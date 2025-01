Confira os jogadores mais bem pagos de cada posição da loteria do Draft

1/15 Você sabe quais são os jogadores mais bem pagos de cada posição da loteria do Draft da NBA? Então, clique nas setas para conferir a lista. Foto: Reprodução / X

2/15 ESCOLHA Nº 14: BAM ADEBAYO - Bam Adebayo é o jogador mais bem pago entre os escolhidos na 14ª posição do Draft, com ganhos de US$139.919.452. Selecionado em 2017, ele chegou a ter o 36º maior salário da liga em 2022. Michael Porter, com US$115.253.645, e Marcus Morris, com US$108.481.302, também se destacam, mas Bam lidera como o maior nome financeiro dessa posição. Foto: Reprodução / X

3/15 ESCOLHA Nº 13: KOBE BRYANT - Kobe Bryant é o jogador mais bem pago da história entre os selecionados na 13ª posição do Draft, acumulando US$328.237.108 ao longo de sua carreira. Draftado em 1996, Kobe chegou a liderar a NBA em salário em 2011, mostrando sua relevância na liga. Devin Booker, com US$217.371.965, e Zach LaVine, com US$207.839.957, também aparecem como destaques financeiros da 13ª escolha do Draft. Foto: Reprodução / X

4/15 ESCOLHA Nº 12: STEVEN ADAMS - Steven Adams é o jogador mais bem pago entre os selecionados na 12ª posição do Draft, com ganhos de US$171.960.004. Escolhido em 2013, ele alcançou o 24º maior salário da liga em 2021. Thaddeus Young, com US$149.729.113, e Alec Burks, com US$92.878.624, também tiveram carreiras lucrativas, mas Adams lidera como o maior destaque financeiro dessa posição. Foto: Reprodução / X

5/15 ESCOLHA Nº 11: KLAY THOMPSON - Klay Thompson é o jogador mais bem pago entre os selecionados na 11ª escolha do Draft, acumulando US$285.425.777 ao longo de sua carreira. Escolhido em 2011, a maior posição que já chegou foi o nono maior salário da liga em 2021. Myles Turner, com US$140.436.434, e Domantas Sabonis, com US$140.379.554, são os outros destaques financeiros da 11ª escolha. Foto: Reprodução / X

6/15 ESCOLHA Nº 10: PAUL GEORGE - Paul George é o jogador mais bem pago entre os escolhidos na décima posição do Draft, com ganhos de US$356.300.737. Draftado em 2010, ele é o sexto maior salário da liga desta temporada. CJ McCollum, com US$250.449.242, e Brook Lopez, com US$220.774.768, também tiveram carreiras significativas, mas George lidera financeiramente. Foto: Reprodução / X

7/15 ESCOLHA Nº 9: DEMAR DEROZAN - DeMar DeRozan lidera os ganhos entre os jogadores selecionados na nona posição do Draft, acumulando um total de US$282.005.770. Escolhido em 2009, ele chegou a ter a segunda maior folha salarial da liga em 2017. Gordon Hayward, com US$272.742.175, e Dirk Nowitzki, com US$255.371.800, também aparecem como destaques da nona escolha. Foto: Reprodução / X

8/15 ESCOLHA Nº 8: RUDY GAY - Rudy Gay é o jogador mais bem pago entre os selecionados na oitava posição do Draft, com ganhos de US$184.599.665 ao longo de sua carreira. Escolhido em 2006, ele alcançou o 11º maior salário da liga em 2015. Kentavious Caldwell-Pope, com US$126.459.338, e Jamal Crawford, com US$124.283.187, são os outros destaques desta pick. Foto: Reprodução / X

9/15 ESCOLHA Nº 7: STEPHEN CURRY - Stephen Curry é o jogador mais bem pago da história entre os selecionados na sétima posição do Draft, com ganhos de US$413.605.898 ao longo de sua carreira. Desde 2018, Curry tem liderado a NBA em salário, consolidando sua posição como um dos maiores jogadores de todos os tempos. Harrison Barnes, com US$201.981.290, e Eric Gordon, com US$184.699.961, vem logo atrás do astro do Golden State Warriors. Foto: Reprodução / X

10/15 ESCOLHA Nº 6: DAMIAN LILLARD - Damian Lillard é o jogador mais bem pago entre os selecionados na sexta posição do Draft, com ganhos de US$329.998.763. Escolhido em 2012, ele alcançou o oitavo maior salário da liga na temporada passada. Danilo Gallinari, com US$205.014.876, e Marcus Smart, com US$121.332.399, também são jogadores de sucesso da posição, mas Lillard superou ambos em relevância e contratos. Foto: Reprodução / Instagram

11/15 ESCOLHA Nº 5: KEVIN GARNETT - Kevin Garnett é o jogador mais bem pago entre os escolhidos na quinta posição do Draft, acumulando um total de US$343.862.398 em sua carreira. Selecionado em 1995, Garnett chegou a liderar a NBA em salário em 2001, destacando sua importância na liga. Kevin Love, com US$276.212.518, e Dwyane Wade, com US$199.499.205, também são destaques, mas Garnett foi quem mais acumulou com contratos ao longo dos anos. Foto: Reprodução / X

12/15 ESCOLHA Nº 4: CHRIS PAUL - Chris Paul é o jogador mais bem pago entre os selecionados na quarta posição do Draft, com US$400.637.385 em ganhos ao longo de sua carreira. Draftado em 2005, Paul foi o segundo maior salário da NBA em 2020, reafirmando sua longevidade e relevância na liga. Russell Westbrook, com US$348.303.546, e Mike Conley, com US$286.557.558, são os outros dois jogadores mais bem pagos da posição. Foto: Reprodução / X

13/15 ESCOLHA Nº 3: JAMES HARDEN - James Harden lidera a lista de ganhos entre os jogadores escolhidos na terceira posição geral do Draft, acumulando US$374.374.274 durante sua carreira. Selecionado em 2009, Harden chegou a estar entre os maiores salários da NBA em 2017. Bradley Beal, com US$319.772.793, e Al Horford, com US$289.228.232, também tiveram carreiras de sucesso após serem escolhidos na terceira pick, mas Harden superou ambos em termos de impacto e ganhos financeiros. Foto: Reprodução / X

14/15 ESCOLHA Nº 2: KEVIN DURANT - Kevin Durant é o jogador mais bem pago entre os selecionados na segunda posição do Draft, com ganhos de US$457.119.040. Escolhido em 2007, Durant já alcançou o segundo maior salário da NBA em 2017. LaMarcus Aldridge, com US$215.090.968, e Tyson Chandler, com US$189.644.026, vem logo atrás na lista, mas nenhum teve a mesma consistência ou contratos tão lucrativos quanto Durant. Foto: Reprodução / X