Confira os astros da NBA que nunca ficaram no Top 10 salários

1/11 Na última semana, o portal HoopsHype listou os astros da NBA que nunca ficaram no Top 10 salários, ou seja, entre os dez maiores salários anuais da liga. Então, clique nas setas para conferir a lista. Foto: Reprodução / X

2/11 TIM HARDAWAY - Tim Hardaway jogou 13 temporadas na NBA e acumulou US$46,6 milhões em contratos. Seu maior salário anual foi em 2000/01, quando recebeu US$12 milhões do Miami Heat, ocupando a 14ª posição entre os mais bem pagos da liga. Antes disso, sua melhor posição foi em 1993/94, quando ficou em 16º lugar com um contrato de US$3,34 milhões. Mesmo sendo um dos melhores armadores dos anos 90, Hardaway nunca chegou ao Top 10 dos maiores salários. Foto: Reprodução / X

3/11 SHAWN MARION - Shawn Marion jogou 16 temporadas e ganhou US$134,9 milhões em contratos. Seu contrato de seis anos por US$75,3 milhões com o Phoenix Suns assinado em 2003, levando a equipe até a fazer cortes de gastos para evitar multas no futuro, mas nunca esteve entre os dez maiores salários da liga. Sua maior posição foi em 2007/08, quando ficou em 12º ao receber US$16,4 milhões do Miami Heat. Foto: Reprodução / X

4/11 RUDY GOBERT - Rudy Gobert, em sua 12ª temporada na NBA, já acumulou um total de US$261,3 milhões em contratos. O três vezes Defensor do Ano ficou na 13ª posição duas vezes, mas nunca chegou ao Top 10. Nos últimos quatro anos, Gobert ficou entre 13º e 16º lugar, mas sua atual extensão com o Minnesota Timberwolves prevê uma redução salarial de US$43,8 milhões para US$35 milhões, tornando improvável que ele fique entre os mais bem pagos da NBA. Foto: Reprodução / X

5/11 TONY PARKER - Tony Parker passou 18 anos na NBA e acumulou US$168,2 milhões em contratos. Em 2010/11, chegou a ter 31º maior salário da liga (sua maior marca) ao receber US$13,5 milhões. Mesmo sendo peça fundamental do San Antonio Spurs ao lado de Tim Duncan e Manu Ginobili, Parker nunca foi pago como uma superestrela. O time se beneficiou dos contratos amigáveis de seus principais jogadores, permitindo que o trio ficasse junto por anos e competisse constantemente pelo título da NBA. Foto: Reprodução / X

6/11 JOHN STOCKTON - John Stockton jogou 19 temporadas e ganhou US$65,9 milhões em contratos. Sua maior posição entre os salários da liga foi 15º em 1999/00, quando recebeu US$11 milhões do Utah Jazz. Na maior parte da carreira, Stockton ficou fora do Top 30, mostrando como os contratos tinham valores menores e mais semelhantes em sua época. Apesar de ser o líder da NBA em assistências e roubos de bola, Stockton nunca foi um dos jogadores mais bem pagos. Foto: Reprodução / X

7/11 KYRIE IRVING - Kyrie Irving está em sua 14ª temporada na NBA e já acumulou US$315,8 milhões em contratos. Em 2022/23, teve sua melhor posição salarial, ficando em 12º lugar ao receber US$38,9 milhões do Dallas Mavericks. Apesar de ter sido um dos jogadores mais talentosos e populares da última década, nunca esteve entre os 10 mais bem pagos da liga. Mesmo seu salário atual de US$41 milhões o deixa apenas na 25ª posição. Foto: Reprodução / X

8/11 STEVE NASH - Steve Nash jogou 18 temporadas e recebeu um total de US$146,9 milhões em salários. Em 2004/05, ano em que conquistou seu primeiro MVP, era apenas o 50º jogador mais bem pago da liga. Mesmo com os prêmios individuais e sendo um dos melhores armadores de seu tempo, Nash sempre ficou longe do Top 10, atingindo sua melhor posição em 2009/10, quando foi o 33º mais bem pago ao ganhar US$13,1 do Phoenix Suns. Foto: Reprodução / X

9/11 JIMMY BUTLER - Jimmy Butler, em sua 14ª temporada, já acumulou US$312,6 milhões em contratos. Em quatro das últimas seis temporadas, ele terminou exatamente na 11ª posição em ganhos, sem nunca chegar ao Top 10. Sua possível saída do Miami Heat e sua idade (35 anos) tornam improvável que fique entre os dez maiores salários quando assinar um novo contrato na agência livre de 2025. Foto: Reprodução / X

10/11 ANTHONY DAVIS - Anthony Davis está em sua 13ª temporada e já recebeu US$311,5 milhões em salários. Mesmo ganhando mais de US$40 milhões em 2024/25, ele ainda não entrou no Top 10 dos mais bem pagos, ficando na 16ª posição. Davis nem mesmo é o mais bem pago de seu time, já que LeBron James recebe quase US$49 milhões. No entanto, quando seu novo contrato entrar em vigor na próxima temporada, Davis deve entrar no Top 10 ao receber mais de US$57 milhões por ano. Foto: Reprodução / X