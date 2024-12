Dez jogadores reservas que todo time na NBA queria ter

1/11 Na terça-feira (3), o site Fadeaway World listou os dez jogadores reservas que todos os times da NBA gostariam de ter. Eles podem não ter números de astro, mas realizam seu papel em quadra com excelência e contribuem para o sucesso coletivo. Desse modo, confira alguns dos “bancos” mais valiosos desta temporada até o momento. Foto: Reprodução / X

2/11 AJ GREEN - AJ Green está se desenvolvendo no arremessador de elite que o Milwaukee Bucks esperava. A equipe está com 11 vitórias e nove derrotas, revivendo sua temporada com uma sequência de sete vitórias seguidas, e o ala-armador é parte importante disso. No momento, ele está com 8.2 pontos e 47.8% de aproveitamento do perímetro, acertando uma média 2.5 bolas de três por jogo. Sua eficiência gera espaço para as estrelas do Bucks, resultando em uma fluidez no ataque que não se via no início de temporada do time. Foto: Reprodução / X

3/11 JONAS VALANCIUNAS - Em uma temporada desastrosa para o Washington Wizards, Jonas Valanciunas tem sido um ponto de estabilidade. Com médias de 12.1 pontos, 7.7 rebotes, 2.1 assistências e 58.0% de aproveitamento nos arremessos de quadra em 19 partidas, o pivô é um dos poucos pontuadores consistentes da equipe. Por isso é um nome constante nos rumores de troca e pode ser utilizado como um ativo importante da equipe, que está com duas vitórias e 17 derrotas, a pior campanha da NBA. Foto: Reprodução / X

4/11 MO WAGNER - Mo Wagner tem sido um jogador fundamental para o Orlando Magic, especialmente na ausência de Paolo Banchero. No momento, ele está com 13.0 pontos, 5.2 rebotes e 1.4 assistência em 23 partidas. Com seu aproveitamento de 55.1% nos arremessos de quadra e 33.3% no de perímetro, Wagner tem suprido a falta de um homem grande e versátil no ataque, mesmo tendo apenas 19 minutos por jogo. Desse modo, sua eficiência tem ajudado o Magic a brigar pelo topo da Conferência Leste, com 15 vitórias e oito derrotas. Foto: Reprodução / X

5/11 SCOTTY PIPPEN JR. - Após ser dispensado pelo Los Angeles Lakers, Scotty Pippen Jr. encontrou uma nova oportunidade no Memphis Grizzlies e tem aproveitado ao máximo. Com médias de 11.3 pontos, 3.8 rebotes, 5.4 assistências e 1.2 roubo de bola em 22 jogos, ele tem mostrado ser um jogador confiável nos dois lados da quadra. Pippen Jr. já até anotou um triplo-duplo nesta temporada, honrando o nome do pai. Desse modo, está sendo essencial para a campanha de 14 vitórias e oito derrotas do Grizzlies. Foto: Reprodução / X

6/11 TY JEROME - A consistência de Ty Jerome tem sido uma surpresa de extrema importância para o Cleveland Cavaliers. O armador está com 11.8 pontos, 3.6 assistências e dois rebotes em 21 jogos, as melhores médias de sua carreira. Com boas tomadas de decisões e 57.0% de aproveitamento de quadra, Jerome gera segurança, criatividade e um jogo consistente para o Cavs, que possui a melhor campanha da NBA com 19 vitórias e três derrotas. Foto: Reprodução / Instagram

7/11 MILES MCBRIDE - Desde a última temporada, Miles McBride tem se consolidado como uma peça importante para o New York Knicks, que está com 13 vitórias e 8 derrotas. Apesar de ter lidado com lesões no início da campanha, ele voltou e está com médias de 11.3 pontos, 2.6 assistências e um roubo de bola em 16 partidas. O armador de 24 anos também está com 43.2% de aproveitamento nas bolas de três, acertando uma média de 2.2 por jogo. Desse modo, está se consagrando como um jogador que consegue impactar os dois lados da quadra em alto nível, ao mesmo tempo que está disposto a assumir o papel de jogador coadjuvante e liderar a segunda unidade da equipe. Foto: Reprodução / X

8/11 BUDDY HIELD - Buddy Hield assumiu um papel de extrema importância no Golden State Warriors após a saída de Klay Thompson. Em 19 jogos como reserva, ele mantém médias de 14.2 pontos, 3.6 rebotes e 1.5 assistência. Seus números não são os mesmos dos primeiros jogos, que impressionaram o torcedor, mas ele continua sendo o arremessador de elite que a equipe tanto precisa. Seu aproveitamento de 43.8% do perímetro, acertando 3.4 bolas de longa distância por jogo, atrai a atenção dos defensores e abre espaço para outros pontuadores e, em especial, arremessadores do time, como Stephen Curry. Foto: Reprodução / X

9/11 AMEN THOMPSON - Amen Thompson tem se destacado como um defensor versátil para o Houston Rockets nesta temporada. Com médias de 11.4 pontos, 6.9 rebotes e duas assistências em 22 jogos, seu impacto vai muito além das estatísticas. Sua habilidade de defender múltiplas posições e gerar transições rápidas é um dos principais motivos para a equipe estar em segundo lugar na Conferência Oeste, com 15 vitórias e sete derrotas. Além disso, a química que o ala desenvolveu com Tari Eason tem transformado a segunda unidade da equipe em uma das melhores da NBA. Foto: Reprodução / X

10/11 TARI EASON - Tari Eason é um jogador essencial para o Houston Rockets nesta temporada. No momento, está com 11.3 pontos, 6.5 rebotes, 2.1 roubos de bola e um toco ao longo de 22 partidas, se destacando por sua energia na defesa e capacidade de pontuar. Junto com Amen Thompson, ele forma a dupla apelidada de “Terror Twins” (Gêmeos do Terror, em português), conhecida por sua intensidade defensiva. Além disso, Eason também contribui no ataque com seu tamanho, força e arremesso, que ainda está em desenvolvimento. Foto: Reprodução / X