NBA: Confira os jogadores que podem deixar o Lakers até 2025/26

2/11 CHRISTIAN WOOD - Christian Wood ainda não estreou nesta temporada pelo Los Angeles Lakers. Com um contrato expirante no valor de US$3 milhões, é provável que ele teste o mercado na próxima agência livre em busca de uma melhor oportunidade. Considerando as limitações de espaço salarial do Lakers, Wood pode ser negociado antes da trade deadline ou deixar a equipe como agente livre. Foto: Reprodução / Instagram

3/11 CAM REDDISH - Cam Reddish ainda não encontrou consistência no Lakers, registrando médias de 3,4 pontos e aproveitamento de 42,4% nos arremessos. Com um contrato expirante de US$2,5 milhões, Reddish dificilmente será renovado, a menos que apresente uma melhora considerável. Sua passagem pela equipe parece estar próxima do fim, com ambas as partes podendo se beneficiar de uma separação. Foto: Reprodução / X

4/11 JAXSON HAYES - Com médias de 5,2 pontos e 3,9 rebotes em 16,4 minutos por jogo, Jaxson Hayes está com um papel limitado no elenco do Lakers. Em um contrato de US$2,5 milhões por uma temporada, Hayes provavelmente buscará um papel maior e um contrato melhor na próxima agência livre. Sua provável saída não deve impactar significativamente o elenco, mas o Lakers precisará definir um substituto como pivô reserva. Foto: Reprodução / X

5/11 SHAKE MILTON - Shake Milton chegou há pouco tempo no Lakers, mas não tem tido impacto, com médias de 2.1 pontos e 1.1 assistências em sete jogos pela franquia. Apesar de ser uma opção de baixo custo, com um salário de US$2,9 milhões nesta temporada, sua saída é provável, considerando sua produção limitada e o foco da equipe em jogadores que podem contribuir de maneira mais consistente. Se a franquia não quiser reassinar com Milton na agência livre, é possível que ele seja negociado até a trade deadline. Foto: Reprodução / X

6/11 JALEN HOOD-SCHIFINO - Jalen Hood-Schifino, escolha de primeira rodada em 2023, teve pouco espaço para mostrar seu desenvolvimento nesta temporada, com apenas dois jogos e médias de dois pontos por partida. Com um salário de US$3,9 milhões em 2024/25, ele pode ser envolvido em trocas por um jogador veterano que contribua imediatamente, maximizando as chances da equipe ser campeã com LeBron James. Foto: Reprodução / X

7/11 GABE VINCENT - Após assinar um contrato de US$33 milhões por três anos, Gabe Vincent não correspondeu às expectativas, anotando 4.8 pontos e 1.2 assistência por jogo, além de um aproveitamento de 32.8% nas bolas de três. Seu salário de US$11 milhões pode ser útil como complemento em uma troca de maior impacto, que traria jogador mais consistente e adequado ao lado de LeBron James e Anthony Davis. Foto: Reprodução / X

8/11 JARRED VANDERBILT - Jarred Vanderbilt ainda não entrou em quadra nesta temporada por conta de lesões. Com médias de 6.1 pontos e 6.4 rebotes na carreira, seu contrato de US$11,6 milhões na próxima temporada é visto como uma oportunidade para movimentações no elenco, já que agora com Dorian Finney-Smith assumindo o papel de especialista defensivo, Vanderbilt é dispensável. Desse modo, o Lakers pode usar o ala-pivô em uma troca para adquirir um jogador que melhore o desempenho ofensivo da equipe. Foto: Reprodução / X

9/11 DORIAN FINNEY-SMITH - Dorian Finney-Smith tem contribuído como defensor, mas seu contrato, com uma opção de jogador de US$15,4 milhões para 2025/26, pesa nas contas do Lakers. Ele está com médias de 6.3 pontos e 2.9 rebotes em nove jogos pela equipe, mas pode optar por testar a agência livre, onde provavelmente receberá ofertas por sua capacidade defensiva. Se o Lakers decidir não renovar com Finney-Smith, ele pode ser incluído em negociações para liberar espaço salarial ou adquirir outro jogador até a trade deadline. Foto: Reprodução / X

10/11 RUI HACHIMURA - Com médias de 12.2 pontos e 5.3 rebotes por jogo, além de um aproveitamento de 48.7% nos arremessos e 41% nas bolas de três, Rui Hachimura tem sido uma peça importante na rotação do Lakers. No entanto, seu contrato de US$17 milhões nesta temporada e US$18,3 milhões na próxima o torna um ativo valioso em trocas por uma terceira estrela. A franquia pode optar por movimentá-lo para adquirir um jogador de calibre All-Star, como um novo pivô que a franquia tanto busca. Foto: Reprodução / Instagram