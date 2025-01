9. DONOVAN MITCHELL - Donovan Mitchell é uma estrela comprovada, com um histórico de performances brilhantes nos playoffs. Aos 28 anos, ele está no auge da carreira, podendo liderar seu time a fazer um recorde histórico nesta temporada. Combinando explosividade e habilidade de pontuar, Mitchell é um líder nato que pode carregar um time em momentos decisivos. | Médias em 2024/25: 23.3 pontos, 4.4 rebotes, 4.6 assistências

8. PAOLO BANCHERO - Paolo Banchero fez uma transição impressionante de Novato do Ano para estrela consolidada na NBA. Aos 22 anos, ele já se destaca como um dos alas mais versáteis da liga, com a habilidade de pontuar, passar e defender. Sua maturidade em quadra e habilidades físicas parecem de um astro veterano da liga. | Médias em 2024/25: 29.0 pontos, 8.8 rebotes, 5.6 assistências

6. ANTHONY EDWARDS - Anthony Edwards está se consolidando como o rosto do Minnesota Timberwolves e um dos jovens mais promissores da NBA. Com apenas 23 anos, ele já demonstra confiança, carisma e capacidade de decidir jogos. Sua evolução defensiva e liderança tornam Edwards a escolha ideal para franquias que buscam um franchise player energético. | Médias em 2024/25: 25.3 pontos, 5.6 rebotes, 3.9 assistências

5. JAYSON TATUM - Jayson Tatum é o protótipo perfeito de um ala moderno: versátil, atlético e capaz de impactar tanto no ataque quanto na defesa. Aos 26 anos, ele já liderou sua equipe em diversas campanhas profundas nos playoffs e conseguiu um título na temporada passada. Com habilidades para pontuar de todas as formas e defender várias posições, Tatum é um jogador comprometido na busca por títulos. | Médias em 2024/25: 28.1 pontos, 9.4 rebotes, 5.5 assistências

3. LUKA DONCIC - Luka Doncic é sinônimo de genialidade ofensiva, controlando o ritmo do jogo com maestria e criando oportunidades aos colegas de time. Aos 25 anos, ele já demonstrou ser um jogador decisivo em momentos cruciais e um dos talentos mais perigosos da liga. Sua visão de jogo excepcional e capacidade de liderar já levaram o Dallas Mavericks a uma final de conferência, mostrando que Luka é um dos melhores jogadores para se construir uma equipe competitiva. | Médias em 2024/25: 28.1 pontos, 8.3 rebotes, 7.8 assistências

11/11

1. NIKOLA JOKIC - Nikola Jokic é o melhor jogador do mundo atualmente com seus três prêmios de MVP. Ele redefiniu o papel de pivô na NBA, sendo capaz de comandar o jogo no garrafão, no perímetro ou em transição, além de elevar o desempenho dos colegas. Aos 29 anos, Jokic combina inteligência de jogo e versatilidade que garantem um futuro competitivo para qualquer time. | Médias em 2024/25: 31.5 pontos, 13.0 rebotes, 9.7 assistências

