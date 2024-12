NBA: Veja os astros com o maior percentual de vitórias nos playoffs

1/11 O portal HoopsHype fez um ranking sobre os astros da NBA com o maior percentual de vitória nos playoffs. Então, clique nas setas para conferir a lista. Foto: Reprodução / X

2/11 10- JAMES WORTHY: 67.13% - James Worthy venceu 96 dos 143 jogos de playoffs que disputou, sendo peça essencial nos três últimos títulos do Los Angeles Lakers na década de 80. O ala foi MVP das Finais em 1988 e participou de sete All-Star Games. | Estatísticas em playoffs: 21.1 pontos, 5.2 rebotes, 3.2 assistências, 54.4% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 72.7% nos lances livres. Foto: Reprodução / X

3/11 9- STEPHEN CURRY: 67.35% - Stephen Curry ganhou 99 das suas 147 partidas de playoffs, conquistando quatro títulos com o Golden State Warriors. Até o momento, o armador já foi MVP, MVP das Finais, dez vezes All-Star e duas vezes cestinha da liga. Desse modo, é considerado o maior arremessador de três pontos da história da NBA. | Estatísticas em playoffs: 27.0 pontos, 5.3 rebotes, 6.2 assistências, 45.3% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 39.7% nas bolas de três pontos. Foto: Reprodução / X

4/11 8- MAGIC JOHNSON: 67.37% - Magic Johnson venceu 128 dos 190 jogos de playoffs que disputou, liderando o Los Angeles Lakers a cinco títulos da NBA durante os anos 80. Com 12 participações no All-Star Game, Magic é amplamente reconhecido como um dos maiores armadores da história. Ele também é o recordista de assistências dadas na pós-temporada, com 2,346. | Estatísticas em playoffs: 19.5 pontos, 7.7 rebotes, 12.3 assistências, 50.6% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 23.7% nas bolas de três pontos. Foto: Reprodução / X

5/11 7- KYRIE IRVING: 68.13% - Kyrie Irving ganhou 62 das suas 91 partidas de playoffs. O armador conseguiu ser campeão com o Cleveland Cavaliers em 2016, acertando um arremesso decisivo no Jogo 7 das Finais. Em sua carreira, foi Novato do Ano e participou de oito All-Star Games. | Estatísticas em playoffs: 23.1 pontos, 3.7 rebotes, 4.9 assistências, 45.9% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 39.8% nas bolas de três pontos. Foto: Reprodução / X

6/11 6- DRAYMOND GREEN: 68.15% - Draymond Green venceu 107 dos 157 jogos de playoffs que disputou, conquistando quatro títulos com o Golden State Warriors. O ala-pivô já foi nomeado Defensor do Ano de 2016/17 e quatro vezes All-Star. | Estatísticas em playoffs: 11.6 pontos, 8.9 rebotes, 6.2 assistências, 44.9% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 30.4% nas bolas de três pontos. Foto: Reprodução / X

7/11 5- KLAY THOMPSON: 68.35% - Klay Thompson ganhou 108 das suas 158 partidas de playoffs, sendo campeão com o Golden State Warriors quatro vezes na última década. O ala-armador participou de cinco All-Star Games e é considerado um dos melhores arremessadores de todos os tempos. | Estatísticas em playoffs: 19.2 pontos, quatro rebotes, 2.2 assistências, 43.6% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 40.5% nas bolas de três pontos. Foto: Reprodução / X

8/11 4- DENNIS RODMAN: 68.64% - Dennis Rodman venceu 116 dos 169 jogos de playoffs que disputou, conquistando dois títulos com o Detroit Pistons e três com o Chicago Bulls. Em sua carreira, o ala-pivô foi duas vezes Defensor do ano, duas vezes All-Star e sete vezes líder em rebotes, sendo conhecido como um dos melhores reboteiros e defensores da história. | Estatísticas em playoffs: 6.4 pontos, 9.9 rebotes, 1.2 assistência, 49.0% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 54.0% nos lances livres. Foto: Reprodução / X

9/11 3- JIM POLLARD: 69.44% - Jim Pollard venceu 50 dos 72 jogos de playoffs que disputou, sendo peça-chave nas conquistas do Minneapolis Lakers durante a era George Mikan. O ala foi selecionado para o All-Star Game em quatro temporadas e hoje é membro do Hall da Fama. | Estatísticas em playoffs: 13.5 pontos e 74.5% de aproveitamento nos lances livres. Foto: Reprodução / X

10/11 2- GEORGE MIKAN: 70.0% - George Mikan ganhou 49 de suas 70 partidas de playoffs, liderando o até então Minneapolis Lakers a cinco títulos da NBA na década de 40 e 50. Além disso, foi eleito All-Star em quatro temporadas e foi cestinha três vezes. Desse modo, o pivô é visto como um dos primeiros grandes astros da liga. | Estatísticas em playoffs: 24.0 pontos e 78.8% de aproveitamento nos lances livres. Foto: Reprodução / X