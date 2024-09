Conheça dez prospectos filhos de jogadores da NBA

1/11 Os prospectos filhos de jogadores da NBA vão além de Bronny e Bryce James. Conheça os jovens atletas que podem chegar à liga em alguns anos. Foto: Reprodução / Instagram

2/11 RYAN MUTOMBO - Ryan Mutombo, filho de Dikembe Mutombo, traz consigo o legado de um dos melhores defensores da história da NBA. Com 2,18m e 117 kg, atuou como pivô por três temporadas com a Georgetown University, no entanto seu minutos diminuíram nos dois últimos anos, chegando a jogar apenas 3.8 minutos por jogo em 2023/24. Agora ele se transferiu para Georgia Tech, onde terá mais espaço para mostrar suas habilidades de proteção de aro. Foto: Reprodução / Georgetown University

3/11 JUSTIN PIPPEN - Justin Pippen, filho de Scottie Pippen, fez sua última campanha no High School neste ano, ao jogar apenas um jogo pela Sierra Canyon High School e decidir apenas desenvolver seu jogo com seu irmão Scotty, que está na G-League. Mesmo assim, ele é como um dos melhores armadores de sua classe e agora irá jogar pela Universidade de Michigan. Com 19 anos, 1,93m e 86 kg, Justin tem potencial de se desenvolver como um jogador da NBA. Foto: Reprodução / Instagram

4/11 JACE HOWARD - Jace Howard é filho do ex-jogador e seu técnico na Universidade de Michigan, Juwan Howard. Com 22 anos, 2,03m e 102 kg, atua como ala e já jogou quatro temporadas na NCAA, sendo a última interrompida por uma lesão no joelho. Desse modo, retornará para mais uma campanha com a camisa de Michigan. Com seu pai como treinador e mentor, Jace precisará de números expressivos para chamar atenção de olheiros da NBA e seguir os passos de seu irmão Jett, que foi draftado pelo Orlando Magic neste ano. Foto: Reprodução / Michigan University

5/11 ASHTON HARDAWAY - Ashton Hardaway, filho de Penny Hardaway, também teve seu pai como técnico na NCAA, em sua primeira temporada no basquete universitário pela Universidade de Memphis. No entanto, se transferiu para a Saint Mary's College em Moraga, Califórnia, após ter perdido espaço na rotação em Memphis ao longo da temporada. Com 2,03m e 95 kg, Ashton atua como ala e possui um jogo versátil e habilidade de pontuar que o colocam como uma possível escolha de segunda rodada no Draft de 2026, segundo o portal NBA Draft Room. No entanto, ele tem potencial de subir nas projeções já que teve média de apenas 8.9 minutos em sua única temporada no basquete universitário. Foto: Reprodução / Instagram

6/11 SHAQIR O'NEAL - Shaqir O'Neal, filho de Shaquille O'Neal, é visto como o próximo jogador da família na NBA. Com 21 anos, 2,03m e 91 kg, o ala-pivô vai para sua terceira temporada na NCAA representando a Texas Southern University, em Houston. Seu porte atlético e habilidade para jogar em várias posições o tornam um prospecto com bastante potencial, mas será necessário ter mais tempo de quadra para concretizar o sonho de chegar à NBA, já que teve médias de apenas sete e 9.7 minutos por jogo em suas duas primeiras temporadas. Foto: Reprodução / Instagram

7/11 BRYCE JAMES - Bryce James, filho de LeBron James, continua a trilhar seu próprio caminho no basquete, se preparando para seu último ano de ensino médio na Sierra Canyon High School. Aos 17 anos, o ala possui 1,98m e 82 kg e é visto pela ESPN como um recruta de quatro estrelas. Bryce já tem ofertas de Ohio State e Duquesne no basquete universitário e é considerado uma escolha no Draft de 2026 ou 2027, segundo o portal NBA Draft Room. Foto: Reprodução / Instagram

8/11 ANDREJ STOJAKOVIĆ - Andrej Stojaković, filho de Peja Stojaković, jogou sua temporada de novato na NCAA pela Universidade de Stanford e agora se transferiu para a da Califórnia. Com 20 anos, 2,01m e 86 kg, é um ala-armador que se destaca pela sua inteligência e habilidade de arremessar, especialmente do perímetro. No momento, Andrej é visto por analistas como uma escolha de final de primeira rodada ou começo de segunda. Foto: Reprodução / Instagram

9/11 KIYAN ANTHONY - Kiyan Anthony, filho de Carmelo Anthony, é um dos nomes promissores do basquete colegial. O ala-armador de 17 anos, 1,96m e 80 kg joga pela Christ the King Regional High School e já atraiu atenção significativa de olheiros, sendo classificado como o 40º melhor jogador do país da classe de 2025 para o College. Com um estilo de jogo parecido com o pai, Kiyan tem ofertas de universidades de renome como Syracuse e Florida State, mas ainda não se comprometeu com nenhuma instituição. Foto: Reprodução / Instagram

10/11 ALIJAH ARENAS - Alijah Arenas, filho de Gilbert Arenas, tem chamado atenção no cenário do basquete colegial por sua habilidade de pontuar. Atuando como ala-armador, com 17 anos, 1,98m e 89 kg, ele já quebrou recordes de pontuação em campeonatos colegiais, incluindo uma performance de 44 pontos em um jogo decisivo. A ESPN considera ele o quarto melhor jogador da classe de 2026 e o primeiro em sua posição. Desse modo, já recebeu propostas da Universidade da Califórnia, Arizona, Alabama e outras duas. Agora ele se prepara para jogar seu penúltimo ano de High School pela Chatsworth Charter High School, em Los Angeles. Foto: Reprodução / Instagram