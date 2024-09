Confira os astros atuais da NBA com menos vitórias na carreira

1/11 Você sabe quais são os jogadores astros atuais da NBA com as menores porcentagens de vitórias na carreira? O site Fadeaway World listou os dez All-Stars com o pior histórico na carreira. Desse modo, confira a lista clicando nas setas. Foto: Reprodução / NBA

2/11 BRANDON INGRAM - 46,5% (222 vitórias - 255 derrotas) - Brandon Ingram foi draftado pelo Los Angeles Lakers em 2016. No entanto, foi no New Orleans Pelicans que ele se firmou como um ala versátil e ganhou o prêmio de Jogador que Mais Evoluiu em 2020. Apesar de seu crescimento individual e habilidades de pontuar, as duas equipes em que já jogou enfrentaram um momento de reconstrução do elenco, o que afetou negativamente seu histórico de vitórias. Foto: Reprodução / NBA

3/11 DE'AARON FOX - 45,8% (215-254) - De'Aaron Fox, draftado pelo Sacramento Kings em 2017, evoluiu para se tornar um dos principais armadores da liga. Apesar da melhora recente no elenco, a má fase da franquia afetou sua porcentagem de vitórias. Em 2023, ele liderou o Kings para o playoffs após uma seca de 17 anos. Foto: Reprodução / NBA

4/11 TRAE YOUNG - 45,0% (183-224) - Trae Young, selecionado em 2018 pelo Atlanta Hawks, se destacou imediatamente como um dos principais armadores da NBA. Ele levou o Hawks às Finais da Conferência Leste em 2021, mostrando seu potencial para elevar o desempenho da equipe. No entanto, a equipe não tem conseguido consistência para repetir o feito. Foto: Reprodução / NBA

5/11 LAMELO BALL - 44,6% (82-102) - LaMelo Ball, draftado pelo Charlotte Hornets em 2020, rapidamente se estabeleceu como um dos jovens talentos mais promissores da liga. Ele ganhou o prêmio de Novato do Ano e foi selecionado para o All-Star Game em 2022. No entanto, a falta de consistência da equipe e lesões, incluindo a no tornozelo em 2023/24, prejudicaram o sucesso do time, resultando em uma baixa porcentagem de vitórias na carreira até agora. Foto: Reprodução / Instagram

6/11 ANDREW WIGGINS - 44,1% (311-395) - Andrew Wiggins, draftado em 2014 pelo Cleveland Cavaliers e em seguida trocado para o Minnesota Timberwolves, teve uma carreira inicial marcada por altas expectativas e inconsistências. Em 2020, ele foi para o Golden State Warriors, onde encontrou um papel mais estável e ajudou a equipe a ganhar o campeonato em 2022. Apesar de sua melhoria e contribuição significativa para o sucesso do Warriors, os anos em Minnesota afetaram negativamente sua porcentagem de vitórias na carreira. Foto: Reprodução / Instagram

7/11 D'ANGELO RUSSELL - 43,3% (247-324) - D'Angelo Russell, draftado pelo Los Angeles Lakers em 2015, encontrou certo sucesso individual com várias equipes, especialmente o Brooklyn Nets, onde foi selecionado para o seu único All-Star Game até o momento. Apesar de sua habilidade como armador e pontuador, ele tem jogado em equipes em fase de reconstrução ou que lutam para alcançar os playoffs, o que contribuiu para sua baixa porcentagem de vitórias na carreira. Foto: Reprodução / Instagram

8/11 JULIUS RANDLE - 42,6% (273-368) - Julius Randle iniciou sua carreira com o Los Angeles Lakers em 2014, mas só começou a mostrar todo seu potencial após se transferir para o New York Knicks em 2019. Com a franquia, Randle se tornou um All-Star e ganhou o prêmio de Jogador que Mais Evoluiu. No entanto, oscilações no desempenho da equipe contribuíram para sua porcentagem de vitórias relativamente baixa. Foto: Reprodução / Instagram

9/11 NIKOLA VUCEVIC - 41,0% (369-530) - Nikola Vucevic, draftado em 2011 pelo Philadelphia 76ers, encontrou seu lugar na NBA após ser trocado para o Orlando Magic. Ele se destacou e recebeu duas seleções para o All-Star Game. Em 2021, foi trocado para o Chicago Bulls, onde continuou a apresentar bons números. Apesar de suas contribuições sólidas, Vucevic tem jogado em equipes que lutam para alcançar sucesso nos playoffs. Foto: Reprodução / Instagram

10/11 LAURI MARKKANEN - 40,4% (163-240) - Lauri Markkanen, selecionado pelo Chicago Bulls em 2017, mostrou potencial como um versátil ala-pivô com habilidades para arremessos de longa distância. No entanto, sua carreira tem sido marcada por inconsistências e lesões. Desse modo, foi para o Cleveland Cavaliers e, posteriormente, para o Utah Jazz, onde ele se firmou como uma peça importante. Mesmo assim, as equipes em que jogou nunca foram competitivas, contribuindo para sua baixa porcentagem de vitórias. Foto: Reprodução / Instagram