NBA: Site lista jogadores que podem sair do Mavericks até 2025/26

1/10 Na última semana, o site Fadeaway World listou nove jogadores do Dallas Mavericks que podem deixar a equipe até a temporada 2025/26 da NBA, por meio de trocas ou agência livre. Então, clique nas setas para conferir a lista. Foto: Reprodução / X

2/10 MARKIEFF MORRIS - Markieff Morris, de 35 anos, está em seu último ano de contrato com o Mavericks e tem sido pouco utilizado, jogando apenas cinco partidas e registrando dois pontos e 1.2 rebotes como média nesta temporada. Desse modo, o ala-pivô veterano não parece estar nos planos futuros de Dallas e pode sair da equipe na próxima agência livre. Foto: Reprodução / X

3/10 OLIVIER-MAXENCE PROSPER - Escolha de primeira rodada do Mavericks em 2024, Olivier-Maxence Prosper tem mostrado potencial como um ala defensivo, mesmo com tempo de quadra limitado. No momento, ele anota 2.4 pontos e 1.9 rebote em 7.3 minutos. Com seu contrato de US$2,9 milhões, Prosper pode ser incluído em trocas caso Dallas priorize vencer agora. Foto: Reprodução / X

4/10 MAXI KLEBER - Maxi Kleber tem sido uma peça sólida na rotação do Mavericks, mas as lesões e a inconsistência começaram a pesar. Com médias de 2.8 pontos e 2.9 rebotes, e contrato de US$11 milhões até 2025, Dallas pode buscar movê-lo para adquirir um novo homem grande. Embora sua capacidade de espaçar a quadra ainda seja valorizada, seu declínio defensivo pode torná-lo dispensável, já que o Mavs busca montar um elenco mais atlético ao redor de Luka Doncic e Kyrie Irving. Foto: Reprodução / X

5/10 DWIGHT POWELL - Veterano do Mavericks desde 2014, Dwight Powell viu seu papel diminuir nos últimos anos. Com médias de 1.5 ponto e 1.8 rebote em 7.7 minutos por jogo, ele está no último ano de seu contrato (US$4 milhões) e tem uma opção de jogador para 2025. Apesar de seu valor como líder e sua química com Doncic, sua contribuição limitada na quadra e a necessidade de reforçar o garrafão podem levar Dallas a trocá-lo. Foto: Reprodução / X

6/10 NAJI MARSHALL - Naji Marshall tem sido um jogador confiável para o Mavs, registrando 11.0 pontos, 3.4 rebotes e 2.6 assistências por jogo. Com contrato de US$8,6 milhões nesta temporada e US$9,0 milhões na próxima, ele é um ativo valioso para equipes que precisam de profundidade. No entanto, Dallas pode incluí-lo em um pacote de troca para adquirir um jogador mais impactante, especialmente se estiver mirando uma estrela ou um especialista defensivo. Embora seja um jogador crucial para a rotação atual da equipe, o Mavericks pode vê-lo como peça negociável para melhorar o elenco. Foto: Reprodução / X

7/10 SPENCER DINWIDDIE - Spencer Dinwiddie tem contribuído com médias de 9.9 pontos e 3.7 assistências por jogo, mas está prestes a se tornar agente livre em 2025. Atualmente ganhando US$3,3 milhões, ele pode buscar um contrato maior ou mais longo, o que pode não estar nos planos do Mavericks. Com a equipe possivelmente priorizando reforços defensivos e de garrafão, Dinwiddie pode deixar Dallas caso suas demandas contratuais sejam altas. Foto: Reprodução / X

8/10 JADEN HARDY - Jaden Hardy tem mostrado flashes de seu potencial, anotando 8.4 pontos em 16.3 minutos por jogo. Em um contrato de US$6 milhões pelas próximas duas temporadas, ele é um ativo atrativo para equipes em reconstrução. Apesar de seu potencial, Hardy pode não se alinhar à necessidade imediata do Mavericks de vencer agora. Desse modo, pode ser envolvido em negociações, mesmo que isso signifique sacrificar um talento promissor. Foto: Reprodução / X

9/10 DANIEL GAFFORD - Daniel Gafford é um pivô eficiente, com médias de 11.7 pontos, seis rebotes e 1.4 bloqueios por jogo. Com um contrato de US$13,4 milhões para 2024/25 e US$14,4 milhões no ano seguinte, ele oferece um bom custo-benefício. No entanto, seu ataque limitado pode torná-lo dispensável, especialmente se Dallas buscar reforçar sua rotação de garrafão com um nome mais impactante. Equipes que precisam de proteção de aro e rebotes poderiam estar interessadas, aumentando as chances de Gafford ser incluído em um pacote de troca. Foto: Reprodução / X