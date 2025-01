Confira os melhores jogadores atuais da NBA sem título de campeão

1/10 Com a primeira metade da temporada 2024/25 completa, o portal Fadeaway World relembrou os melhores jogadores atuais da NBA ainda sem título de campeão. Então, clique nas setas. Então, confira a lista clicando nas setas. Foto: Reprodução / X

2/10 9. DEMAR DEROZAN - DeMar DeRozan se consolidou como um dos maiores pontuadores de sua época na NBA. Sua habilidade em pontuar, especialmente no arremesso de média distância, faz dele uma presença constante no All-Star Game. Agora no Sacramento Kings, DeRozan espera conseguir competir pelo título após algumas temporadas frustrantes pelo Chicago Bulls. Com 15 temporadas na NBA, DeRozan já atuou por Toronto Raptors, San Antonio Spurs, Bulls e Kings, mantendo médias de 21.3 pontos, 4.4 rebotes e 4.1 assistências em 1.151 jogos. Foto: Reprodução / X

3/10 8. CHRIS PAUL - Chris Paul é considerado um dos melhores armadores da história da NBA. Sua visão de jogo, liderança e inteligência o tornaram peça-chave em várias equipes. Em 2021, chegou nas Finais da NBA com o Phoenix Suns, mas foi derrotado pelo Milwaukee Bucks. Agora no San Antonio Spurs, Paul se afastou da briga pelo título para aproveitar o restante de sua carreira. Em 19 temporadas, o armador possui médias de 17.3 pontos, 4.5 rebotes e 9.3 assistências em 1.315 jogos. Foto: Reprodução / X

4/10 7. RUSSELL WESTBROOK - Russell Westbrook é conhecido pelos seus triplo-duplos e estilo de jogo explosivo. Apesar de ter liderado equipes competitivas e ter passado por vários times da liga no último ano, o armador ainda não conseguiu seu título de campeão. Desse modo, se juntou ao Denver Nuggets e agora é um dos companheiros mais importantes de Nikola Jokic. Em 16 temporadas, Westbrook anota médias de 21.4 pontos, 7.1 rebotes e 8.1 assistências em 1208 partidas. Foto: Reprodução / X

5/10 6. PAUL GEORGE - Paul George foi um dos melhores jogadores two-way da última década. Após passar cinco temporadas no Los Angeles Clippers, ele agora se encontra no Philadelphia 76ers. No entanto, o que era para ser uma revivida em sua busca ao título se tornou mais uma campanha decepcionante por conta de lesões. Em sua carreira de 14 temporadas, ele acumula médias de 20.7 pontos, 6.3 rebotes e 3.7 assistências em 897 jogos. Foto: Reprodução / X

6/10 5. JAMES HARDEN - James Harden revolucionou o basquete com sua capacidade de pontuar de qualquer lugar da quadra, especialmente com seu famoso step-back. Após anos brilhando no Houston Rockets, ele passou pelo Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers e Los Angeles Clippers na busca pelo anel de campeão. Agora, ele voltou a ser o líder de uma equipe e busca brigar nos playoffs. Em 15 temporadas, Harden possui médias de 24.1 pontos, 5.6 rebotes e 7.2 assistências em 1.115 partidas. Foto: Reprodução / X

7/10 4. JIMMY BUTLER - Jimmy Butler foi um dos principais nomes na briga pelo título nos últimos anos, levando o Miami Heat às Finais da NBA de 2020 e 2023. Apesar de não ter vencido, Butler se provou um jogador capaz de “carregar” uma equipe nos playoffs. No momento, tudo indica que o jogador será trocado, podendo ser o reforço de um candidato ao título ou não. Em 13 temporadas na NBA, ele acumula médias de 18.3 pontos, 5.3 rebotes e 4.3 assistências em 839 partidas. Foto: Reprodução / X

8/10 3. JOEL EMBIID - Joel Embiid é um dos pivôs mais dominantes da NBA atualmente, combinando tamanho e habilidade. MVP de 2023, Embiid é o principal jogador do Philadelphia 76ers e continua buscando o primeiro título de sua carreira. No entanto, a campanha atual de 17 vitórias e 27 derrotas do Sixers torna difícil a classificação da equipe para os playoffs deste ano. Em oito temporadas, o pivô registra médias de 27.8 pontos, 11.1 rebotes e 3.6 assistências em 446 jogos. Foto: Reprodução / X

9/10 2. DEVIN BOOKER - Devin Booker é um dos jovens mais promissores da NBA, conhecido por sua habilidade de pontuar e performar em momentos decisivos. Ele foi fundamental na campanha do Phoenix Suns para as Finais da NBA em 2021 e agora lidera uma equipe reforçada por Bradley Beal e Kevin Durant, buscando o primeiro título da franquia. Com nove temporadas na NBA, Booker possui médias de 24.4 pontos, quatro rebotes e 5.1 assistências em 638 partidas. Foto: Reprodução / X