1/11 Você sabe quais são os jogadores com a maior média de jogos jogados por temporada na história da NBA? A contagem soma partidas de temporada regular e playoffs. Então, clique nas setas para conferir a lista. Foto: Reprodução / X

2/11 PAUL SILAS: 88.56 JOGOS POR TEMPORADA - Paul Silas não participou de apenas 14 jogos em 13 anos. Ao mesmo tempo, ele participou de 14 playoffs e jogou mais de 100 jogos em três temporadas diferentes. Então, conquistou três títulos da NBA, dois com o Boston Celtics e um com o Seattle SuperSonics, sendo um especialista defensivo. Maior marca: 104 jogos em 1977/78; Menor marca: 53 jogos em 1965/66; Temporadas disputadas: 16. Foto: Reprodução / X

3/11 JOHN STOCKTON: 88.74 JOGOS POR TEMPORADA – John Stockton é o líder em assistências e roubos de bola na história da NBA. Para isso, ele jogou todas as 82 partidas da temporada regular 16 vezes em seus 19 anos de carreira, registrando 98.6% de participação na temporada regular. Em 1997, Stockton levou o Utah Jazz às finais da NBA, jogando 102 partidas naquela temporada. Maior marca: 102 jogos em 1996/97; Menor marca: 61 jogos em 1998/99; Temporadas disputadas: 19. Foto: Reprodução / X

4/11 JULIUS ERVING: 88.82 JOGOS POR TEMPORADA - Julius Erving disputou mais de 90 jogos em 11 temporadas consecutivas. Após vencer dois títulos e ser três vezes MVP na ABA, o ala liderou o Philadelphia 76ers ao título da NBA em 1983, se consolidando como um dos maiores de todos os tempos. Além disso, passou a maior parte de sua carreira na disputa final para prêmios individuais.. Maior marca: 102 jogos em 1981/82; Menor marca: 65 jogos em 1986/87; Temporadas disputadas: 11. Foto: Reprodução / X

5/11 JAMES WORTHY: 89.08 JOGOS POR TEMPORADA - James Worthy foi uma peça central nas conquistas do Los Angeles Lakers na década de 80, vencendo três títulos da NBA com a equipe. Aliás, foi o MVP das Finais de 1988. O ala jogou pelo menos 80 jogos em sete de suas 12 temporadas. Durante sua carreira, ele participou de mais de 10 jogos em 13 campanhas consecutivas de playoffs. Desse modo, é o quinto maior pontuador da história do Lakers nos playoffs. Maior marca: 103 jogos em 1983/84; Menor marca: 54 jogos em 1991/92; Temporadas disputadas: 12. Foto: Reprodução / X

6/11 JAYSON TATUM: 89.43 JOGOS POR TEMPORADA - Jayson Tatum, apesar de ser um jogador moderno, já acumula uma média impressionante de jogos por temporada por conta de suas longas campanhas nos playoffs. O ala já jogou mais de 90 jogos em três temporadas, apesar de nunca ter participado de todas as partidas de uma temporada regular. Além disso, já foi para as Finais da NBA duas vezes, conseguindo um título neste ano. Maior marca: 100 jogos em 2021-22; Menor marca: 69 jogos em 2020-21; Temporadas disputadas: 7. Foto: Reprodução / X

7/11 AC GREEN: 89.44 JOGOS POR TEMPORADA - AC Green detém o recorde de maior sequência de jogos consecutivos na história da NBA, com 1.192 partidas. Durante 16 temporadas, ele perdeu apenas três jogos, todos em seu segundo ano na liga. Foi campeão da NBA três vezes com o Los Angeles Lakers, sendo peça importante na era “Showtime”. Maior marca: 106 jogos em 1987/88; Menor marca: 50 jogos em 1998/99; Temporadas disputadas: 16. Foto: Reprodução / X

8/11 KAREEM ABDUL-JABBAR: 89.85 JOGOS POR TEMPORADA - Kareem Abdul-Jabbar é um exemplo de longevidade na NBA. O pivô venceu seis títulos e foi MVP das Finais duas vezes ao participar de 18 playoffs em 20 temporadas, atingindo as Finais em dez ocasiões. Além disso, é o jogador com mais MVPs da temporada regular na história, com seis conquistas, e o segundo maior cestinha da história, ficando atrás apenas de LeBron James. Maior marca: 104 jogos em 1987/88; Menor marca: 65 jogos em 1974/75; Temporadas disputadas: 20. Foto: Reprodução / X

9/11 BOBBY JONES: 89.90 JOGOS POR TEMPORADA - Bobby Jones nunca disputou menos de 80 jogos em uma temporada. Ele foi um dos primeiros jogadores a vencer o prêmio de Melhor Sexto Homem da NBA, em 1983. Jones também fez parte de equipes altamente competitivas, alcançando os playoffs todos os anos de sua carreira. Foi campeão com o Philadelphia 76ers em 1982/83, onde teve papel vital na defesa. Maior marca: 99 jogos em 19/980; Menor marca: 80 jogos em 1983/84; Temporadas disputadas: 10. Foto: Reprodução / X

10/11 JOHN HAVLICEK: 90.13 JOGOS POR TEMPORADA - John Havlicek disputou no mínimo 81 jogos em todas as temporadas de sua carreira de 16 anos na NBA. Ele conquistou oito títulos com o Boston Celtics, empatando como terceiro maior campeão de todos os tempos. Além disso, é o maior pontuador da história do Celtics por conta de sua durabilidade, com 26.395 pontos na carreira, e possui diversos outros recordes da franquia.Maior marca: 101 jogos em 1967/68; Menor marca: 81 jogos em 1969/70; Temporadas disputadas: 16. Foto: Reprodução / X