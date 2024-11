NBA: Melhores Destinos de troca para Giannis Antetokounmpo

1/10 A situação de Giannis Antetokounmpo e Milwaukee Bucks na NBA está sendo observada de perto, sendo o maior rumor de troca desta temporada até o momento. Pensando nisso, confira os melhores destinos para o grego em caso de uma mudança de time. Foto: Reprodução / X

2/10 LOS ANGELES CLIPPERS - O Los Angeles Clippers, embora interessado, enfrenta dificuldades para montar um pacote atraente por Giannis devido à falta de escolhas de Draft e jovens talentos. Jogadores como Norman Powell poderiam ser incluídos, mas provavelmente em uma troca de três times. A equipe, que busca voltar ao topo após saídas como a de Paul George, é um destino normalmente desejado para jogadores por conta de sua localização. Mesmo assim, competir com ofertas mais robustas de outras equipes seria desafiador. Foto: Reprodução / X

3/10 BROOKLYN NETS - O Brooklyn Nets poderia usar o enorme salário expirante de Ben Simmons como base para uma troca por Giannis Antetokounmpo. Além disso, o time tem um arsenal de escolhas de Draft, incluindo a de Milwaukee em 2025, e jogadores como Nic Claxton e Cam Thomas. Apesar disso, a falta de um núcleo estabelecido pode dificultar a atração de Giannis, já que ele sairia de um time competitivo para uma situação ainda não tão bem definida. Ainda assim, o Nets tem ativos suficientes para entrar na briga e melhorar seu elenco em volta do grego nos próximos anos. Foto: Reprodução / X

4/10 HOUSTON ROCKETS - O Houston Rockets já iniciou sua reconstrução e agora mistura jovens talentos e veteranos. Com um elenco liderado por Fred VanVleet e Alperen Sengun, além de promessas como Jalen Green e Jabari Smith, o time tem ativos para oferecer em uma troca por Giannis. Pacotes centrados em Green ou Smith, junto a várias escolhas de Draft, podem ser de interesse do Bucks. A chegada de Giannis colocaria o Rockets em posição de brigar no topo da Conferência Oeste, acelerando a reconstrução de sua equipe. Foto: Reprodução / X

5/10 NEW ORLEANS PELICANS - O New Orleans Pelicans possui ativos interessantes para negociar por Giannis, como Brandon Ingram e jovens jogadores como Trey Murphy III, Herb Jones e Jordan Hawkins. A equipe poderia incluir diversas escolhas de Draft para atrair o Bucks, enquanto reavalia o futuro de Zion Williamson no elenco. A principal dúvida seria se o Pelicans optaria por combinar Zion com Giannis ou trocar o próprio Williamson no processo. De qualquer forma, o time busca sair de fase inconsistente e brigar nos playoffs. Foto: Reprodução / X

6/10 MIAMI HEAT - O Miami Heat, sempre interessado em estrelas, não ficaria de fora de uma negociação por Giannis. Para viabilizar uma troca, jogadores como Tyler Herro, Duncan Robinson e até Jimmy Butler ou Bam Adebayo poderiam ser incluídos no pacote. No entanto, o Heat não possui tantas escolhas de Draft para competir com outras ofertas. Mesmo assim, a cultura vencedora de Miami e a agressividade de Pat Riley sempre os coloca como um candidato em potencial. Foto: Reprodução / X

7/10 NEW YORK KNICKS - O New York Knicks, após aquisições recentes de Karl-Anthony Towns, Mikal Bridges e OG Anunoby, estaria interessado em adicionar Giannis. No entanto, o time já utilizou boa parte de seus ativos de Draft e jovens jogadores, o que exigiria uma troca envolvendo múltiplos times para ter sucesso. Embora Anunoby e outros veteranos possam ser repassados, seria difícil competir com equipes que têm mais flexibilidade. No entanto, a chegada de Giannis consolidaria o Knicks como um dos favoritos da Conferência Leste. Foto: Reprodução / X

8/10 GOLDEN STATE WARRIORS - O Golden State Warriors conseguiu mais uma vez montar um elenco competitivo repleto de bons coadjuvantes. A equipe possui jovens jogadores valiosos, como Jonathan Kuminga e Moses Moody, e algumas escolhas de Draft futuras que já o fariam brigar por Giannis no mercado. A chegada do grego marcaria mais uma fase da dinastia Warriors, combinando o arremesso de Stephen Curry com a dominação no garrafão de Antetokounmpo. Foto: Reprodução / X

9/10 SAN ANTONIO SPURS - O San Antonio Spurs possui jovens promissores como Victor Wembanyama e Jeremy Sochan, além de várias escolhas de Draft, tornando-se uma equipe com ativos valiosos para uma troca por Giannis. Embora Wembanyama seja uma peça central difícil de ser liberada por razões óbvias, ele facilmente poderia ser o diferencial para convencer o Bucks. A chegada de Giannis aceleraria o processo de retorno do Spurs à relevância na liga, enquanto Milwaukee iniciaria uma reconstrução sólida com um futuro promissor. Foto: Reprodução / X