar Markelle Fultz, um armador promissor na época. No entanto, problemas no ombro afetaram o arremesso de Fultz e ele nunca se tornou o astro que a franquia esperava. Ao mesmo tempo, o Celtics acabou escolhendo Jayson Tatum na terceira posição, que se tornou um dos melhores jogadores da NBA e uma estrela para o rival de divisão. Foto: Reprodução / NBA

9/11 3. TROCA DE MIKAL BRIDGES POR ZHAIRE SMITH - No Draft de 2018, o Sixers selecionou Mikal Bridges, mas rapidamente o trocou pelo ala-armador Zhaire Smith e uma escolha de primeira rodada. No entanto, Smith teve uma série de problemas de saúde e nunca se firmou na NBA. Enquanto isso, Bridges se tornou um dos melhores jogadores "two-way" da liga e atualmente joga pelo New York Knicks, um rival direto do Sixers no Leste. Foto: Reprodução / NBA

10/11 2. NÃO DRAFTAR DEVIN BOOKER - No Draft de 2015, o Sixers selecionou Jahlil Okafor na terceira escolha geral, buscando um pivô para jogar ao lado de Joel Embiid. Embora o jogador tenha mostrado habilidade ofensiva em seu primeiro ano, ele teve seu espaço limitado por gerar um alto número de faltas de defesa e, um pouco mais para frente, dificuldade em se adaptar ao estilo moderno da NBA. Ao mesmo tempo, Devin Booker, selecionado na 13ª escolha pelo Phoenix Suns, se tornou um dos principais astros da liga. Foto: Reprodução / X