Confira os principais jogadores que ficarão livres no mercado de trocas da NBA

2/18 17. ANDRE DRUMMOND - PHILADELPHIA 76ERS - Andre Drummond é uma força nos rebotes e pode ser movimentado caso Philadelphia precise reconstruir seu elenco. Seu contrato de dois anos por US$10 milhões o torna uma boa opção para equipes que precisam de profundidade no garrafão, especialmente como um protetor de aro e reboteiro. Estatísticas em 2024/25: 7.8 pontos, 8.3 rebotes e 1.4 roubo de bola em 19 jogos. Foto: Reprodução / X

3/18 16. JONAS VALANCIUNAS - WASHINGTON WIZARDS - Jonas Valanciunas está sendo uma das poucas coisas boas no Wizards, que está com três vitórias e 19 derrotas. Aos 32 anos, o pivô está mostrando que pode ser eficaz em minutos restritos vindo do banco. Desse modo, pode ser um alvo de times que precisam de um bom reboteiro que tem uma certa versatilidade ofensiva. Estatísticas em 2024/25: 12.6 pontos, 8.1 rebotes e 2.2 assistências em 22 jogos. Foto: Reprodução / X

4/18 15. TYUS JONES - PHOENIX SUNS - Tyus Jones estará elegível para troca e será um jogador atraente para os times que buscam um armador confiável e barato. Ele está com os melhores números de sua carreira sendo titular em um time competitivo, tudo isso enquanto está sob um contrato de um ano pelo valor mínimo da NBA. Estatísticas em 2024/25: 12.2 pontos, 2.6 rebotes e 6.8 assistências em 23 jogos. Foto: Reprodução / X

5/18 14. KELLY OUBRE - PHILADELPHIA 76ERS - Kelly Oubre é um pontuador atlético que pode ser negociado caso o Sixers busque ajustes para seu elenco. Seu contrato de dois anos por US$16.3 milhões, com opção de jogador para a próxima temporada, o tornam um jogador atrativo no mercado de trocas. Estatísticas em 2024/25: 12.9 pontos, 5.3 rebotes e 1.4 assistência em 22 jogos. Foto: Reprodução / NBA

6/18 13. CHRIS PAUL - SAN ANTONIO SPURS - Aos 39 anos, Chris Paul está provando que ainda pode melhorar um time com sua visão de jogo. Apesar de não ser o pontuador de seu auge, o armador ainda consegue controlar um ataque e ser eficaz. Estatísticas em 2024/25: 10.2 pontos, quatro rebotes e 8.5 assistências em 24 jogos. Foto: Reprodução / X

7/18 12. DERRICK JONES JR. - LOS ANGELES CLIPPERS - Derrick Jones Jr. está mostrando sua versatilidade nos dois lados da quadra como titular no Clippers. Aos 27 anos, o ala está tendo os melhores números de sua carreira, se provando como um defensor valioso e um arremessador eficiente. Então, seu contrato de três anos por US$30 milhões o tornam uma peça de troca valiosa para a franquia. Estatísticas em 2024/25: Dez pontos, 3.4 rebotes e 1.3 roubo de bola em 25 jogos. Foto: Reprodução / NBA

8/18 11. NAJI MARSHALL - DALLAS MAVERICKS - Naji Marshall está fazendo bom uso do maior espaço que está recebendo no Dallas Mavericks. O ala está sendo um reserva importante, levando energia e versatilidade para a quadra. Com isso, seu contrato de três anos por US$27 milhões o tornam valioso no mercado de trocas. Estatísticas em 2024/25: 11.6 pontos, 3.4 rebotes e 2.4 assistências em 20 jogos. Foto: Reprodução / X

9/18 10. KENTAVIOUS CALDWELL-POPE - ORLANDO MAGIC - Kentavious Caldwell-Pope está no Magic para ser um líder e ajudar na defesa do perímetro e arremessos de longa distância. O time está com uma campanha de 17 vitórias e nove derrotas, mas o ala-armador está tendo dificuldade de se manter consistente ofensivamente. Desse modo, pode ser utilizado em uma troca caso a equipe deseje. Estatísticas em 2024/25: 8.3 pontos, 2.1 rebotes e 1.8 assistência em 25 jogos. Foto: Reprodução / X

