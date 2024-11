NBA: Site lista as melhores opções de troca por Zach LaVine

1/11 Nessa segunda-feira (12), o site Fadeaway World listou as dez melhores opções de trocas por Zach LaVine na NBA. Então, confira clicando nas setas. Foto: Reprodução / X

2/11 10 - TORONTO RAPTORS - Bulls recebe: Bruce Brown, Chris Boucher, Jonathan Mogbo e escolha de primeira rodada de 2026 (via Indiana Pacers) / Raptors recebe: Zach LaVine | Nesta troca, o Bulls consegue dois veteranos versatéis em contratos flexiveis em Brown e Boucher, além de Mogbo, um ala-pivô draftado neste ano e que está tendo um bom início de temporada. Enquanto o Raptors adquire LaVine para dar um passo à frente em sua reconstrução, adicionando um astro em um elenco sem nenhum. Foto: Reprodução / X

3/11 9 - ORLANDO MAGIC - Bulls recebe: Cole Anthony, Jonathan Isaac e Gary Harris / Magic recebe: Zach LaVine | Aqui, o Bulls recebe Anthony, um jovem armador com potencial, e mais dois jogadores que trazem versatilidade defensiva e experiência. Em relação ao Magic, LaVine chega para ser a segunda opção no ataque, atrás de Paolo Banchero, e aumenta as chances da equipe nos playoffs. Foto: Reprodução / X

4/11 8 - WASHINGTON WIZARDS - Bulls recebe: Malcolm Brogdon, Richaun Holmes e escolha de segunda rodada de 2025 (via Golden State Warriors) / Wizards recebe: Zach LaVine | Neste acordo, o Bulls consegue dois veteranos com bom valor de mercado e que resolvem problemas específicos da equipe: criação de jogadas e defesa no garrafão. Ao mesmo tempo, o Wizards consegue o pontuador eficiente que tanto precisa para competir. Foto: Reprodução / X

5/11 7 - CHARLOTTE HORNETS - Bulls recebe: Miles Bridges e Grant Williams / Hornets recebe: Zach LaVine e escolha de primeira rodada de 2025 (via Portland Trail Blazers) | O Bulls consegue Bridges, um jovem astro em um contrato barato e de valor decrescente, além de mais flexibilidade salarial, consequentemente. Enquanto o Hornets consegue LaVine e monta um “Big 3” com LaMelo Ball e Brandon Miller, aumentando as chances de irem aos playoffs. Foto: Reprodução / X

6/11 6 - ATLANTA HAWKS - Bulls recebe: Bogdan Bogdanovic, Larry Nance Jr., Kobe Bufkin, Cody Zeller, David Roddy, Garrison Mathews, escolha de segunda rodada de 2025 e de 2028 (via Sacramento Kings) / Hawks recebe: Zach LaVine | Nesta troca, o Bulls adquire um arremessador eficiente em Boggdanovic, além de profundidade de elenco e ativos futuros. Ao mesmo tempo, o Hawks consegue um segundo astro, tirando um pouco da pressão de Trae Young. Foto: Reprodução / X

7/11 5- DETROIT PISTONS - Bulls recebe: Tim Hardaway Jr., Isaiah Stewart e escolha de segunda rodada de 2025 (via Raptors). / Pistons recebe: Zach LaVine. | Ao trocar LaVine, o Bulls recebe um veterano em contrato expirante e Stewart, abrindo espaço na folha salarial para a reconstrução. Já o Pistons consegue em LaVine um reforço ofensivo necessário e experiência para ajudar no desenvolvimento de seus jovens jogadores. Foto: Reprodução / X

8/11 4- CHICAGO BULLS - Bulls recebe: Michael Porter Jr., Zeke Nnaji e escolha de primeira rodada de 2031. / Nuggets recebe: Zach LaVine. | Nesta proposta, o Bulls ganha Porter Jr., um arremessador eficiente com potencial de melhora, além de Nnaji e uma escolha futura para garantir flexibilidade na reconstrução. Para o Nuggets, LaVine seria o complemento perfeito para Nikola Jokic, sendo mais uma opção no ataque que pode transformar a equipe em uma séria candidata ao título. Foto: Reprodução / X

9/11 3- SAN ANTONIO SPURS - Bulls recebe: Keldon Johnson, Zach Collins e Tre Jones. / Spurs recebe: Zach LaVine. | Para o Bulls, essa troca oferece uma nova linha de jogadores jovens e versáteis, além de espaço no teto salarial, focando numa reconstrução ao redor de um novo núcleo. Já para o Spurs, LaVine seria um reforço ofensivo imediato ao lado de Victor Wembanyama, acelerando o processo de construção de elenco da equipe e já dando chance de competir nos playoffs. Foto: Reprodução / X

10/11 2- LOS ANGELES CLIPPERS - Bulls recebe: Norman Powell, Terance Mann e P.J. Tucker / Clippers recebe: Zach LaVine e Torrey Craig. | Com essa troca, o Bulls ganha flexibilidade financeira e profundidade no elenco, abrindo espaço para os jovens da equipe, enquanto Powell, Mann e Tucker agregam experiência e versatilidade. Em relação ao Clippers, LaVine seria o motor ofensivo que faltava, complementando James Harden e Kawhi Leonard, e ajudando a manter o time competitivo na Conferência Oeste. Foto: Reprodução / X