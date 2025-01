Confira os trios de jogadores mais velhos a serem campeões da NBA

1/11 Nesta semana, o site HoopsHype listou os trios mais velhos da história a serem campeões da NBA. Vale dizer que a seleção dos jogadores de cada trio foi baseada no impacto estatístico nos playoffs. Então, clique nas setas para conferir a lista. Foto: Reprodução / X

2/11 10. LOS ANGELES LAKERS (1986/87) - Magic Johnson (27.8 anos), James Worthy (26.3) e Kareem Abdul-Jabbar (40.2) formaram um trio com uma soma de 94.3 anos quando foram campeões em 1986/87. Kareem, em sua 18ª temporada, ainda conseguiu contribuir com 19.2 pontos e 6.8 rebotes por jogo. Magic, o MVP das Finais, liderou a equipe com 21.8 pontos e 12.2 assistências por partida, enquanto Worthy registrou 19.0 pontos nos playoffs. Foto: Reprodução / X

3/11 9. WASHINGTON BULLETS (1977/78) - Elvin Hayes (32.6 anos), Wes Unseld (32.2) e Bob Dandridge (30.6) tiveram uma soma de idade de 95.4 anos ao conquistar o único título da franquia. Hayes liderou o time com 21.8 pontos e 13.3 rebotes por jogo nos playoffs. Unseld foi o MVP das Finais por sua defesa de garrafão e jogadas decisivas, enquanto Dandridge teve 21.2 pontos por jogo, incluindo atuações importantes nas Finais contra o Seattle SuperSonics. Foto: Reprodução / X

4/11 8. BOSTON CELTICS (2007/08) - Kevin Garnett (32.1 anos), Paul Pierce (30.7) e Ray Allen (32.9) conquistaram o título de 2008 enquanto somavam 95.7 anos de idade. Pierce foi o MVP das Finais, registrando uma média de 19.7 pontos e cinco assistências. Garnett foi o principal defensor da equipe, liderando com 10.5 rebotes por jogo nos playoffs. Allen foi decisivo nos arremessos de longa distância, anotando 15.6 pontos e 39.6% de aproveitamento nos playoffs. Foto: Reprodução / X

5/11 7. BOSTON CELTICS (1968/69) - John Havlicek (29.2 anos), Bill Russell (35.3) e Bailey Howell (32.4) apresentaram uma soma de 96.9 anos ao vencer o título de 1969 da NBA. Havlicek foi o maior pontuador dos playoffs, com 25.4 pontos por jogo. Russell, que também era o técnico, liderou a equipe em rebotes, com 20.5 por jogo. Ao mesmo tempo, Howell complementou com 15.2 pontos por partida, ajudando a equipe a superar o Los Angeles Lakers em sete jogos nas Finais. Foto: Reprodução / X

6/11 6. LOS ANGELES LAKERS (2019/20) - LeBron James (35.4 anos), Anthony Davis (27.2) e Rajon Rondo (34.3) formaram um trio com uma soma de 97.3 anos na bolha da NBA. LeBron, o MVP das Finais, teve médias de 27.6 pontos, 10.8 rebotes e 8.8 assistências nos playoffs. Davis foi de extrema importância por sua defesa, com 1.4 roubos e 1.6 tocos por jogo, além de anotar 27.7 pontos por partida. Rondo, com 8.9 pontos e 6.6 assistências nos playoffs, teve impacto fundamental na criação de jogadas. Foto: Reprodução / X

7/11 5. CHICAGO BULLS (1997/98) - Michael Jordan (35.3 anos), Scottie Pippen (32.7) e Toni Kukoc (29.7) formaram um trio de 97.7 anos ao conquistar o título de 1998. Jordan liderou a equipe com 33.5 pontos por jogo nos playoffs e garantiu o título com um arremesso decisivo no Jogo 6 das Finais contra o Utah Jazz, recebendo o prêmio de MVP das Finais. Pippen, mesmo lidando com lesões, teve médias de 16.8 pontos e 7.1 rebotes, enquanto Kukoc contribuiu com 13.9 pontos por partida. Foto: Reprodução / X

8/11 4. LOS ANGELES LAKERS (1971/72) - O trio formado por Wilt Chamberlain (35.8 anos), Jerry West (34.0) e Gail Goodrich (29.1) conquistou o título da NBA com uma soma de idade de 98.9 anos. Goodrich, com 23.8 pontos por jogo, foi o cestinha dos Lakers na pós-temporada, enquanto Chamberlain, o MVP das Finais, liderou a liga em rebotes, com uma média de 21 por jogo. West, o principal armador da equipe, registrou 8.9 assistências por partida. Foto: Reprodução / X

9/11 3. CHICAGO BULLS (1995/96) - Com uma soma de idade de 99.1 anos, Michael Jordan (33.3 anos), Scottie Pippen (30.7) e Dennis Rodman (35.1) lideraram o Chicago Bulls ao título de 1996. Jordan foi o MVP das Finais, contribuindo com 30.7 pontos por jogo, enquanto Pippen somou 15.7 pontos e 8.2 rebotes por jogo nos playoffs. Ao mesmo tempo, Rodman dominou os rebotes, alcançando 14.9 por partida durante a pós-temporada. Foto: Reprodução / X

10/11 2. CHICAGO BULLS (1996/97) - O trio formado por Michael Jordan (34.3 anos), Scottie Pippen (31.7) e Ron Harper (33.4) tinha uma soma de idade de 99.4 anos quando foram campeões em 1996/97. Jordan foi o MVP das Finais, anotando 32.3 pontos por jogo contra o Utah Jazz. Pippen impactou o jogo dos dois lados da quadra, somando 20.0 pontos e 7.3 rebotes por jogo nos playoffs. Harper complementou o trio com sua defesa de perímetro e criação de jogadas, sendo uma peça essencial para a equipe. Foto: Reprodução / X