9. STEPHON MARBURY - Stephon Marbury acumulou ganhos no valor de US$115.634.000 em dez campanhas negativas (1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008). Apesar de seu impacto individual, Marbury passou a maior parte de sua carreira em equipes fora da disputa dos playoffs, como Brooklyn Nets e New York Knicks.

6. KEVIN LOVE - Kevin Love teve nove campanhas negativas na NBA (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019, 2020, 2021). Apesar de ser um jogador fundamental para o título do Cleveland Cavaliers em 2016, Love passou boa parte de sua carreira carregando o Minnesota Timberwolves e sendo parte da reconstrução do Cavs. Mesmo assim, conseguiu US$127.495.468 em contratos.

5. HARRISON BARNES - Harrison Barnes passou por seis campanhas negativas (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022). Mesmo tendo sido parte do início da dinastia do Golden State Warriors, Barnes passou boa parte de sua carreira em times fora da disputa pelos playoffs, acumulando um total de US$135.983.739.

4. NIKOLA VUCEVIC - Nikola Vucevic teve dez campanhas negativas (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2023, 2024) até o momento em sua carreira. Apesar de ser um jogador consistente, especialmente no ataque, Vucevic raramente teve a oportunidade de competir em equipes vencedoras. No entanto, conseguiu uma fortuna de US$136.332.356 mesmo sem sucesso coletivo.

3. ZACH LAVINE - Zach LaVine é outro jogador que acumulou US$145.308.017 enquanto enfrentava anos difíceis em quadra. Com nove temporadas perdedoras (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024), ele foi um destaque individual em equipes que lutavam para competir, tanto no Minnesota Timberwolves quanto no Chicago Bulls.

