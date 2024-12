“E se?” Confira os jogadores que poderiam ter feito história na NBA

1/11 O site Fadeaway World rankeou os melhores jogadores da história que nunca vingaram na NBA. Então, clique nas setas para conferir a lista. Foto: Reprodução / X

2/11 GREG ODEN - Greg Oden foi selecionado como a primeira escolha geral no Draft de 2007 pelo Portland Trail Blazers. Mesmo com Kevin Durant disponível, o pivô era visto como o futuro da liga devido ao seu tamanho e atleticismo mostrados em Ohio State. No entanto, lesões nos joelhos arruinaram sua carreira antes mesmo de começar. Ele perdeu sua temporada de estreia e grande parte dos anos seguintes, jogando apenas 105 partidas em sete anos na liga. Apesar do enorme potencial e das expectativas, Oden nunca conseguiu se tornar o jogador que era esperado. Foto: Reprodução / X

3/11 BILL WALTON - Bill Walton é lembrado tanto pelo que conseguiu alcançar quanto pelo que poderia ter sido. Ele foi um dos maiores prospectos de todos os tempos, dominando no ensino médio e na universidade com vários títulos e prêmios individuais. O pivô brilhou nos seus quatro primeiros anos na NBA, conquistando um título com o Blazers, um MVP das Finais e um MVP. Em seguida, lidou com constantes lesões nos pés. Além disso, a pressão para voltar mais cedo às quadras do que deveria encurtaram seu auge. Embora tenha retornado como reserva e até ganhado o prêmio de Melhor Sexto Homem mais tarde, nunca vimos todo o potencial que ele poderia ter alcançado sem os problemas físicos. Foto: Reprodução / X

4/11 RALPH SAMPSON - Com 2,24 m de altura e habilidades raras para sua posição na época, Ralph Sampson chegou à NBA como uma das maiores promessas da década de 1980. Após uma brilhante carreira na Universidade da Virgínia, ele foi escolhido pelo Houston Rockets na primeira pick de 1983. Nos primeiros anos na liga, formou dupla com Hakeem Olajuwon e ajudou o time a chegar às Finais em 1986. No entanto, lesões no joelho e nas costas começaram a atrapalhar sua performance. Sua produção caiu drasticamente e ele estava fora da NBA antes de completar 32 anos. Foto: Reprodução / X

5/11 BRANDON ROY - Brandon Roy teve um início de carreira espetacular, conquistando o prêmio de Novato do Ano e acumulando três aparições no All-Star Game em suas quatro primeiras temporadas. O armador era um jogador completo, capaz de pontuar, criar jogadas e defender. No entanto, lesões nos joelhos impactaram seu desempenho, forçando-o a se aposentar no que seria sua sexta temporada. Ele tentou retornar no ano seguinte, mas conseguiu entrar em apenas cinco partidas e se aposentou oficialmente. Foto: Reprodução / X

6/11 ARVYDAS SABONIS - Arvydas Sabonis é uma lenda do basquete internacional, mas quando chegou à NBA com 30 anos de idade, seu físico já estava em declínio. Combinando tamanho, arremesso, passes e inteligência de jogo, ele dominou na Europa, conquistando títulos e prêmios individuais. No entanto, quando foi jogar pelo Portland Trail Blazers, já havia enfrentado múltiplas lesões e teria mais algumas pela frente. Sabonis conseguiu deixar sua marca na liga com seu estilo de jogo revolucionário, mas não vimos seu auge. Foto: Reprodução / X

7/11 DRAZEN PETROVIC - Drazen Petrovic foi um dos primeiros europeus a alcançar um grande sucesso na NBA, mas sua história foi tragicamente interrompida por um acidente de carro fatal em 1993. Antes disso, havia passado cinco temporadas na NBA e estava se consolidando como um dos melhores pontuadores da época. Seu arremesso de longa distância era impressionante, mas o croata sentia que não era apreciado na liga americana. Junto de questões contratuais com o New Jersey Nets, hoje Brooklyn, ele tinha planos de retornar ao basquete europeu, onde iniciou sua carreira profissional. No entanto, sua morte impediu os planos. Foto: Reprodução / X

8/11 PENNY HARDAWAY - Anfernee "Penny" Hardaway começou sua carreira na NBA de forma espetacular, formando dupla com Shaquille O’Neal no Orlando Magic. O armador foi All-Star em quatro de suas primeiras cinco temporadas e chegou a brigar pelo prêmio de MVP. Mas uma lesão no joelho durante os playoffs de 1996 iniciou o declínio de sua carreira. Em seguida, teve atuações de alto nível com a saída de O’Neal do Magic, mas uma grave lesão na temporada 1997/98 afetou seu atleticismo definitivamente. Após sua quinta temporada, jogou por mais nove anos na NBA, mas se tornou um jogador de rotação e não conseguiu mais nenhum destaque individual. Foto: Reprodução / X

9/11 DERRICK ROSE - Derrick Rose entrou para a história ao se tornar o MVP mais jovem da NBA, conquistando o prêmio aos 22 anos durante a temporada 2010/11. O armador tornou o Chicago Bulls em um time competitivo, liderando a equipe a uma campanha de 62 vitórias quando foi nomeado o melhor jogador da liga. Mas sua carreira foi afetada por graves lesões no joelho. Nos três anos seguintes ao seu MVP, Rose entrou em apenas 49 partidas combinadas e nunca mais foi o mesmo jogador. Foto: Reprodução / X

10/11 GRANT HILL - Alguns consideram Grant Hill o precursor do estilo de jogo de LeBron James, combinando pontuação, criação de jogadas e defesa em alto nível. Durante suas seis primeiras temporadas na NBA, Hill foi Novato do Ano, cinco vezes All-Star e participou de cinco corridas para MVP. No entanto, sua ida para o Orlando Magic em 2000 marcou o início de uma série de lesões graves no tornozelo. Hill perdeu quase três temporadas completas e sofreu uma infecção que quase o levou à morte após uma cirurgia. Apesar de ter sido All-Star em 2005 e conseguido uma longa carreira na liga, nunca atingiu seu auge por completo. Foto: Reprodução / X