10/18 9. BUDDY HIELD - GOLDEN STATE WARRIORS - Buddy Hield é um dos melhores arremessadores de três pontos da liga e, por isso, pode atrair interesse de diversas equipes. Uma troca é pouco provável, já que o ala é essencial para o sistema ofensivo do Warriors, mas ele estará apto para ser negociado. Estatísticas em 2024/25: 14.5 pontos, 3.5 rebotes e 1.5 assistência em 23 jogos. Foto: Reprodução / X

11/18 8. TOBIAS HARRIS - DETROIT PISTONS - Tobias Harris não está sendo um destaque no Pistons como esperado. Ele foi para a equipe após assinar um contrato de dois anos por US$52 milhões, mas está tendo os menores números de sua carreira desde sua terceira temporada. No entanto, o jogador é um dos mais velhos da equipe e sua experiência no vestiário é valiosa. Estatísticas em 2024/25: 14.1 pontos, 6.9 rebotes e 2.4 assistências em 24 jogos. Foto: Reprodução / X

12/18 7. NORMAN POWELL - LOS ANGELES CLIPPERS - Norman Powell será um nome interessante no mercado de trocas, já que emergiu como um candidato ao prêmio de Most Improved Player. Aos 31 anos, ele está tendo os melhores números de sua carreira ao mesmo tempo que ajuda o Clippers a se manter competitivo em uma forte Conferência Oeste. Além disso, seu contrato de quase US$40 milhões até 2026 aumenta ainda mais seu valor no mercado. Estatísticas em 2024/25: 23.6 pontos, três rebotes e 2.5 assistências em 18 jogos. Foto: Reprodução / X

13/18 6. ISAIAH HARTENSTEIN - OKLAHOMA CITY THUNDER - Isaiah Hartenstein está tendo a melhor temporada de sua carreira no OKC Thunder, mostrando que é um jogador confiável para comandar o garrafão. Sua performance junto de seu contrato decrescente de US$87 milhões por três anos, o tornam uma peça utilizável e valiosa em uma grande troca, mesmo ficando de fora de boa parte desta temporada. Estatísticas em 2024/25: 11.8 pontos, 12.8 rebotes, 4.5 assistências e 1.3 toco em oito jogos. Foto: Reprodução / X

14/18 5. KLAY THOMPSON - DALLAS MAVERICKS - Klay Thompson poderá ser negociado caso a equipe não consiga maximizar seu jogo com o de Luka Dončić e Kyrie Irving. A produção do ala-armador diminuiu em relação à última temporada, mesmo tendo praticamente o mesmo tempo de quadra e tentativa de arremessos. No entanto, ainda é um bom arremessador de longa distância. Estatísticas em 2024/25: 13 pontos, 3.5 rebotes e 1.8 assistência em 20 jogos. Foto: Reprodução / X

15/18 4. DEMAR DEROZAN - SACRAMENTO KINGS - DeRozan está enfrentando um momento de transição em sua carreira, tentando voltar a ser um dos líderes de uma equipe competitiva. Ele leva estabilidade ao Kings, mas sua presença no elenco pode ser questionada dependendo dos planos a longo prazo da franquia. Além disso, a campanha atual de dez vitórias e 12 derrotas não melhora sua situação. Estatísticas em 2024/25: 22.5 pontos, quatro rebotes e 4.1 assistências em 20 jogos. Foto: Reprodução / X

16/18 3. PASCAL SIAKAM - INDIANA PACERS - Pascal Siakam está sendo uma peça fundamental para o Pacers, mas sua produção em quadra está a mais baixa de sua carreira desde que se tornou All-Star. Além disso, a equipe está com uma campanha abaixo do esperado com dez vitórias e 15 derrotas. No entanto, é pouco provável que a franquia negocie o ala-pivô, já que fechou uma extensão de quatro anos por US$188 milhões com ele na offseason. Estatísticas em 2024/25: 19.7 pontos, 6.6 rebotes e 3.6 assistências em 25 jogos. Foto: Reprodução / X

17/18 2. JAMES HARDEN - LOS ANGELES CLIPPERS - No Clippers, James Harden voltou a ter um pouco do papel e da liberdade que tinha em seu auge no Houston Rockets e está provando ainda conseguir liderar uma equipe. Aos 35 anos, ele ainda é um dos melhores armadores da NBA, mas pode ser negociado. Se a franquia desistir de tentar competir com Harden e Kawhi Leonard, os astros poderão ser negociados para se dar início a uma reconstrução. Estatísticas em 2024/25: 21.6 pontos, 6.8 rebotes e 8.5 assistências em 24 jogos. Foto: Reprodução / X