Confira ranking de astros que mudaram de time nesta temporada

1/11 Nesta semana, o site Fadeaway World fez um ranking dos astros que estão de time novo nesta temporada da NBA, com base no que fizeram até o momento. Desse modo, clique nas setas para ver a lista. Foto: Reprodução / X

2/11 PAUL GEORGE - Após deixar o Los Angeles Clippers, Paul George está enfrentando uma temporada cheia de desafios no Philadelphia 76ers. Ele está com médias de 15.9 pontos, 5.3 rebotes e 5.1 assistências por jogo, mas com 40.7% de aproveitamento nos arremessos e apenas 33.8% nas bolas de três, uma das piores eficiências de sua carreira. Além disso, lesões recorrentes, como a hiperextensão no joelho esquerdo, também o deixam fora de quadra e, em seguida, afetam seu desempenho quando entra nela. Embora em alguns momentos pareça ser o jogador que conhecemos, George não encontrou ritmo no ataque dos 76ers, que estão com um preocupante recorde de cinco vitórias e 15 derrotas. Desse modo, a contratação não parece ter sido um bom movimento, pelo menos até o momento. Foto: Reprodução / X

3/11 JULIUS RANDLE - Julius Randle chegou ao Minnesota Timberwolves com a expectativa de ser um complemento ofensivo a Anthony Edwards, mas a adaptação tem sido complicada. Em muitos momentos o entrosamento da equipe deixa a desejar, sem falar que o jogo do ala-pivô também não parece ter tido o encaixe esperado com o de Rudy Gobert. Em 21 jogos, Randle tem médias de 21 pontos, 6.7 rebotes e quatro assistências, com ótimos 50% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 35.6% nas bolas de três. No entanto, esses números não se refletem na campanha de 11 vitórias e dez derrotas da equipe. Desse modo, a troca arriscada que fizeram com o New York Knicks ainda não se provou um bom movimento. Foto: Reprodução / X

4/11 TOBIAS HARRIS - O Detroit Pistons apostou em Tobias Harris para levar experiência e liderança para seu jovem elenco. No entanto, seu desempenho tem sido inconsistente no ataque e continua um jogador mediano na defesa. Desse modo, tem sido mais um coadjuvante do que um protagonista de uma equipe que está com nove vitórias e 15 derrotas. Em 23 jogos, o ala anota médias de 14.1 pontos, 6.8 rebotes e 2.4 assistências e aproveitamento de 44.7% nos arremessos de quadra e 34.6% nas bolas de três. Foto: Reprodução / X

5/11 JONAS VALANCIUNAS - O Washington Wizards conseguiu Jonas Valanciunas em um acordo de sign-and-trade com o New Orleans Pelicans com o objetivo de adicionar experiência e força no garrafão, mas a performance do time tem dificultado seu impacto. Em 19 jogos, Valanciunas registra médias de 12.1 pontos, 7.7 rebotes e 2.1 assistências, com 58% de aproveitamento nos arremessos. Seu desempenho individual é uma das poucas coisas consistentes na campanha de duas vitórias e 17 derrotas do Wizards, que é a pior da NBA no momento. Por conta disso, é um nome presente nos rumores de troca e pode ser negociado até a trade deadline. Foto: Reprodução / X

6/11 KLAY THOMPSON - Klay Thompson tem sido uma peça interessante no Dallas Mavericks ao lado de Luka Doncic e Kyrie Irving, mas está longe de seu auge nos tempos de Golden State Warriors. Em 18 jogos, ele registra médias de 12.7 pontos, 3.5 rebotes e 1.9 assistência, com 37.9% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 36% nas bolas de três. Embora tenha momentos brilhantes, está sendo um jogador inconsistente, especialmente no ataque, em 2024/25. Apesar disso, o Mavs está com uma campanha de 14 vitórias e oito derrotas, e Thompson ainda desempenha um papel importante com sua experiência e arremesso de longa distância. Foto: Reprodução / X

7/11 Foto: Reprodução / X

8/11 RUSSELL WESTBROOK - Russell Westbrook tem desempenhado um papel importante vindo do banco pelo Denver Nuggets. Com médias de 11.7 pontos, 3.9 rebotes e seis assistências em 19 partidas, ele tem sido uma presença crucial nos momentos sem Nikola Jokic. Embora continue sendo inconsistente nos arremessos, o armador ainda consegue impactar o jogo nos dois lados da quadra, tendo até jogos de triplo-duplo nesta temporada. A energia e experiência de Westbrook são importantes para a campanha de 11 vitórias e oito derrotas do Nuggets, mas ele precisa se tornar mais consistente. Foto: Reprodução / X

9/11 CHRIS PAUL - A chegada de Chris Paul ao San Antonio Spurs nesta offseason foi uma surpresa para muitos, mas mostrou-se uma decisão acertada. O objetivo era trazer um veterano para orientar os jovens jogadores, especialmente Victor Wembanyama, e oferecer estrutura a uma equipe em reconstrução. Isso funcionou, já que a equipe já alcançou a metade do número de jogos ganhos na última temporada ao conseguir 11 vitórias e dez derrotas até o momento. Paul, em 21 jogos, tem médias de 10.3 pontos, 3.7 rebotes e 8.2 assistências e aproveitamento de 43.5% nos arremessos de quadra e 35.8% nas bolas de três. Apesar de não ser mais o astro de antes, ele é exatamente o que o Spurs necessitava: um veterano capaz de controlar o jogo. Foto: Reprodução / Instagram

10/11 DEMAR DEROZAN - DeMar DeRozan trouxe sua experiência para o Sacramento Kings após um acordo de sign-and-trade com o Chicago Bulls. Com médias de 22.5 pontos, 4.2 rebotes e 4.4 assistências por jogo, ele continua eficiente no ataque, especialmente nas bolas de média distância. No entanto, o Kings está com uma campanha abaixo do esperado, com dez vitórias e 12 derrotas, por conta de problemas de consistência da equipe. DeRozan tem sido um dos poucos pontos positivos da equipe, oferecendo liderança e presença em momentos decisivos, mas precisa de apoio para que consiga fazer a diferença com essas características. Foto: Reprodução / X