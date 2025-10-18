Conheça os elencos mais baratos da NBA na temporada 2025/26

1/11 O site Basketball Reference postou uma lista sobre os times mais baratos da temporada da NBA. Clique na seta e confira os dez elencos em salários! Foto: Reprodução/X

2/11 10 - INDIANA PACERS - O atual vice-campeão da NBA possui um dos elencos mais baratos da liga. O valor é US$ 183.881.979 (R$999.361.779). Foto: Reprodução / X

3/11 9 - ATLANTA HAWKS - A nona posição pertence ao Atlanta Hawks, que possui o valor de US$183.348.373 (R$ 996.461.737). Foto: Reprodução / X

4/11 8 - MEMPHIS GRIZZLIES - O time do astro Ja Morant estaciona na oitava posição. O valor da equipe é US$183.203.589 (R$995.674.865). Foto: Reprodução/X

5/11 7 - SACRAMENTO KINGS - O time do ala-pivô Domantas Sabonis é o sétimo colocado. O valor do elenco da franquia californiana é de US$ 183.055.398 (R$994.869.477). Foto: Reprodução / X

6/11 6 - CHICAGO BULLS - A franquia hexacampeã da NBA é a sexta colocada. O valor do Bulls é US$ 174.275.854 (R$941.089.611). Foto: Reprodução / X

7/11 5 - CHARLOTTE HORNETS - A quinta posição da lista fica com o Charlotte Hornets. O valor da equipe é US$ 171.151.713 (R$ 930.175.329). Foto: Reprodução / X

8/11 4 - DETROIT PISTONS - O time de Detroit fica com a quarta posição. O valor da equipe tricampeã é US$ 167.512.284 (R$ 910.395.761). Foto: Reprodução / X

9/11 3 - WASHINGTON WIZARDS - O time de Kyshawn George é o terceiro elenco mais barato desta temporada. O valor é US$164.017.184 (R$891.400.591). Foto: Reprodução / X

10/11 2 - UTAH JAZZ - A medalha de prata fica com a equipe de Lauri Markkanen. O valor do Utah Jazz é US$150.016.178 (R$ 815.307.924). Foto: Reprodução/X